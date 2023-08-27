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США: Росія та Китай заважають зусиллям світу з нерозповсюдження ядерної зброї
Посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд звинуватила Китай та Росію в тому, що вони прикривають програми Північної Кореї в ядерній сфері, які порушують резолюції РБ ООН.
На цьому посадовиця наголосила у своєму виступі 25 серпня під час засідання Ради Безпеки ООН присвяченому боротьбі проти розповсюдження ядерної зброї.
Томас-Грінфілд звернула увагу учасників засідання на Росію та Китай, які "намагаються захистити [правителя КНДР] Кім Чен Ина від критики" і радіють порушенням рішень РБ ООН.
Вони святкують - святкують - порушення резолюцій Ради Безпеки та продовжують блокувати дії РадиЛінда Томас-Грінфілд про Росію та Китай
"Минулого місяця високопосадовці Росії та Китаю підтримали Кім Чен Ина і святкували просування режиму в програмі балістичних ракет. Святкували, - підкреслила посадовиця. - Ядерна загроза з боку КНДР зростає, а Росія та Китай не виконують свої зобов'язання з підтримки міжнародного миру та безпеки. Натомість вони святкують - святкують - порушення резолюцій Ради Безпеки та продовжують блокувати дії Ради".
Посадовиця наголосила, що такий розкол всередині Ради Безпеки ООН є порівняно новим, а лише у 2017 всі члени РБ ООН засуджували дії КНДР.
"Ми були разом. Ми були єдині", - наголосила Томас-Грінфілд і закликала країни поновити єдність.
Пхеньян не визнає резолюції РБ ООН, підкреслював раніше представник КНДР Кім Сон, а представники Китаю та Росії на засіданні в п'ятницю своєю чергою виступили із критикою США. Зокрема представник Росії звинуватив США та союзників в ескалації військової напруги в регіоні, а військові навчання США в регіоні назвав "провокацією".
Томас-Грінфілд відповіла, що проведення військових навчань відповідає міжнародному праву, на відміну від балістичної програми КНДР.
В статті використано матеріал АР
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Україна перехопила ініціативу в Росії на фронті? Думки західних експертів
Минулої ночі Україна знищила чотири російські крилаті ракети, а загалом РФ завдала по Україні 11 ракетних та 32 авіаційних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі, повідомляє в останньому зведенні Генштаб України.
При цьому за даними Києва сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і закріплюються на досягнутих рубежах, й відбивають спроби наступу на Лиманському, Бахмутському і Мар'їнському напрямках.
Напередодні для Reuters неназваний український командир повідомив, що українські сили вважають, що вони прорвали найскладнішу лінію російської оборони на півдні і тепер зможуть просуватися швидше.
Оглядачі американського Інституту дослідження війни (ISW) відзначають, що низка російських оборонних позицій, які зараз стоять перед українськими силами, ймовірно, складається з більш щільного масиву протитанкових ровів; протитанкових перешкод "зуби дракона" і додаткових мінних полів, але масштаби цих мінних полів невідомі, хоча вони можуть бути менш інтенсивно заміновані, щоб дати російським силам, які діють на північ від цих позицій, можливість відступити. В ISW вважають, що ця серія оборонних позицій РФ може бути менш захищеною.
ISW також повідомляє із посиланням на українське джерело, що російські війська передислокували частини відносно елітного формування з району Кремінної Луганської області до району Роботиного на заході Запорізької області. "Ця додаткова передислокація, якщо вона відповідає дійсності, ще більше підтверджує оцінку ISW про те, що відсутність значних оперативних резервів змусить російське командування проводити подальші передислокації в бік і приймати рішення про те, яким секторам фронту віддавати пріоритет", - йдеться у щоденному звіті експертів.
В інтерв'ю Радіо Свобода Джампаоло Ді Паола, колишній міністр оборони Італії днями сказав, що Україна перехопила ініціативу у російських сил. "Ми зараз перебуваємо у критичній фазі, тому що все, чого можна досягнуте, буде досягнуто протягом короткого літнього періоду, перед тим, як прийдуть болота та дощі. Темп повільний. Українці стверджують, що все йде за планом. Не знаю, чи це правда, чи ні. Було досягнуто те, що Україна перехопила ініціативу у ворога. Ми стали свідками довгоочікуваного контрнаступу, який нарешті відбувся", - сказав колишній італійський і натівський військовий посадовець.
Він додав: "Але українцям ще не вдалося відвоювати значні території у росіян, зробити значний прорив, використавши слабке місце в російській обороні. Але ми все ще перебуваємо у фазі невизначеності; нам знадобиться ще місяць або два, щоб визначити, на якому етапі війни перебуваємо, що було здобуто або втрачено".
При цьому, сказав Ді Паола, "це дуже важливий етап, бо що довше триватиме війна, то більша ймовірність того, що в деяких країнах, які підтримують Україну, побачимо втому від війни". "Отже, принцип "чого б це не коштувало, стільки, скільки буде потрібно" може бути поставлений під сумнів, якщо це "стільки, скільки буде потрібно" виявиться не дуже довгим", - пояснив він.
Експерт Джорджтаунського університету Андерс Аслунд твітує про те, що ситуація на фронті для України за останні дні поліпшилась. "Навіть завжди похмурий американський генерал Міллі стверджує, що Україна прорвала першу лінію російської оборони в Роботиному на Західному Запоріжжі", - йдеться у його дописі у соцмережі Х.
Аслунд також додає, що успішні атаки по радарах РФ у Криму можуть дати Києву можливість далі атакувати окупований півострів безпілотниками.
"Зараз я чую від українців, що російські солдати дуже вразливі після прориву першої лінії оборони. Їхні довгі окопи легко очищаються гранатами, і росіяни не мають таких резервів, як українці, - пише експерт. - Перевірені українські військові стверджують, що третьої російської лінії оборони насправді не існує, бо росіяни піднялися на першу-другу лінію. Є надія на великий прорив на південь від Роботиного. Від Роботиного можна іти на південь у трьох напрямках: Мелітополь, Бердянськ та Маріуполь. Кожна мета була би прекрасною".
"Українські захисники вбили клин в укріплення російсько-фашистських загарбників. Зараз він має 20 км в ширину в основі і 10 км у глибину на передньому краю, - твітує канадський оглядач Майкл Маккей. - Поки українці добираються до Токмака, російські фланги хитаються".
Раніше Голос Америки повідомляв, що попри успіхи ЗСУ на Запоріжжі, Росія може готуватися до наступу на півдні, щоб створити буферну зону навколо Луганської області.
- Голос Америки
Участь в ГА ООН, але не в G20. Зеленський поділився планами української дипломатії на вересень
Нові постачання зброї для ЗСУ, більше санкцій проти Росії, просування в перемовинах щодо приєднання нових країн до безпекових гарантій для України. Такими очікуваннями від дипломатичних зусиль України на вересень поділився президент України Володимир Зеленський.
"Уже почали готувати потужний вересень для України", - написав Зеленський в Telegram і пообіцяв: "У вересні єдності [України з міжнародними союзниками] буде ще більше".
Україна очікує від міжнародних партнерів рішень щодо нових постачань зброї, зокрема артилерії, бронетехніки, ППО й ракет, засобів для розмінування, а також розвиває співпрацю у сфері оборонного виробництва, заявив український президент.
Він також оголосив про те, що скоро будуть проведені наступні раунди переговорів та приєднання нових країн до спільної безпекової архітектури. Як повідомляв Голос Америки, під час саміту НАТО у Вільнюсі країни "Групи семи" оголосили про початок проведення перемовин з Україною щодо безпекових запевнень, а більше десятка країн долучились до ініціативи після саміту. Минулого місяця такі перемовини розпочались зі США.
Зеленський подякував США за нещодавній пакет санкцій проти росіян, які були залучені до злочинної депортації українських дітей. "Працюємо над аналогічними санкційними кроками партнерів", - додав український президент.
Серед міжнародних подій, де планується участь української дипломатії наступного місяця, Зеленський назвав сесію Генеральної Асамблеї ООН, а також черговий Саміт перших леді та джентльменів.
У своєму дописі Зеленський не згадав ще одну важливу подію вересня - саміт країн G20. На подію, яку проводить Індія 9-10 вересня, Зеленського запрошено не було.
Розчарування тим, що Україну не запросили на саміт, висловив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. В розмові з Зеленським до Дня Незалежності України Трюдо заявив: "Я буду на саміті G20 через тиждень і я розчарований, що вас не включено". Як запрошені гості на саміті будуть представлені Нідерланди, Сінгапур, Іспанія, ОАЕ, Оман, Бангладеш, Єгипет, Мавританія та Нігерія.
Російський президент Путін не відвідає саміт особисто. Раніше цього місяця Путін не поїхав на саміт BRICS до Південної Африки, де його могли заарештувати за ордером виданим Міжнародним кримінальним судом.
- Голос Америки
Впливовий сенатор-республіканець пояснив, чому перемога України відповідає інтересам США
Найважливіше завдання США для зміцнення їхніх позицій у протистоянні Китаю - це сприяти поразці Росії в Україні, адже Москва і Пекін - союзники, й слабкіша Росія послаблює й Китай. Про це під час дискусії із Strider Technologies про зовнішню політику США розповів сенатор-республіканець від штату Юта Мітт Ромні.
Ромні, впливовий законодавець і колишній кандидат у президенти від республіканців у 2012 році, пояснив, що "лише приблизно 5% від усього оборонного бюджету США щороку на допомогу Україні - це для нас найкраща витрата коштів, яку ми колись робили".
"Ми не втрачаємо життя [американців] в Україні, українці борються героїчно проти Росії, яка націлила на нас 15 ядерних боєголовок. Ми зменшуємо й розбиваємо російську армію відносно дуже невеликим коштом, в порівнянні із тим, що ми загалом витрачаємо на оборону", - сказав Ромні.
За його словами, слабша Росія посилає сигнал Китаю щодо їхніх територіальних зазіхань, а головне - "це каже Росії, що бажання Путіна відновити Російську імперію й захоплювати колишні радянські республіки - не справдиться". Тож допомагати Україні цілком відповідає національним інтересам США, підсумував Ромні, який також є відомим опонентом свого однопартійця - експрезидента Дональда Трампа.
Раніше Голос Америки повідомляв, що група сенаторів від обох партій, яка відвідала Україну на передодні Дня Незалежності, запевнила: Конгрес Сполучених Штатів продовжить підтримувати Україну фінансово і матеріально.
Сенаторка-демократка Елізабет Воррен підкреслила, що українці "борються за виживання України, але вони також борються за демократію в усьому світі", - сказала вона і додала: "Для нас це честь - мати можливість підтримати українців".
"Якщо Владіміра Путіна не зупинити в Україні, він піде далі проти союзників у НАТО", тож американські солдати будуть змушені захищати їх, сказав сенатор-демократ Річард Блументаль.
А сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив: "Ми витратили мільярди, сотні мільярдів, напевно трильйон доларів впродовж Холодної війни, аби стримати російську агресію. І знаєте що? Ми зараз витратили менше ніж три відсотки нашого оборонного бюджету, аби допомогти українським військовим. Це - найвдаліше повернення інвестицій в історії американської національної безпеки. Про такого партнера можна лише мріяти!"
Тим часом серед висуванців від республіканців, що прагнуть змагатись із Джо Байденом за президентство у 2024 році, лунають різні заяви.
Серед восьми кандидатів підприємець Вівек Рамасвамі з Огайо, а також губернатор штату Флорида Рон Десантіс виступили проти подальшої, як вони кажуть, "необмеженої підтримки" України.
Але решта висуванців - колишній віцепрезидент США Майк Пенс, колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, колишня посолка США в ООН Нікі Гейлі, колишній губернатор штату Арканзас Аса Гатчінсон, сенатор Тім Скот та губернатор штату Північна Дакота Даґ Берґум - висловилися здебільшого за продовження довготривалої допомоги Україні у війні проти російської агресії.
Гатчінсон в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки сказав: "Якщо подивитись на потреби України - на F-16, на танки Abrams - вони їм потрібні швидко. Я хочу, щоб надання цієї сучасної зброї Україні прискорилося. Для цього потрібне навчання, потрібен час, але нам потрібно скоротити усі шляхи, щоб швидко доставити допомогу українцям. І це важливо, адже зараз ми бачимо, наскільки складним є контрнаступ і повернення територій, тож потрібно більше сил. І ми маємо бути в змозі це забезпечити".
Він додав: "Сполучені Штати підтримують зусилля України, і я теж повністю це підтримую. Нам слід переконатися, що Україна добре оснащена, і що у неї є засоби, необхідні для боротьби з російським вторгненням. [...] Ми хочемо мати змогу перемогти на боці України".
- Голос Америки
Астронавти НАСА розповіли Guardian, як американцям доводиться жити поряд із росіянами на МКС
Міжнародні астронавти місії Crew-7 на борту космічного корабля SpaceX Falcon 9 прибули на Міжнародну космічну станцію. Команда складається із американки Жасмін Могбелі, данця Андреаса Могенсена, японця Сатоші Фурукави та росіянина Костянтина Борисова.
Протягом шести місяців астронавти проводитимуть у космосі експерименти та планові ремонти МКС.
Попри припинення зв'язків у багатьох галузях між Заходом і Росією та введенням низки санкцій проти Кремля за повномасштабну війну в Україні, співпраця у космосі триває. У лютому 2023 Роскосмос повідомив, що продовжує участь на МКС до 2028 року.
Колишній астронавт НАСА Террі Віртс у розповіді виданню Guardian згадує, як у січні 2015 року після початку вторгнення РФ він разом із російським космонавтом Олександром Самокутяєвим дивився з МКС на темну ділянку на Землі - охоплену війною Донеччину, де де-не-де спалахували червоні вогні - вибухи. "Ми спостерігали з космосу, як людей вбиває російська війна, - розповів Віртс. - Ми обидва подивилися одне на одного. Це був похмурий момент. Але ми не сказали ні слова". Відтоді, розповідає Віртс, стосунки між колегами почали погіршуватись, а сам Самокутяєв пізніше став депутатом Держдуми й палким прихильником війни президента Путіна.
Навіть попри війну та анексію Криму у 2014, Європейське космічне агентство й НАСА продовжили співпрацю із Роскосмосом.
Це як партнерство з німецькими вченими в 1943 році, щоб відправитися в арктичну експедиціюАстронавт НАСА Террі Віртс про співпрацю з росіянами
Жити з росіянами на МКС, звідки буквально неможливо нікуди втекти, окрім як вийти у відкритий космос, - "це як партнерство з німецькими вченими в 1943 році, щоб відправитися в арктичну експедицію, — каже Віртс. - Це, в основному, те, що ми зараз робимо".
Канадський астронавт Боб Тірск, який був на станції у 2009 році, згадує: люди на МКС протягом їхніх місій живуть у шести кімнатах, з окремими житловими та робочими зонами для росіян та американців.
Чарльз Болден, колишній астронавт і керівник НАСА з 2009 по 2017 рік, розповів виданню, що створення МКС було неможливим без міжнародної співпраці, що допомогла заощадити кошти й залучити зокрема російський досвід у космосі. Адже мета станції - проведення тисяч експериментів на благо всього людства в унікальних умовах мікрогравітації, деякі з яких допомогли, до прикладу, у створенні сучасних вакцин проти раку.
Таким чином 25 років тому США та Росія - два найбільших партнери у створенні та оперуванні станцією - уклали "шлюб" із залученням також інших країн. У їхніх контрактах є положення, яке дозволяє будь-якому агентству залишити станцію з попередженням за рік, але немає положення про вигнання будь-кого іншого. "Якщо захочете розлучитися, - каже Анатолій Зак, незалежний російський космічний репортер, який зараз живе в США, - це неможливо зробити не втративши космічну станцію", яка має надзвичайне значення для світу.
Росіяни фактично почали погрожувати США: відповідаючи на твіт президента США Джо Байдена про санкції проти російської аерокосмічної промисловостіпише Guardian
Крім того, зазначає видання, росіяни фактично почали погрожувати США: відповідаючи на твіт президента США Джо Байдена про санкції проти російської аерокосмічної промисловості, ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін, написав, що будь-яке блокування співпраці може означати, що "500-тонна" космічна станція може вийти на "неконтрольований схід з орбіти і впасти на США чи Європу". "МКС не літає над Росією, тому всі ризики на вас. Ви готові до них?", - написав він, пригрозивши відключити систему на станції, яка тримає її у космосі. Але навіть такі заяви не припинили співпрацю Москви та Г'юстона.
Що стосується відносин між самими астронавтами, то американці визнають, що чимало росіян щиро підтримують війну Путіна, адже вони - військовики, й навіть деякі колишні космонавти РФ виявили бажання піти на фронт в Україні. "Декому з них повністю промили мізки. Це просто божевілля", – стверджує Скотт Келлі, колишній командир космічної станції, який повернув свою російську медаль за досягнення у космосі після вторгнення Кремля.
Загалом же навіть ті російські космонавти, які не підтримують агресію, бояться про це говорити. А самі колишні астронавти НАСА кажуть, що намагаються уникати спілкування із росіянами, з якими вони провели довгий час у закритому просторі на МКС, - загалом і зокрема щодо політики чи війни.
При цьому астронавти, які щойно повернулись з МКС, також не багатослівні щодо того, яка атмосфера панує на станції. Одним з винятків стало публічне визнання жахів бомбардування Маріуполя росіянами. Астронавт НАСА Ванде Хей на своїй пресконференції після польоту в квітні 2022 року заявив, що війна "крає серце" і змусила всіх його членів екіпажу, включно з росіянами, почуватися "безсилими". Як він сказав, вони обговорили це, а потім продовжили місію. Його німецький колега Маттіас Маурер, який повернувся на Землю через місяць, описав, як бачив "величезні клуби диму над такими містами, як Маріуполь", і ракетні удари по Києву.
"Ми обговорили це дуже швидко і проактивно. Ми всі шестеро, семеро відразу погодилися, що це жахлива ситуація. Ми всі були шоковані, російські колеги, американські колеги – ніхто не міг зрозуміти, що там відбувається".
Водночас, пише Guardian, американці, європейці, росіяни та астронавти з інших країн змушені покладатись одне на одного у космосі, адже від цього часто залежать їхні життя.
У статті використано матеріали Reuters.
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