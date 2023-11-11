Паризький форум миру: Зеленський застерігає про глобальний колапс, Папа Римський закликає до слухання замість зброї

Дводенний Паризький форум зібрав представників уряду, міжнародних організацій та груп громадянського суспільства.

Локальні війни можуть спровокувати глобальний колапс.

У зверненні до учасників президент України Володимир Зеленський застеріг: “Зараз, у наш час, світ стоїть на роздоріжжі”. Локальні війни, сказав Зеленський, можуть спровокувати глобальний колапс.

Український президент закликав до співпраці та єдності усіх, “хто може запобігти катастрофам і зупинити страждання народів”.

Папа Римський Франциск своєю чергою у посланні до учасників форуму сказав: “Жодна війна не варта сліз матері, яка бачить, як її дитину вбивають”.

Франциск зазначив, що мир “будується не зброєю, а терплячим слуханням”.

Жодна війна не варта сліз матері, яка бачить, як її дитину вбивають.

Він також підкреслив невід’ємність діалогу для мирних процесів.

Діалог і співпраця, за словами Папи, залишаються єдиним засобом вирішення суперечок, “гідним людської особи”.

“Підтверджуючи невід’ємне право на законний захист, а також відповідальність за захист тих, чиє існування знаходиться під загрозою, — сказав Папа Франциск, — ми повинні визнати, що війна — це завжди поразка людства”.

Попри фокусування міжнародної спільноти на війнах в Україні та на Близькому Сході, президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи на Паризькому форумі, закликав країни працювати разом над скороченням викидів, що викликають нагрівання планети.

Танення льодовиків є безпрецедентним викликом для людства.

Макрон заявив, що танення льодовиків є “безпрецедентним викликом для людства”, цитує політика агенція АР.

Об’єднані зусилля, за його словами, вкрай необхідні, “навіть незважаючи на те, що війна в Україні та війна Ізраїлю та ХАМАСу забирають значну частину міжнародної уваги та перешкоджають глобальній єдності та співпраці”.

У саміті в Парижі взяли участь глави держав, урядів і дипломати з близько 40 держав, у тому числі з Китаю. Росію не запросили.