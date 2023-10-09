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Зеленський прирівняв убивства і викрадення цивільних в Ізраїлі до дій російських окупантів в Україні
Президент України Володимир Зеленський використав промову до учасників сесії Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені 9 жовтня, щоб закликати до міжнародної єдності, аби зупинити тероризм разом з іншими проявами агресії і зла у світі.
Ізраїльські журналісти, які були в нас, в Україні, які були в Бучі, кажуть тепер, що вони бачили таке саме зло там, куди прийшла Росія.Володимир Зеленський
Володимир Зеленський сказав у зверненні через відеозв'язок, що напад ісламістського руху ХАМАС на Ізраїль, який був спрямований проти цивільних людей, не відрізняється від скоєного російськими окупантами в Україні.
Український керівник промовляв до зібрання двохсот сімдесяти чотирьох парламентарів з тридцяти однієї країни НАТО, в той час увага світу прикута до подій на Близькому Сході.
Він наголосив, що нападники самі з вихвалянням поширювали зображення вулиць залитих кров’ю, розстріляних автомашин з людьми та відеозаписи викрадення заручників і знущань з цивільних.
«І самі ж ізраїльтяни, ізраїльські журналісти, які були в нас, в Україні, які були в Бучі, кажуть тепер, що вони бачили таке саме зло там, куди прийшла Росія. Однакове зло. І лише одна відмінність: там – терористична організація, яка вдарила по Ізраїлю, тут – терористична держава, яка вдарила по Україні. Декларовані наміри різні, але сутність одна. Ви це бачите. Бачите таку ж кров на вулицях. Такі ж розстріляні автівки цивільних. Такі ж тіла людей, що були закатовані», - сказав президент України.
Зеленський прирівняв викрадених цивільних ізраїльтян і зокрема дітей, переміщених в смугу Газа, до багатьох тисяч українських дітей, вивезених в Росію під час вторгнення в Україну.
Він окремо згадав Іран, який відкидає свою причетність, але підтримує ісламістів, а також продає Росії свої ударні дрони, якими росіяни бомбардують українські міста.
«Це зло може зайти лиш так далеко, як ми йому дозволимо. Наша згуртованість може і повинна зупинити це зло», - підкреслив Зеленський.
Президент України закликав притягти до відповідальності «терористів і тих, хто їм допомагає», а також до єдності міжнародної спільноти задля утвердження міжнародних законів.
«Ми маємо бути здатні пообіцяти нашим дітям, що ми будемо жити у світі, яким керуватиме не кров, яку проливає зло, а свобода, гарантована законом», - сказав він.
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- Голос Америки
Блінкен: напад «Хамасу» на Ізраїль не є спробою скористатися фокусом Заходу на Україні
Напад «Хамасу» на Ізраїль не є спробою скористатися фокусом Заходу на Україні, сказав в етері програми «Обличчам до нації» на каналі CBS державний секретар США Ентоні Блінкен.
«Ні, я цього не бачу. Ми не бачимо. Ми побачимо, коли дізнаємося більше, якими були мотиви та якими вони є. Але зрозуміле одне: ми активно працювали над тим, щоб допомогти Ізраїлю та Саудівській Аравії нормалізувати їхні відносини, а також Ізраїлю розширити свої відносини з багатьма іншими країнами в регіоні та за його межами»,- сказав державний секретар.
Держдеп отримав повідомлення про загиблих та взятих у заручники американців і наразі перевіряє цю інформацію, сказав Блінкен. Останнє загострення викликає занепокоєння, що конфлікт може поширитися на сусідні країни або спровокувати прямий конфлікт між Ізраїлем та Іраном, який фінансує та постачає зброю «Хамасу».
На питання, чи просили Сполучені Штати не завдавати ударів по Ірану, Блінкен відповів: «Єдине, що ми сказали Ізраїлю, це те, що ми тут; ми вас підтримуємо; ми хочемо переконатися, що ви маєте необхідну підтримку; ми хочемо переконатися, що ви отримаєте необхідну допомогу». Блінкен заявив, що Ізраїль зосереджений цілком на Газі, на захисті своїх громадян.
В інтерв’ю ж на каналі NBC «Зустріч з пресою» держсекретар Блінкен запевнив, що події в Конгресі (звільнення спікера Кевіна Маккарті) не завадять США надати підтримку Ізраїлю.
«У розробці велика кількість допомоги. Ще за президента Обами ми підписали так званий меморандум про взаєморозуміння з Ізраїлем, який надає йому оборонну допомогу в розмірі 3,8 мільярда доларів на рік, і більша частина цього надається. Контракти просуваються. Ми з ними багато виробляємо спільно. Багато чого в планах», - сказав Блінкен.
Як раніше повідомляв Голос Америки, додаткова допомога США для армії Ізраїлю вже прямує до Ізраїлю, а найближчими днями буде надана додаткова підтримка, про це президент Джо Байден повідомив у розмові із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
Як повідомляє Білий дім, американський глава "знову висловив глибоке співчуття всім зниклим безвісти, пораненим і вбитим і запевнив у повній підтримці уряду та народу Ізраїлю перед обличчям безпрецедентного та жахливого нападу терористів "Хамас"".
В інтервю на каналі CBS держсекретар Блінкен також повідомив, що мав телефонні розмови з колегами з Єгипту, Саудівської Аравії, Йорданії, Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Лівану та багатьох європейських країни. Він також зазначив, що США бачать єдине рішення цього конфлікту – це рішення, яке гарантує створення двох держав, де як ізраїльтяни, так і палестинці мають рівні демократії, можливості та гідність.
- Голос Америки
Байден і Сунак запевнили Ізраїль у непохитній підтримці в обороні від атак "Хамасу"
Додаткова допомога США для армії Ізраїлю вже прямує до Ізраїлю, а найближчими днями буде надана додаткова підтримка, про це президент Джо Байден повідомив у розмові із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
Як повідомляє Білий дім, американський глава "знову висловив глибоке співчуття всім зниклим безвісти, пораненим і вбитим і запевнив у повній підтримці уряду та народу Ізраїлю перед обличчям безпрецедентного та жахливого нападу терористів "Хамас"".
Байден "підкреслив, що тероризму немає жодного виправдання, і всі країни повинні об'єднатися перед обличчям таких жорстоких звірств". Крім того, разом із Нетаньягу він обговорив "поточні зусилля, спрямовані на те, щоб жодні вороги Ізраїлю не вірили, що вони можуть або повинні шукати переваги в поточній ситуації".
У повній підтримці Ізраїлю запевнив і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Він заявив: ""Хамас" і люди, які підтримують "Хамас", несуть повну відповідальність за цей жахливий терористичний акт, за вбивство мирних жителів і за викрадення невинних цивільних людей, включаючи дітей".
Сунак підкреслив, що Велика Британія і союзники "закликали всіх у регіоні не використовувати це як можливість для розпалювання насильства чи ненависті", а тим часом Лондон продовжуватиме надавати Ізраїлю всю необхідну підтримку.
Раніше Голос Америки повідомляв, що канцлер Німеччини Олаф Шольц також заявив, що ФРН "твердо й непохитно стоїть на боці Ізраїлю перед обличчям цієї жахливої атаки", пообіцяв підтримувати Єрусалим і посилити захист єврейських та ізраїльських установ у Німеччині.
Солідарність з Ізраїлем висловив і президент України Володимир Зеленський висловив солідарність України з Ізраїлем, відзначивши "співпрацю між ізраїльською поліцією та українськими дипломатами в питанні безпеки та захисту громадян України в Ізраїлі", а також обговоривши "вплив нападу на Ізраїль на безпекову ситуацію в регіоні та за його межами".
Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що налаштований посилити дипломатичні зусилля для досягнення припинення вогню між ізраїльськими та палестинськими силами, але додав, що рішення про створення двох держав є єдиним способом досягти регіонального миру.
У неділю Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у закритому режимі щодо ситуації на Близькому Сході.
Ізраїльський уряд офіційно оголосив війну "Хамасу" у неділю після атаки палестинських бойовиків, внаслідок якої загинуло щонайменше 600 ізраїльтян і 370 палестинців.
У статті використано матеріали Reuters
Джо Байден: «США підтримують Ізраїль». Відео
«США підтримують Ізраїль. Ми ніколи не похитнемося у їхній підтримці», - заявив президент США Джо Байден.
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