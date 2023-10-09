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Британська розвідка очікує на посилення звʼязків Росії та Ірану через війну в Україні
Партнерство Росії з Іраном зміцнилося впродовж останніх років, цей процес майже напевне прискорився через вторгнення Росії в Україну, відзначають аналітики розвідки Великої Британії 9 жовтня.
«Міжнародна ізоляція змусила Росію переорієнтувати свої зовнішньополітичні зусилля на раніше менш бажані партнерства, щоб отримати дипломатичну, економічну та військову підтримку. Іранська військова допомога російській кампанії в Україні включала сотні ударних безпілотних літальних апаратів і артилерійські боєприпаси. Іранські дрони стали ключовим елементом російської кампанії дальніх ударів по Україні. Ця домовленість тепер розширена, щоб включати складання та виробництво цих БПЛА за ліцензією на підприємстві в Росії», – констатують експерти.
За їхніми даними, активізувалися також російсько-іранські дипломатичні та економічні зв'язки.
«Взаємодія Росії з Іраном через багатонаціональні форуми майже напевно посилиться після нещодавнього вступу Ірану до Шанхайської організації співпраці та його запрошення приєднатися до економічного форуму БРІКС», – додають аналітики.
Нещодавно Тегеран заявив, що Росія інвестувала в Іран 2,76 мільярда доларів у 2022 – 2023 роках. Економічні зв’язки, швидше за все, поглибляться, оскільки Росія прагне пом’якшити міжнародні санкції.
Як повідомляв раніше Голос Америки, президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників сесії Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені 9 жовтня через відеозв'язок, сказав що напад ісламістського руху "Хамас" на Ізраїль, який був спрямований проти цивільних людей, не відрізняється від скоєного російськими окупантами в Україні. Він окремо згадав Іран, який відкидає свою причетність, але підтримує ісламістів, а також продає Росії свої ударні дрони, якими росіяни бомбардують українські міста.
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"Те саме зло", – Зеленський про ситуацію в Ізраїлі та Україні. Відео
"Тепер ізраїльтяни, ізраїльські журналісти, які були тут в Україні, які були в Бучі, бачать те саме зло, яке вони бачили там, куди приходила Росія». Те саме зло", – сказав президент України на сесії Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені
Зеленський прирівняв убивства і викрадення цивільних в Ізраїлі до дій російських окупантів в Україні
Президент України Володимир Зеленський використав промову до учасників сесії Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені 9 жовтня, щоб закликати до міжнародної єдності, аби зупинити тероризм разом з іншими проявами агресії і зла у світі.
Ізраїльські журналісти, які були в нас, в Україні, які були в Бучі, кажуть тепер, що вони бачили таке саме зло там, куди прийшла Росія.Володимир Зеленський
Володимир Зеленський сказав у зверненні через відеозв'язок, що напад ісламістського руху ХАМАС на Ізраїль, який був спрямований проти цивільних людей, не відрізняється від скоєного російськими окупантами в Україні.
Український керівник промовляв до зібрання двохсот сімдесяти чотирьох парламентарів з тридцяти однієї країни НАТО, в той час увага світу прикута до подій на Близькому Сході.
Він наголосив, що нападники самі з вихвалянням поширювали зображення вулиць залитих кров’ю, розстріляних автомашин з людьми та відеозаписи викрадення заручників і знущань з цивільних.
«І самі ж ізраїльтяни, ізраїльські журналісти, які були в нас, в Україні, які були в Бучі, кажуть тепер, що вони бачили таке саме зло там, куди прийшла Росія. Однакове зло. І лише одна відмінність: там – терористична організація, яка вдарила по Ізраїлю, тут – терористична держава, яка вдарила по Україні. Декларовані наміри різні, але сутність одна. Ви це бачите. Бачите таку ж кров на вулицях. Такі ж розстріляні автівки цивільних. Такі ж тіла людей, що були закатовані», - сказав президент України.
Зеленський прирівняв викрадених цивільних ізраїльтян і зокрема дітей, переміщених в смугу Газа, до багатьох тисяч українських дітей, вивезених в Росію під час вторгнення в Україну.
Він окремо згадав Іран, який відкидає свою причетність, але підтримує ісламістів, а також продає Росії свої ударні дрони, якими росіяни бомбардують українські міста.
«Це зло може зайти лиш так далеко, як ми йому дозволимо. Наша згуртованість може і повинна зупинити це зло», - підкреслив Зеленський.
Президент України закликав притягти до відповідальності «терористів і тих, хто їм допомагає», а також до єдності міжнародної спільноти задля утвердження міжнародних законів.
«Ми маємо бути здатні пообіцяти нашим дітям, що ми будемо жити у світі, яким керуватиме не кров, яку проливає зло, а свобода, гарантована законом», - сказав він.
Голос з Індії. Епізод 1/7: Корови. Відео
Священні корови в Індії – але чи чемні? Як до них ставляться і чи всіх корів однаково поважають? Перевірила журналістка Голосу Америки Тетяна Ворожко, що побувала в Індії! Подорожуйте з нею в Нью-Делі кожного дня о 9:00 за Києвом!
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Блінкен: напад «Хамасу» на Ізраїль не є спробою скористатися фокусом Заходу на Україні
Напад «Хамасу» на Ізраїль не є спробою скористатися фокусом Заходу на Україні, сказав в етері програми «Обличчам до нації» на каналі CBS державний секретар США Ентоні Блінкен.
«Ні, я цього не бачу. Ми не бачимо. Ми побачимо, коли дізнаємося більше, якими були мотиви та якими вони є. Але зрозуміле одне: ми активно працювали над тим, щоб допомогти Ізраїлю та Саудівській Аравії нормалізувати їхні відносини, а також Ізраїлю розширити свої відносини з багатьма іншими країнами в регіоні та за його межами»,- сказав державний секретар.
Держдеп отримав повідомлення про загиблих та взятих у заручники американців і наразі перевіряє цю інформацію, сказав Блінкен. Останнє загострення викликає занепокоєння, що конфлікт може поширитися на сусідні країни або спровокувати прямий конфлікт між Ізраїлем та Іраном, який фінансує та постачає зброю «Хамасу».
На питання, чи просили Сполучені Штати не завдавати ударів по Ірану, Блінкен відповів: «Єдине, що ми сказали Ізраїлю, це те, що ми тут; ми вас підтримуємо; ми хочемо переконатися, що ви маєте необхідну підтримку; ми хочемо переконатися, що ви отримаєте необхідну допомогу». Блінкен заявив, що Ізраїль зосереджений цілком на Газі, на захисті своїх громадян.
В інтерв’ю ж на каналі NBC «Зустріч з пресою» держсекретар Блінкен запевнив, що події в Конгресі (звільнення спікера Кевіна Маккарті) не завадять США надати підтримку Ізраїлю.
«У розробці велика кількість допомоги. Ще за президента Обами ми підписали так званий меморандум про взаєморозуміння з Ізраїлем, який надає йому оборонну допомогу в розмірі 3,8 мільярда доларів на рік, і більша частина цього надається. Контракти просуваються. Ми з ними багато виробляємо спільно. Багато чого в планах», - сказав Блінкен.
Як раніше повідомляв Голос Америки, додаткова допомога США для армії Ізраїлю вже прямує до Ізраїлю, а найближчими днями буде надана додаткова підтримка, про це президент Джо Байден повідомив у розмові із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
Як повідомляє Білий дім, американський глава "знову висловив глибоке співчуття всім зниклим безвісти, пораненим і вбитим і запевнив у повній підтримці уряду та народу Ізраїлю перед обличчям безпрецедентного та жахливого нападу терористів "Хамас"".
В інтервю на каналі CBS держсекретар Блінкен також повідомив, що мав телефонні розмови з колегами з Єгипту, Саудівської Аравії, Йорданії, Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Лівану та багатьох європейських країни. Він також зазначив, що США бачать єдине рішення цього конфлікту – це рішення, яке гарантує створення двох держав, де як ізраїльтяни, так і палестинці мають рівні демократії, можливості та гідність.
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