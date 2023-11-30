Зеленський обговорив “зимову допомогу” з лідерами Німеччини і Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський спілкувався з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Йшлося про ситуацію на фронті, про військову допомогу та зокрема питання єдності ЄС щодо України.

“Обговорили подальшу оборонну співпрацю. Вдячний за потужний “зимовий” оборонний пакет від Німеччини, включно з чотирма системами IRIS-T, і за багаторічну програму фінансової допомоги”, – написав Зеленський у мережі Х про розмову із Олафом Шольцом.

Крім того, український президент розповів про ситуацію в Чорному морі, функціонування “зернового коридору” та про зусилля, необхідні для подальшого захисту цивільного судноплавства.

Ріші Сунака Зеленський інформував про потреби ЗСУ для підвищення оборонних спроможностей і посилення українського повітряного щита.

З обома лідерами Зеленський ділився враженнями про візити на лінію фронту на півдні та сході України.

Цього тижня Шольц наголосив на важливості допомоги України у зверненні до німецьких парламентарів.

"Ми продовжимо цю підтримку стільки, скільки потрібно. Ця підтримка екзистенційно важлива. Для України ... але також і для Європи", - заявив Шольц звертаючись до парламенту країни у вівторок.

Шольц підкреслив, що Німеччина надає потужну військову допомогу Україні, однак висловив занепокоєння через те, що рішення Конституційного суду країни від 15 листопада порушили плани уряду щодо видатків.

Як повідомляв Голос Америки, президент Європейської Ради Шарль Мішель закликав створити "справжній оборонний союз" в Європі, а також єдиний ринок для зброї. Він також наголосив - Європа має збільшити поставки зброї Україні.

Європейська комісія заявила, що надасть Україні 50 мільйонів євро на ремонт портової інфраструктури для сприяння подальшому експорту українського зерна на міжнародні ринки.