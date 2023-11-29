Столтенберг застеріг про значне накопичення ракет для нових атак РФ. Бербок закликала "захисний зимовий щит" над Україною

Росія накопичила великий ракетний арсенал напередодні зими з метою "залишити Україну в темряві та холоді", заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Виступаючи на зустрічі міністрів закордонних справ країн альянсу в Брюсселі, він підкреслив, що Москва робить нові спроби завдати удару по енергомережі та енергетичній інфраструктурі України.

"Я вітаю те, що країни альянсу продовжують зміцнювати протиповітряну оборону України. Минулого тижня 20 держав НАТО погодилися сформувати коаліцію протиповітряної оборони України. Це допоможе захистити Збройні сили та міста України. І рятувати українські життя", - сказав Столтенберг.

Росія знову націлена на цивільну інфраструктуру

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також підтвердила, що "Росія знову цілиться по цивільній інфраструктурі". "Ми бачили на минулих вихідних, що атаки з боку Росії на Україну за допомогою безпілотників і, зокрема на цивільну інфраструктуру були сильнішими, ніж будь-коли раніше в цій жорстокій війні. Це драматичний сигнал тривоги", - сказала вона.

Бербок підкреслила, що мета Кремля - "не знищити інфраструктуру, а зробити так, щоб люди замерзли до смерті або померли від спраги взимку, тому що водопостачання більше не працює". Вона закликала створити "захисний зимовий щит" над Україною. Раніше високопосадовиця казала, що зимовий щит для України передбачатиме доставлення до Києва додаткових систем ППО.

Її французька колега Катрін Колонна заявила, що Київ зіткнувся з одними з найсильніших повітряних атак з початку війни. "Ми наголошуємо на підтримці України, яка, очевидно, має бути довгостроковою", - сказала вона.

А головний дипломат Латвії Кріш'яніс Каріньш напередодні заявив, що Україні потрібно більше "ракет великої дальності, щоб вони могли перешкоджати матеріально-технічним можливостям Росії".

Однак глава української дипломатії Дмитро Кулеба, який також перебував на засіданні Ради Україна-НАТО у Брюсселі і провів низку двосторонніх зустрічей, розповів, що ЄС наразі поставив Україні менше третини обіцяних снарядів - близько 300 тисяч із обіцяного мільйона.

найсильніша і найзагартованіша армія в Європі

Він закликав до кращої співпраці оборонної промисловості України з альянсом. "Нам потрібно створити євроатлантичний спільний оборонно-промисловий простір", – сказав Кулеба, додавши, що це посилить безпеку як України, так і країн НАТО.

Також глава українського МЗС зазначив, що завдяки великій підтримці Заходу під час війни Україна вже стає "де-факто армією НАТО" "за технічними можливостями, підходами до управління та принципами", й також що ЗСУ - це "найсильніша і найзагартованіша армія в Європі".

Нині після зустрічей країни НАТО висловили рекомендації щодо реформ - як військових, так і політичних - що має провести Київ, аби наблизитися до вступу в альянс.

У статті використано матеріали AFP, Reuters