Heritage Foundation: США мають розмістити ядерну зброю в Польщі

Частина американської ядерної зброї, розміщеної в європейських країнах, повинна бути передислокована до Польщі, яка прагне брати участь у місії НАТО з розподілу ядерного арсеналу, стверджує автор аналітичного матеріалу, опублікованому американським Фондом Спадщина (Heritage Foundation), Роберт Пітерс.

Розміщення такої зброї в Західній Європі мало сенс під час холодної війни, пише Пітерс, нині залучення Польщі до цієї місії адаптувало б ядерну стратегію альянсу до поточних загроз.

З розширенням НАТО на схід після розпаду Радянського Союзу винищувачам союзників, які несуть ядерні бомби, доведеться летіти далі, щоб досягти ворожих цілей, вказують експерти. «Якщо на таких відстанях винищувач-бомбардувальник повинен провести дозаправку в повітрі, перш ніж досягти цілі, і винищувач-бомбардувальник, і заправник можуть виявитися вразливими для засобів протиповітряної оборони далекого радіусу дії противника», — йдеться в матеріалі.

Як повідомляв раніше Голос Америки, 30 червня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький Моравецький озвучив заяву, що Варшава посилює заклик до НАТО про готовність країни взяти участь у програмі ядерного стримування Nuclear Sharing.

“Ми заявляємо про наше бажання швидко діяти з цього приводу", – сказав Моравецький. Прем'єр також додав, що очікує на згоду Вашингтона, оскільки "це перш за все рішення американців" та наголосив про небажання поляків "сидіти, склавши руки, поки Путін посилює різні загрози".

Розгортання ядерних систем не є предметом публічного обговорення

Відповідаючи на запитання преси щодо цієї заяви, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі завив: "Розгортання ядерних систем не є предметом публічного обговорення, тому США не коментують бажання Польщі розмістити на своїй території ядерну зброю." Кірбі запевнив, що США дуже уважно стежать за ситуацією з ядерної безпеки.

Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден різко розкритикував розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі, назвавши цей крок "абсолютно безвідповідальним". МЗС Росії заявило, що ядерна зброя буде розміщена в Білорусі "безстроково".

Деякі експерти висловлюють побоювання, що будь-які такі зміни в ядерній угоді НАТО посилять напруженість у відносинах з Росією, яка вважатиме ядерну зброю в Польщі ескалацією. Пітерс переконаний, що на тлі бряцання Росією ядерною зброєю та рішення розмістити частини свого ядерного арсеналу в Білорусі, такий крок НАТО був би виправданий:

Це «запевнило б найближчих до Росії союзників по НАТО, що арсенал залишається надійним і ефективним. Краще протидіяти російській агресії шляхом посилення ядерного стримування».

НАТО є організацією ядерного договору; воно має бути набагато активнішим і сильнішим щодо росіян

Виступаючи на Карпачському економічному форумі в Польщі на початку тижня, начальник генерального штабу збройних сил Польщі Раймунд Анджейчак закликав до більш жорсткого підходу щодо Росії.

«Схоже, ми маємо справу з гангстерами, божевільними поганими хлопцями. Всі пішли в парк і курять сигари, гангстери кладуть зброю на стіл, а ми в квітчастих футболках кажемо: "Ну, у мене є рушниця, але я залишив її вдома". НАТО є організацією ядерного договору; воно має бути набагато активнішим і сильнішим щодо росіян», - цитує генерала видання The Guardian.

Ядерна місія НАТО включає тактичні бомби США, які винищувачі союзників можуть доставити, якщо б конфлікт переріс у атомний. Тактична зброя має меншу вибухову потужність, ніж стратегічна ядерна зброя, яка доставляється за допомогою дальніх бомбардувальників, міжконтинентальних балістичних ракет наземного базування та ракет підводних човнів. Теоретично, тактична ядерна зброя може бути використана для більш обмеженого удару, що призведе до меншого поширення радіоактивних опадів, ніж їх стратегічні аналоги.

США публічно не обговорюють, де зберігаються їхні тактичні бомби в Європі. В 2019 орган, пов'язаний з НАТО, оприлюднив, а відтак видалив документ, який містив інформацію, що ядерна зброя США в Європі, буцімто, зберігалась в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.