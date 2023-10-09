Зеленський прирівняв убивства і викрадення цивільних в Ізраїлі до дій російських окупантів в Україні

Президент України Володимир Зеленський використав промову до учасників сесії Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені 9 жовтня, щоб закликати до міжнародної єдності, аби зупинити тероризм разом з іншими проявами агресії і зла у світі.

Ізраїльські журналісти, які були в нас, в Україні, які були в Бучі, кажуть тепер, що вони бачили таке саме зло там, куди прийшла Росія.

Володимир Зеленський сказав у зверненні через відеозв'язок, що напад ісламістського руху ХАМАС на Ізраїль, який був спрямований проти цивільних людей, не відрізняється від скоєного російськими окупантами в Україні.

Український керівник промовляв до зібрання двохсот сімдесяти чотирьох парламентарів з тридцяти однієї країни НАТО, в той час увага світу прикута до подій на Близькому Сході.

Він наголосив, що нападники самі з вихвалянням поширювали зображення вулиць залитих кров’ю, розстріляних автомашин з людьми та відеозаписи викрадення заручників і знущань з цивільних.

«І самі ж ізраїльтяни, ізраїльські журналісти, які були в нас, в Україні, які були в Бучі, кажуть тепер, що вони бачили таке саме зло там, куди прийшла Росія. Однакове зло. І лише одна відмінність: там – терористична організація, яка вдарила по Ізраїлю, тут – терористична держава, яка вдарила по Україні. Декларовані наміри різні, але сутність одна. Ви це бачите. Бачите таку ж кров на вулицях. Такі ж розстріляні автівки цивільних. Такі ж тіла людей, що були закатовані», - сказав президент України.

Зеленський прирівняв викрадених цивільних ізраїльтян і зокрема дітей, переміщених в смугу Газа, до багатьох тисяч українських дітей, вивезених в Росію під час вторгнення в Україну.

Він окремо згадав Іран, який відкидає свою причетність, але підтримує ісламістів, а також продає Росії свої ударні дрони, якими росіяни бомбардують українські міста.

«Це зло може зайти лиш так далеко, як ми йому дозволимо. Наша згуртованість може і повинна зупинити це зло», - підкреслив Зеленський.

Президент України закликав притягти до відповідальності «терористів і тих, хто їм допомагає», а також до єдності міжнародної спільноти задля утвердження міжнародних законів.

«Ми маємо бути здатні пообіцяти нашим дітям, що ми будемо жити у світі, яким керуватиме не кров, яку проливає зло, а свобода, гарантована законом», - сказав він.