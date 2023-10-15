МВФ створив фонд підтримки реформ в Україні

Міжнародний валютний фонд оголосив про запуск Фонду розбудови спроможностей для України – він охопить потреби реалізації плану щодо розвитку потенціалу України, здійснення реформ, повідомив голова Національного банку Андрій Пишний.

«МВФ вкотре підтвердив своє лідерство у процесі мобілізації фінансової допомоги для України», – зазначив Пишний.

За його словами, наразі донори вже виділили 14 млн доларів, ціль – зібрати 65 млн доларів.

Пишний повідомив, що на заході в Марракеші під час щорічних зустрічей МВФ та Світового банку були присутні перший заступник директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат та представники Литви, Словаччини, Японії.

«Реформи в Україні та зміцнення спроможності мають відбуватися постійно, без зупинки, із залученням найкращого світового досвіду», – зазначив голова НБУ.

4 жовтня стало відомо, що місія Міжнародного валютного фонду знову відкриває свій офіс у Києві.

Нещодавно прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів першу за понад три роки зустріч із місією МВФ. За його словами, йшлося про реалізацію чотирирічної програми на суму 15,6 мільярда доларів.

Раніше в українському уряді заявляли, що очікують від МВФ у 2024 році траншів на суму 5,4 мільярда доларів.

Як раніше повідомляв Голос Америки, Міжнародний валютний фонд значно покращив прогноз для економіки України на 2023 рік. Фонд прогнозує 2% зростання ВВП країни.

Серед причин покращення прогнозу - зростання внутрішнього попиту, уповільнення інфляції та стабільність валютного ринку.

"Компанії та домогосподарства адаптуються до війни в країні", - йдеться в Світовому економічному огляді, який Фонд опублікував 10 жовтня.

Покращення прогнозу для України на 5 відсоткових пунктів порівняно з весняними оцінками, дозволило МВФ дещо покращити економічний прогноз для європейських країн з економіками, що розвиваються.