Шарль Мішель закликав ЄС давати Україні зброю швидше і більше і створити "справжній оборонний союз"

Створити справжній оборонний союз в Європі, а також єдиний ринок для зброї закликав президент Європейської Ради Шарль Мішель на Європейській оборонній конференції в четвер.

Він також наголосив - Європа має збільшити поставки зброї Україні.

"Ми маємо зробити більше. Більше ракет, більше боєприпасів, більше систем протиповітряної оборони. І швидше. Це наш обов'язок перед Україною, перед нашими громадянами. Захищаючи Україну, ми захищаємо себе", - наголосив посадовець.

Європейська підтримка України також надішле сигнал Америці про те, що Європа "серйозно ставиться до нашої безпеки", заявив він.

Мішель запевнив - Європа виконає обіцянку надати Україні мільйон артилерійських снарядів. "Так. Це виклик. Знадобиться дещо більше часу, ніж ми сподівались ... але це відбудеться".

Напередодні глава української дипломатії Дмитро Кулеба, який перебував на засіданні Ради Україна-НАТО у Брюсселі розповів, що ЄС наразі поставив Україні менше третини обіцяних снарядів - близько 300 тисяч із обіцяного мільйона.

Він закликав до кращої співпраці оборонної промисловості України з альянсом. "Нам потрібно створити євроатлантичний спільний оборонно-промисловий простір", – сказав Кулеба, додавши, що це посилить безпеку як України, так і країн НАТО.

Звертаючись до представників європейських країн, Шарль Мішель зауважив - ЄС вже пройшов значний шлях до створення справжнього оборонного союзу і має рухатись далі цим напрямком.

"Історія розсудить, але я переконаний, що наш оборонний союз постав через години після того, як російські танки переїхали через український кордон, - сказав посадовець. - В ці перші години, ми прийняли історичне рішення надіслати зброю Україні, рішення, яке було неможливо уявити лише декілька днів тому. І ми не озирались".