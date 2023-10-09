Британська розвідка очікує на посилення звʼязків Росії та Ірану через війну в Україні

Партнерство Росії з Іраном зміцнилося впродовж останніх років, цей процес майже напевне прискорився через вторгнення Росії в Україну, відзначають аналітики розвідки Великої Британії 9 жовтня.

«Міжнародна ізоляція змусила Росію переорієнтувати свої зовнішньополітичні зусилля на раніше менш бажані партнерства, щоб отримати дипломатичну, економічну та військову підтримку. Іранська військова допомога російській кампанії в Україні включала сотні ударних безпілотних літальних апаратів і артилерійські боєприпаси. Іранські дрони стали ключовим елементом російської кампанії дальніх ударів по Україні. Ця домовленість тепер розширена, щоб включати складання та виробництво цих БПЛА за ліцензією на підприємстві в Росії», ­– констатують експерти.

За їхніми даними, активізувалися також російсько-іранські дипломатичні та економічні зв'язки.

«Взаємодія Росії з Іраном через багатонаціональні форуми майже напевно посилиться після нещодавнього вступу Ірану до Шанхайської організації співпраці та його запрошення приєднатися до економічного форуму БРІКС», – додають аналітики.

Нещодавно Тегеран заявив, що Росія інвестувала в Іран 2,76 мільярда доларів у 2022 – 2023 роках. Економічні зв’язки, швидше за все, поглибляться, оскільки Росія прагне пом’якшити міжнародні санкції.

Як повідомляв раніше Голос Америки, президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників сесії Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені 9 жовтня через відеозв'язок, сказав що напад ісламістського руху "Хамас" на Ізраїль, який був спрямований проти цивільних людей, не відрізняється від скоєного російськими окупантами в Україні. Він окремо згадав Іран, який відкидає свою причетність, але підтримує ісламістів, а також продає Росії свої ударні дрони, якими росіяни бомбардують українські міста.