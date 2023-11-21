Шарль Мішель відзначає зближення України з ЄС, але очікує на складний саміт в грудні

Україна зближується з ЄС, однак саміт ЄС в грудні, на якому йтиметься, зокрема, і про розширення блоку, буде "складним", каже президент Європейської Ради Шарль Мішель.

"Коли я кажу, що це буде складний європейський саміт, це факт", - сказав Мішель журналістам на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським та президенткою Молдови Маєю Санду в Києві.

Мішель запевнив, що зробить все можливе, що рішення саміту щодо України було позитивним, але зауважив, що "не все є чорно-білим".

Раніше цього місяця Єврокомісія рекомендувала ЄС почати перемовини з Києвом про вступ. Для того, щоб прийняти рішення про початок перемовин потрібна одностайність 27 членів ЄС, що не гарантовано, враховуючи позицію Орбана щодо війни. Орбан виступив проти початку переговорів про членство з Києвом.

Санду своєю чергою закликала ЄС до "швидкості та єдності" у питанні членства України та Молдови.

"Нагальність цих часів, відзначених війною та відсутністю безпеки, вимагає від нас прискорити свої процедури, - сказала Санду в Києві. - Швидкість та єдність не лише стратегічний вибір, це питання виживання і повернення до стабільності Європи".

Зеленський своєю чергою, висловив сподівання, що до кінця року, в грудні, буде прийняте рішення про початок перемовин про вступ.

В статті використано матеріал АР, Reuters.