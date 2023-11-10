Байден та СІ зустрінуться в середу. Говоритимуть, як очікується, і про Україну

ВАШИНГТОН (AP) — Президент США Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін зустрінуться в середу в Каліфорнії для переговорів про торгівлю, Тайвань і врегулювання складних американсько-китайських відносин. Лідери двох найбільших економік світу не мали особистої зустрічі вже майже рік.



Білий дім декілька тижнів тому заявив, що очікує на зустріч Байдена і Сі на полях саміту Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско, що почнеться в суботу, але підтвердження надійшло лише напередодні відкриття саміту.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що лідери обговорюватимуть «незмінну важливість підтримки відкритих ліній зв’язку» і те, як вони «можуть продовжувати відповідально керувати конкуренцією та працювати разом там, де наші інтереси збігаються, особливо щодо транснаціональних проблем, які впливають на міжнародну спільноту».



Міністерство закордонних справ Китаю заявило в п’ятницю, що Сі відвідає АТЕС з вівторка по 17 листопада на запрошення Байдена і візьме участь у американсько-китайському саміті.



Двоє високопоставлених чиновників адміністрації Байдена сказали, що лідери зустрінуться в районі Сан-Франциско, але відмовилися повідомити додаткові подробиці з міркувань безпеки.

Очікується, що під час саміту в Сан-Франциско на вулиці вийдуть тисячі протестувальників.

Міністерка фінансів Джанет Єллен і віцепрем'єр-міністр Китаю Хе Ліфен зустрілися в четвер у Сан-Франциско. Єллен і Хе збираються продовжити переговори в п'ятницю.



Гучних оголошень після зустрічі Байдена і Сі не очікується, і розбіжності між двома державами точно не будуть вирішені.

Натомість, як сказав один чиновник, Байден прагне «керувати конкуренцією, запобігаючи негативному ризику конфлікту та забезпечуючи відкритість каналів зв’язку». Це буде перший візит Сі до Сан-Франциско відтоді, як він був молодим лідером Комуністичної партії.



На порядку денному не бракує складних питань.



Розбіжності в і без того складних американсько-китайських відносинах лише загострилися за останній рік, коли, серед іншого, Пекін критикував нові експортні обмеження США щодо технологічних товарів; Байден наказав збити китайську повітряну кулю-шпигуна після того, як вона перетнула континентальну частину Сполучених Штатів; а візит до США лідерки Тайваню Цай Ін Вень викликало обурення Китаю обурився. Китай вважає острів своєю територією.



Байден також, ймовірно, тисне на Сі щоб той вплинув на Північну Корею, яка наростила темпи випробувань балістичних ракет, а поставки боєприпасів Росії для війни в Україні.



Очікується, що президент США також повідомить Сі Цзіньпіну, що він хотів би, щоб Китай використовував свій зростаючий вплив на Іран, щоб чітко дати зрозуміти, що Тегеран або його ставленики не повинні вживати дій, які можуть призвести до розширення війни Ізраїлю та ХАМАСу.

Його адміністрація вважає, що китайці, великий покупець іранської нафти, мають значні важелі впливу на Іран, який є основним спонсором ХАМАСу.

Востаннє Байден і Сі зустрічалися майже рік тому на полях саміту «Групи 20» на Балі в Індонезії. Під час майже тригодинної зустрічі Байден прямо заперечував проти «примусових і все більш агресивних дій» Китаю щодо Тайваню та обговорював вторгнення Росії в Україну та інші питання.

Сі підкреслив, що «тайванське питання знаходиться в самому центрі ключових інтересів Китаю, основоположний політичний фундамент китайсько-американських відносин і перша червона лінія, яку не можна перетинати у китайсько-американських відносинах».



Зустріч наступного тижня відбудеться в той момент, коли Сполучені Штати готуються до потенційно складного року для американо-китайських відносин, оскільки Тайвань збирається провести президентські вибори в січні, а США проведуть власні президентські вибори наступного листопада.



Пекін розглядає офіційні американські контакти з Тайванем як заохочення до острова до фактичної незалежності. Згідно з політикою «Єдиного Китаю», США визнають Пекін урядом Китаю і не мають дипломатичних відносин з Тайванем, але вони стверджують, що Тайбей є важливим партнером в Індо-Тихоокеанському регіоні. Байден має намір ще раз підтвердити, що США не хочуть змін статус-кво, сказав посадовець.



Експерти з дезінформації, на слуханнях в Комітеті з розвідки Сенату, попередили, що Пекін може намагатись сіяти розбрат в США, щоб вплинути на результати виборів на місцевому рівні, особливо в районах з великою кількістю китайсько-американських виборців.

За словами одного з посадовців, адміністрація Байдена намагалася дати зрозуміти китайцям, що будь-які дії або втручання у вибори 2024 року «викличуть надзвичайно серйозне занепокоєння з нашого боку».



Офіційні особи також зазначили, що Байден сповнений рішучості відновити зв’язок між військовими, від якого Пекін відмовився після візиту тодішньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань у серпні 2022 року.



У той же час кількість небезпечних або провокаційних зіткнень за участю кораблів і літаків двох країн різко зросла.



Минулого місяця американські військові опублікували відео китайського винищувача, що пролетів за 10 футів (3 метри) від американського бомбардувальника B-52 над Південнокитайським морем, ледь не спричинивши аварію.

Раніше того ж місяця Пентагон оприлюднив кадри деяких із понад 180 перехоплень американських військових літаків китайськими літаками, які відбулися за останні два роки, що є частиною тенденції, яку військові чиновники США називають тривожною.



Пентагон попередив, що відсутність контактів між військовими «підвищує ризик того, що оперативний інцидент або прорахунок переростуть у кризу чи конфлікт».



Офіційні особи також сказали, що Байден підкреслить прихильність США Філіппінам після нещодавнього епізоду, коли китайські кораблі заблокували та зіткнулися з двома філіппінськими суднами біля спірної мілини в Південнокитайському морі.



Філіппіни та інші сусіди Китаю чинять опір широким територіальним претензіям Пекіна практично на все море.



«Я хочу дуже чітко сказати, — заявив Байден у жовтні. - Зобов'язання Сполучених Штатів щодо оборони Філіппін є залізними».



Схоже, обидві сторони ретельно ставляться до питань безпеки під час зустрічі і тому не повідомляють про місце проведення довгоочікуваних переговорів.



Очікується, що тисячі людей, які протестують проти руйнування клімату, корпоративної практики, війни Ізраїлю та ХАМАСу та інших проблем, з’їдуться в Сан-Франциско під час саміту.



Глава департаменту поліції Сан-Франциско Білл Скотт сказав, що його департамент очікує кілька протестів на день, але не знає, які з них відбудуться, де і коли.

Він сказав, що місто поважає право людей на мирні зібрання, але не потерпить знищення майна, насильства чи будь-яких інших злочинів.