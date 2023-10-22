Макконнелл підтримав Байдена в питанні об’єднання допомоги Україні та Ізраїлю

Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл в інтерв’ю на каналі CBS «Обличчям до нації» заявив, що підтримує президента Байдена в питанні об’єднання допомоги Україні та Ізраїлю.

На питання ведучої, чи можна надати Україні додаткову допомогу, не прив’язуючи її до Ізраїлю, оскільки деякі республіканці вагаються щодо надання додаткової допомоги Україні, Макконнелл віподів:

«Я просто вважаю, що це помилка… Я знаю, що є деякі республіканці в Сенаті, і, можливо, більше в Палаті представників, кажуть, що Україна це якась інша ситуація. Я вважаю, що все це взаємопов’язано».

Макконнелл також заявив, що допомагаючи Україні, США відновлюють свою індустріальну базу.

«Якщо ви подивіться на допомогу Україні, давайте поговоримо про те, куди насправді йдуть гроші. Значна частина їх витрачається в Сполучених Штатах у 38 різних штатах, замінюючи зброю, яку ми відправляли в Україну, на більш сучасну зброю. Тому ми відновлюємо нашу промислову базу», - сказав Макконнелл.

Він також сказав, що поділяє з Байденом погляди стосовно фінансування для України та Ізраїлю.

Як повідомляв раніше Голос Америки, 20 жовтня, президент Байден подав до Конгресу новий запит на фінансування допомоги Україні та Ізраїлю. Запит включає 61,4$ млрд допомоги Україні та 14,3$ млрд допомоги Ізраїлю.

Крім допомоги Україні та Ізраїлю, запит також стосується розбудови військово-промислового комплексу США, зміцнення безпеки Індо-Тихоокеанського регіону, гуманітарної допомоги, фінансування країн, що розвиваються, щоб надати альтернативу програмам Китаю, заходи із зміцнення безпеки на південному кордоні США.

Як раніше повідомляв Голос Америки, не всі на Капітолійському пагорбі підтримують об’єднання допомоги США для України та Ізраїлю. Так, дев'ять сенаторів-республіканців у спільному листі до лідерів в Сенаті закликали до того, щоб будь-яку додаткову допомогу США Ізраїлю та Україні виносити та голосування окремо.

Автори листа стверджують, що об’єднання законодавства у спільний пакет допомоги може створити політичні ускладнення та завадити підтримці, яка потрібна охопленому війною Ізраїлю.

«Ми закликаємо вас відокремити спроби надання військової допомоги Ізраїлю від додаткових коштів Україні чи інших питань», - цитує листа сенаторів, адресованому лідеру більшості в Сенаті демократу Чаку Шумеру і лідеру меншості республіканцю Мітчу Макконнеллу, The Post.

Водночас, як повідомляв раніше Голос Америки, за даними Washington Post, серед законодавців є як прихильники, так і противники об'єднання пакетів допомоги. Так, вказує видання, конгресмен-республіканець Тоні Гонзалес переконаний - пакети потрібно об'єднати, зокрема з огляду на те, що допомогу потрібно швидко розглянути. А от конгресмен-республіканець Келі Армстронг каже, що хоч і підтримує допомогу Україні, він виступає проти спільного голосування, адже хоче більшої чіткості щодо планів з України.

Разом з тим, в адміністрації неодноразово наголошували: США здатні надати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, як також захистити свої власні національні інтереси.