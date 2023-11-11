Вашингтон хоче здорових економічних відносин з Пекіном, але попереджає про "значні наслідки" за допомогу Росії у війні

Міністерка фінансів США Дженет Єллен висловила занепокоєння, що деякі військові поставки все ще надходять до Росії попри санкції і заявила про рішучість в тому, щоб "зробити все необхідне, щоб зупинити потік поставок для російської жорстокої та незаконної війни".

Про це очільниця фінансового відомства США сказала, відповідаючи на питання преси після дводенної зустрічі з віцепрем'єром Китаю з економічних питань Хе Ліфеном у Сан-Франциско в п'ятницю.

Єллен нагадала, що США запровадили санкції проти компаній деяких третіх країн, включаючи китайські компанії, а також фінансові установи за поставки до Росії та обслуговування цих угод.

Посадовиця зауважила, що вона не має інформації про те, чи знає китайський уряд про такі поставки, але наголосила, що США розраховують на підтримку Китаю в забезпеченні санкційного режиму.

"Ми хотіли б, щоб Китай це обмежив, особливо, коли ми маємо інформацію", - заявила Єллен.

Китайські компанії, які допомагають Росії у війні, "зіткнуться із значними наслідками", підкреслила посадовиця, вказавши, що Америка готова вводити нові санкції.

Єллен не повідомила, як на її заяви щодо санкцій відреагував Хе.

Загалом за результатами зустрічі очільники фінансових відомств США та Китаю засвідчили бажання встановити "здорові економічні відносини з рівними правилами для компаній та працівників обох країн, а також переваги для двох народів", йдеться у повідомленні Мінфіну США.

Зустріч Єллен і Хе є підготовкою до зустрічі президента США Джо Байдена з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, що відбудеться 15 листопада на полях форуму АТЕС в Сан-Франциско.

Це буде перший візит Сі до Сан-Франциско відтоді, як він був молодим лідером Комуністичної партії, пише АР.

Гучних оголошень після зустрічі Байдена і Сі не очікується, але на порядку денному не бракує складних питань. Зокрема, кажуть оглядачі, Байден, ймовірно, звернеться до Сі, щоб той вплинув на Північну Корею, яка наростила темпи випробувань балістичних ракет та, за заявами США, здійснює поставки боєприпасів Росії для війни в Україні.

Очікується, що президент США також повідомить Сі Цзіньпіну, що він хотів би, щоб Китай вплинув на Іран, щоб чітко дати зрозуміти, що Тегеран або його ставленики не повинні вживати дій, які можуть призвести до розширення війни Ізраїлю та ХАМАСу.

Востаннє Байден і Сі зустрічалися майже рік тому на полях саміту "Групи 20" на Балі в Індонезії. Під час майже тригодинної зустрічі Байден прямо заперечував проти «примусових і все більш агресивних дій» Китаю щодо Тайваню та обговорював вторгнення Росії в Україну, а також інші питання.

В статті використано матеріали АР.