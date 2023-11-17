Як довго США зможе підтримувати Україну зброєю? Час-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Фінансування для поставок зброї для України зі складів США вичерпується. Як довго Міноборони США зможе підтримувати Україну, перед тим як Конгрес розгляне нове фінансування? У США наголошують ізраїльтянам на важливості захисту цивільного населення. У Пентагоні засудили те, що ХАМАс, за даними американської розвідки, використовує найбільшу лікарню в Секторі Гази як свій командний пункт. Місто Ейлат — одне із головних прихистків для евакуйованих ізраїльтян, щодня під загрозою ударів безпілотників та ракет. Інтерв’ю з першим консулом України в Ізраїлі Дмитром Чекаліним про початок діяльності ХАМАСу. Становище сімей з дітьми, які опинилися у прифронтових районах України. “Мужність нації” — мільярдер і філантроп Говард Баффет презентував фотокнигу про війну в Україні.