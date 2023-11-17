Як довго США зможе підтримувати Україну зброєю? Час-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Фінансування для поставок зброї для України зі складів США вичерпується. Як довго Міноборони США зможе підтримувати Україну, перед тим як Конгрес розгляне нове фінансування? У США наголошують ізраїльтянам на важливості захисту цивільного населення. У Пентагоні засудили те, що ХАМАс, за даними американської розвідки, використовує найбільшу лікарню в Секторі Гази як свій командний пункт. Місто Ейлат — одне із головних прихистків для евакуйованих ізраїльтян, щодня під загрозою ударів безпілотників та ракет. Інтерв’ю з першим консулом України в Ізраїлі Дмитром Чекаліним про початок діяльності ХАМАСу. Становище сімей з дітьми, які опинилися у прифронтових районах України. “Мужність нації” — мільярдер і філантроп Говард Баффет презентував фотокнигу про війну в Україні.
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листопад 16, 2023
Зустріч Байдена і Сі – про що домовилися лідери? ЧАС-ТАЙМ
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листопад 15, 2023
Зустріч Байдена й Сі Цзіньпіна: наслідки для України. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 14, 2023
Делегація України - в США. Новини з Конгресу. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 13, 2023
Андрій Єрмак у Вашингтоні. Подробиці візиту делегації. ЧАС-ТАЙМ
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листопад 10, 2023
США використали 95% фінансування для України. Що далі? ЧАС-ТАЙМ
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листопад 09, 2023
Глибокі розбіжності республіканців щодо України на дебатах. ЧАС-ТАЙМ