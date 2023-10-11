Зеленський озвучив 5 запитів до МВФ та Світового банку

Президент України Володимир Зеленський назвав головні пріоритети в підтримці України у зверненні до очільників міжнародних фінансових установ та міністрів фінансів країн, що взяли участь в засіданні присвяченому Україні в рамках осінніх зборів МВФ та Світового банку 11 жовтня.

Зеленський оголосив п'ять пріоритетів такої підтримки:

- Потужні глобальні санкції проти агресора.

- Конфіскація активів агресора та тих, хто йому допомагає, і спрямування коштів на компенсацію завданої шкоди.

- Гарантії довгострокової фінансової підтримки.

- Запровадження механізму страхування від воєнних ризиків, а також поєднання ресурсів донорів та приватних коштів.

- Активізація експортних кредитних установ та фінансування інфраструктурних та інвестиційних проєктів.

Зеленський висловив подяку тим, хто вже розпочав працювати над цими пріоритетами.

"Звичайно, використання коштів має бути повністю підконтрольне та підзвітне", - додав Зеленський.

Досвід України буде потрібний для допомоги іншим країнам, що потерпають від агресії

Президент України також запропонував фінансистам використати випадок України як модель для подальшої підтримки країн, які потерпають від агресії.

Директор Світового банку Аджай Банга погодився, що досвід міжнародної координації допомоги Україні може стати в пригоді для інших країн.

Він високо оцінив роботу українського уряду з забезпечення механізмів приваблення інвестицій, зокрема проєктів у сфері страхування воєнних ризиків у співпраці з агенцією Світового банку MIGA. Завдяки роботі таких механізмів, каже Банга, майже третина коштів необхідних для відновлення України може надійти від приватних інвесторів.

Банга вказав на цифрові технології, зелену енергетику та аграрну сферу в контексті земельної реформи, як перспективні сфери для приватних інвестицій до України.

МВФ високо оцінив роботу українського уряду зі стримування інфляції, стабілізації валютного курсу

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва відзначила "виняткову" роботу уряду України із забезпечення економічної стабільності в час війни.

Серед країн-членів нашої організації є країни, які не перебувають у війні, але яким важко уповільнити інфляцію до одноцифрового числа

"Україна досягає відновлення швидше, ніж ми раніше передбачали", - відзначила Георгієва. Вона вказала на те, що структурні реформи в Україні тривають, а політика уряду дозволила значно уповільнити інфляцію.

"Серед країн-членів нашої організації є країни, які не перебувають у війні, але яким важко уповільнити інфляцію до одноцифрового числа", - зауважила Георгієва. Згідно з офіційними даними, у вересні 2023 року споживча інфляція в Україні в річному вимірі сповільнилася до 7,1%.

Третім фактором, який відзначила Георгієва став перехід "до гнучкого курсу" гривні "з позиції сили". Раніше цього місяця відхід НБУ від політики фіксованого валютного курсу не призвів до негайної девальвації, що високо оцінили оглядачі.

США, ЄС говорять про необхідність подальших реформ в Україні

У своїх виступах на події міністерка фінансів США Дженет Єллен та Єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні заявили про рішучість підтримувати Україну і наголосили на важливості продовження реформ.

"Президент Зеленський чітко зосереджується на подоланні корупції та зміцненні підзвітності та стандартах управління. Продовження врегулювання цих складних питань буде ключовим для досягнення майбутнього, на яке заслуговує Україна", – наголосила Єллен.

Джентілоні своєю чергою нагадав, що поточна макрофінансова допомога ЄС Україні надається за умов виконання реформ, зокрема в судовій сфері, дерегуляції економіки та покращенні врегулювання режиму неплатоспроможності компаній.

"Я оптимістично налаштований щодо того, що Україна зможе виконати реформи до кінця року", - додав європейський посадовець.

Він відзначив, що Європа узгоджує пакет допомоги Україні на чотири роки обсягом 50 мільярдів євро. Цей пакет, який має почати діяти з 2024 року, передбачає втілення реформ в рамках плану, який розробляє уряд України, а також плану членства України в ЄС, додав посадовець.

Очікується, що до кінця року Україна та ЄС можуть почати переговори про вступ України до Євросоюзу.