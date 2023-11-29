Столтенберг: не варто недооцінювати Росію

Хоча війна послабила Росію військово, політично та економічно, її не варто недооцінювати, адже плани Кремля щодо України не змінились, каже генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, звертаючись до міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі.

Столтенберг відзначив, що після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, її міжнародний вплив Росії зменшився не лише в Україні, але і на Кавказі та в Центральній Азії.

"Росія також стає більш залежною від Китаю. Рік за роком вона здає своє майбутнє в заставу Пекіну. У військовому сенсі Росія втратила значну частину своєї звичайної зброї. Сотні літаків. Тисячі танків і більше 300 000 жертв".

Генсек НАТО також додав - Росія перебуває під економічним тиском. "Нафтогазові надходження падають. Російський банківський сектор - під санкціями. Більше тисячі іноземних компаній припинили, або скоротили діяльність в країні. Також 1,3 мільйона людей полишили Росію минулого року".

Росія накопичила велику кількість ракет перед зимою. Ми бачимо нові спроби завдати ударів по українській енергомережі та інфраструктурі

"Це все підкреслює помилку Путіна, яку він зробив, вторгнувшись в Україну", - заявив посадовець.

Він, однак, додав, що союзники не повинні недооцінювати Росію.

"Російська економіка - на воєнних рейках. Путін готовий сприймати великі жертви. Цілі Росії в Україні не змінились. Росія накопичила велику кількість ракет перед зимою. Ми бачимо нові спроби завдати ударів по українській енергомережі та інфраструктурі. Спроби залишити Україну в темряві та холоді", - додав він.

Столтенберг також привітав зусилля союзників із зміцнення української протиповітряної оборони та поставок зброї до Україні.

В Брюсселі у середу відбувається засідання Україна-НАТО, в якому, зокрема, взяли участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, держсекретар США Ентоні Блінкен.

Раду Україна-НАТО було урочисто засновано на саміті НАТО у Вільнюсі 12 липня, де взяв участь президент України Володимир Зеленський та інші глави урядів країн-членів.

Вона зібралась вдруге наприкінці липня, щоб обговорити безпеку в Чорному морі після виходу Росії з угоди про нагляд за експортом зерна з українських портів.

Третя зустріч відбулася в жовтні, щоб обговорити значну допомогу Україні та забезпечити повну оперативну сумісність українських Збройних сил з НАТО.

Рада Україна-НАТО є спільним органом, де члени Альянсу та Україна засідають як рівноправні учасники для просування політичного діалогу.