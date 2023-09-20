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- Голос Америки
Зеленський запропонував реформувати Радбез: "Людство вже не покладає надій на ООН, коли йдеться про захист кордонів"
Людство вже не покладає надій на ООН, коли йдеться про захист суверенних кордонів, однак Україна має пропозиції із реформування організації. Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив президент України Володимир Зеленський.
Український глава розкритикував те, що Росія обіймає крісло постійного представника Ради Безпеки ООН, що дає їй право вето щодо рішень Радбезу: "У цьому кріслі в Раді Безпеки, яке Росія займає незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу, – сидять брехунці, чия робота – виправдовувати агресію та геноцид, що їх здійснює Росія. І всі дії ООН – чи то Ради безпеки, чи то Генеральної Асамблеї, – які могли би зупинити цю агресію, розбиваються об привілей, який дає це крісло агресору. Вето в руках агресора – ось те, що загнало ООН в глухий кут".
"Зараз якою б нацією ви не були… Народом, який налічує сотні мільйонів людей, або малою нацією... наявна система ООН робить вас все одно менше, ніж право вето, яке є лиш у кількох та яке використовується одним, Росією, на шкоду всім іншим членам ООН", - підкреслив Зеленський.
Він запропонував дати Генеральній Асамблеї ООН, куди входять практично всі міжнародно визнані країни світу, дати можливість долати вето Радбезу двома третинами голосів Генасамблеї: "За умови набрання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй і з Азії, і з Африки, і з Європи, і з обох Америк, і з регіону Тихого океану, – глобальної кваліфікованої більшості, – вето має реально долатися, і така резолюція Генеральної Асамблеї повинна бути обов'язковою для виконання всіма державами".
Крім того, Зеленський заявив, що варто розширити коло постійних членів Ради Безпеки, там були представлені інтереси Африканського Союзу, Азії, ісламського світу, Південної Америки й тихоокеанських країн. "І водночас будь-яка участь будь-якої держави-члена Ради Безпеки має призупинятися на час, коли така держава в порушення Статуту ООН йде агресією проти іншої нації", - додав він.
Ідею розширення складу Ради Безпеки ООН також озвучував президент США Джо Байден. За те, щоб до РБ ООН увійшли Індія, Японія, Бразилія і представник Африки виступив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.
Наостанок, президент України висунув ідею про погодження механізму реагування на агресії для захисту інших держав - також на етапі, коли армія лише планує вторгнення: "Кожен, хто хоче почати війну, має бачити ще до своєї фатальної помилки, що саме втратить, коли почне війну. Питання про застосування превентивних санкцій має виноситись на розгляд Ради безпеки ООН автоматично, коли будь-який член Генеральної асамблеї заявляє про загрозу агресії. Українські солдати зараз своєю кров'ю роблять те, що Рада безпеки ООН, має робити своїми голосуваннями, – зупиняють агресію та захищають принципи Статуту ООН", - додав Зеленський.
Він також нагадав про українську Формулу миру, що передбачає зокрема повне виведення усіх російських військ та військових формувань, включно з Чорноморським флотом Росії, з усієї суверенної території України в межах наших міжнародно визнаних кордонів 1991 року, а також повне повернення Україні ефективного контролю над усім нашим державним кордоном та виключною економічною зоною – в Чорному та Азовському морях, а також в Керченській протоці. Зеленський закликав країни світу приєднуватись до роботи над цими принципами, що засновані на Статуті ООН.
Відкриваючи засідання Радбезу, генсек ООН Антоніу Ґутерріш також заявив, що російське вторгнення до України порушує всі основоположні принципи Статуту ООН, загрожує регіональній стабільності, підвищує ядерну загрозу й дедалі більше поляризує світ. "Вторгнення Росії супроводжувалось постійними систематичними атаками проти цивільного населення і цивільної інфраструктури та служб, включаючи заклади навчання та охорони здоров'я, - додав генсек ООН. - Війна призвела до смертей чи поранень десятків тисяч цивільних людей, знищила життя й добробут людей, травматизувала дітей, розбила сім'ї й громади, зруйнувала економіку й перетворила великі території сільськогосподарських угідь у смертоносні мінні поля".
"Агентства ООН задокументували свідчення шокуючих і широко поширених порушень прав людини, включаючи сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, незаконні затримання й вбивства цивільних осіб, головним чином з боку російських сил, включаючи дітей, а також примусове переселення українських цивільних, включаючи дітей, на територію та російський контроль або до Російської Федерації. Документування цього є критично важливим для притягнення до відповідальності", - додав Ґутерріш.
Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, що головує за засіданні, підкреслив, що неможливо було уявити, що Росія, країна, що є постійним представником у Раді Безпеки, змогла здійснити невиправдану і неспровоковану агресію проти нової демократії, й це "не буде негайно та повсюдно засуджено всіма націями разом тут, які поділяють однакові цілі та принципи".
"Як розуміти "так, але" або заклики до обох сторін із аргументами, щоб не називати речі своїми іменами і відмовитися назвати жорстоку агресію її єдиним і справжнім ім'ям – рукотворною трагедією, яка спричиняє невимовні страждання українського народу, а також резонанс у всіх регіонах світу".
Участь у засіданні також беруть державний секретар США Ентоні Блінкен і президент Ради ЄС Шарль Мішель.
Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден під час виступу на Генасамблеї ООН пообіцяв продовжити роботу для розширення кількості представників у Раді Безпеки.
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- Голос Америки
Мапа СРСР, обійми з очільником Моссаду привернули увагу міжнародних журналістів на зустрічі Зеленського з Нетаньягу
Зустріч президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу міжнародні ЗМІ називають "серйозною" та "всебічною".
Зеленський та Нетаньягу зустрілися у вівторок, 19 вересня, в кулуарах Генасамблеї ООН. Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю заявив, що зустріч була "дружньою" і що Нетаньягу пообіцяв продовжувати надавати Україні гуманітарну допомогу.
Зеленський, коли виходив з кімнати після зустрічі, назвав розмову “доброю”, повідомило видання Times of Israel.
Газета Israel Hayom та ізраїльські журналісти у X (колишня Twitter) пишуть про конфуз, який трапився під час зустрічі Зеленського та Нетаньягу.
Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю перед зустріччю попросив принести лідерам країн мапу світу. Мапа, яку співробітники поспіхом принесли на зустріч у будівлі ООН, була надрукована у 1960-х роках, і не зображує незалежну Україну, а містить Радянський Союз. За 10 хвилин до початку зустрічі конфуз помітили і мапу з СРСР прибрали. Фотографії цієї ситуації опублікувала у Тwitter журналістка Times of Israel Таль Шнейдер, вона припустила, що мапа потрібна була "можливо, щоб поговорити про радіуси дії різних систем захисту?".
Як повідомляє Times of Israel, Нетаньягу та Зеленський у вівторок потиснули руки і обмінялися люб'язностями.
Зеленський відзначив чисельність ізраїльської делегації. “У вас дуже велика команда. Це дуже дорого”, сказав президент України. У відповідь посол Ізраїлю при ООН Гілад Ердан сказав: “Багато людей хочуть брати участь”.
Таль Шнейдер опублікувала у Twitter фото делегації ізраїльського прем'єра. За даними Times of Israel, делегація України на цій зустрічі була значно меншою. Президента Зеленського супроводжували, серед інших, глава Офісу президента Андрій Єрмак та глава МЗС України Дмитро Кулеба.
Після офіційної зустрічі, Зеленський та Нетаньягу поговорили десь 15 хвилин у форматі тет-а-тет.
“Атмосфера, коли помічники виходили з кімнати, була оптимістичною: Барнеа (очільник “Моссаду”) довго розмовляв з Єрмаком, а міністр зі стратегічних питань Дермер спілкувався з Кулебою. Ізраїльські джерела повідомили, що Нетаньягу та Зеленський домовилися залишатися на зв’язку, і зустріч була “серйозною та всебічною”, - описує атмосферу після зустрічі видання Times of Israel.
Політичний коментатор Axios Барак Равід опублікував відео рукостискання президента Зеленського та керівника ізраїльської розвідки “Моссад” Девіда Барнеи.
“Наприкінці зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу президент України Зеленський міцно обійняв директора розвідувального агентства “Моссад” Девіда Барнеу. Це може свідчити про те, що вони зустрічаються не вперше”, - написав Барак Равід із видання Axios.
Марк Регев, у минулому - ізраїльський дипломат і старший радник прем’єр-міністра Ізраїлю, який нині очолює Інститут дипломатії та міжнародних відносин Абби Ебана в Університеті Райхмана в інтерв'ю каналу 24NewsEnglish сказав, що Нетаньягу має балансувати між Україною, Росією та у відносинах з Іраном.
"Українці завжди просять більше підтримки, вони просять Ізраїль більше підтримки, просять країни Європи та Америки більше підтримки, їм потрібно більше, щоб захищати свою країну, це розуміло.
Я думаю, що Нетаньягу має балансувати. Ірансько-російські відносини стали значно ближчими. І, як ви знаєте, іранці надають ударні дрони росіянам. І Єрусалим хвилює, якою буде відплата росіян за це, як Росія буде розплачуватись. І є побоювання, що Росія може поставити Ірану певні системи озброєнь.
Гадаю, з точки зору Ізраїлю важливо зберегти важелі впливу. І, мабуть, важливо, щоб ми сказали росіянам: послухайте, ми цього не робитимемо, якщо ви цього не зробите. У міжнародних відносинах, особливо, коли маєш справу з такими режимами як російський, завжди добре мати за пазухою кілька карт", - аналізує ізраїльський дипломат Марк Регев.
Офіс президента України повідомляє, що Володимир Зеленський на зустрічі із Беньяміном Нетаньягу "поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та повітряні удари, зокрема, з використанням дронів іранського виробництва, яких Росія продовжує завдавати по мирних українських містах, цивільних об’єктах і портовій інфраструктурі. Президент України висловив занепокоєння дедалі тіснішою військовою співпрацею Росії та Ірану".
Президент України попросив Ізраїль підтримати українську Формулу миру.
- Голос Америки
- Reuters
Байден таки зустрівся з Нетаньягу, на тлі критики реформ в Ізраїлі
Президент США Джо Байден у середу зустрічається із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Це їхня перша особиста зустріч після переобрання Нетаньягу.
На порядку денному, як очікується, обговорення нормалізації відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією, а також протистояння ядерній програмі Ірану.
Радник США з національної безпеки Джейк Салліван раніше заявляв, що лідери “обговорять низку двосторонніх і регіональних питань, зосереджених на спільних демократичних цінностях між США та Ізраїлем і на баченні більш стабільного, процвітаючого та інтегрованого регіону, а також щоб зрівняти позиції щодо ефективної протидії та стримування Ірану".
Сполучені Штати, Ізраїль і Саудівська Аравія обговорюють можливу угоду, за якою ізраїльтяни та саудівці нормалізують дипломатичні відносини, а Вашингтон та Ер-Ріяд домовляться про оборонний пакт. Втім, як пише видання Reuters, до переговорів в цьому питанні ще далеко.
Раніше ЗМІ у США широко обговорювали тему, чи взагалі зустріч Байдена і Нетаньягу відбудеться і де. Уряд Ізраїлю намагається провести в країні судову реформу, яка, за словами оглядачів, обмежує повноваження суддів. Ця реформа викликала масові протести в Ізраїлі та міжнародну критику.
Крім того, Ізраїль останнім часом поширив заселення окупованої території на Західному березі річки Йордан, яку палестинці вважають своєю. Міжнародна спільнота критикує Ізраїль через ці поселення, мовляв, вони перешкоджають встановленню миру з палестинцями.
Як пише видання Reuters, прем’єр Нетаньягу ще з грудня минулого року очікує візиту до США, втім не отримував запрошення від президента Байдена.
Раніше цього року Джо Байден заявляв, що не має наміру зустрічатися з Нетаньягу “найближчим часом”. Пізніше Білий дім таки повідомив, що зустріч відбудеться. Тоді офіс ізраїльського прем’єр-міністра оголосив, що Нетаньягу запросили, але Білий дім на прохання прокоментувати, не назвав це запрошенням і не уточнив, де саме зустрінуться лідери країн.
Водночас у липні цього року Байден запросив до Білого дому президента Ізраїлю Ісаака Герцога. Президент в Ізраїлі здебільшого виконує представницькі функції, виконавча влада країни - в руках прем’єр-міністра.
За даними видання Axios, радники президента Байдена розділились в питанні, чи варто запрошувати Нетаньягу в Білий дім. Частина з них висловлювали побоювання, що цей візит може просигналізувати про американську підтримку ізраїльської політики, зокрема, щодо судової реформи та будівництва ізраїльських поселень на Західному березі Йордану.
Зустріч Байдена та Нетаньягу в кулуарах Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, а не у Вашингтоні, це компромісне рішення Білого дому, пише Axios.
У вівторок, 19 вересня, із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу зустрівся президент України Володимир Зеленський в кулуарах Генасамблеї ООН. Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю заявив, що зустріч була "дружньою" і Нетаньягу пообіцяв продовжувати надавати Україні гуманітарну допомогу.
- Голос Америки
"Коли країна має шанс на демократію, ми маємо допомогти їй" - в Нью-Йорку говорили про збільшення підтримки України, Молдови
Демократії світу об'єднують зусилля, щоб протистояти війні Росії в Україні. А США та партнери допомагають сусідам України, зокрема Молдові, знижувати енергетичну залежність від Росії.
На цьому наголосив державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі учасників ініціативи Democracy Delivers, організованої агенцією США з міжнародного розвитку USAID у Нью-Йорку.
Адміністраторка USAID Саманта Пауер заявила на форумі: "Коли країна має шанс на демократію, ми маємо допомогти її урядові, громадянському суспільству та громадянам втілити цю нагоду".
Інвестиції на понад 255 мільйонів доларів у становлення демократій
Сполучені Штати оголосили про виділення 145 мільйонів доларів США та мобілізацію додаткових 110 мільйонів доларів від приватного та благодійного секторів для інвестування у такі країни – у рамках зобов’язань уряду США захищати та зміцнювати демократію в усьому світі.
Інвестиції на загальну суму понад 255 мільйонів доларів США були оголошені держсекретарем Ентоні Блінкеном та адміністраторкою USAID Самантою Пауер у партнерстві з Фондом Форда та Фондом Рокфеллера, у присутності понад десятка партнерів із благодійного та приватного секторів.
Подія Democracy Delives відбулася на полях Генеральної Асамблеї ООН та об’єднала лідерів-реформаторів із ресурсами державного, філантропічного та приватного секторів.
“Збираючи лідерів з уряду, філантропії та бізнесу, які віддані підтримці демократичних реформаторів, USAID стимулює партнерство думок і дій для просування демократичного прогресу та забезпечення кращого життя та засобів до існування в усьому світі”, – йдеться у заяві Держдепу.
Допомога Україні та її сусідам
Сполучені Штати та інші донори подвоїли роботу з урядом Молдови, щоб допомогти подолати залежність країни від Росії, сказав Блінкен.
Зокрема, щоб знизити ціни для громадян, диверсифікувати джерела енергії, які має Молдова, і мати можливість віддалитися від Росії та не залежати від її ресурсів.
Іншим країнам, наприклад, Домініканській Республіці, США допомагають зміцнювати органи державного нагляду для підвищення прозорості системи державних закупівель. Чимало проектів довкола світу за підтримки USAID стосуються охорони здоров’я (зокрема, задля безпеки пологів та зниження рівня материнської смертності), а також кліматичних питань, наголосив крім того Блінкен.
За словами держсекретаря, у закордонних поїздках він зустрічає віру в демократію та прагнення отримати більше демократичних інструментів. “Зараз наша країна також стикається з величезними викликами, включаючи загрози кліматичної кризи, а також різними проблемами, пов’язаними з розвитком технологій, які змінюють кожен аспект нашого суспільства та спроможності нашого уряду, – сказав Блінкен. – Але нас усіх об’єднує переконання, що демократія найкраще підходить для вирішення цих викликів”.
- Голос Америки
МЗС Польщі викликало українського посла через слова Зеленського на Генасамблеї ООН про зерно. Київ закликав "відкинути емоції"
Польща викликала до МЗС посла України через критику обмежень для українського зерна президента України Володимира Зеленського під час виступу на Генасамблеї ООН.
"(Заступник міністра закордонних справ Павел Яблонський) передав рішучий протест польської сторони проти вчорашніх заяв президента Зеленського на Генеральній асамблеї ООН про те, що деякі країни ЄС удавали солідарність, опосередковано підтримуючи Росію", – йдеться в повідомленні МЗС Польщі.
Там додали, що Яблонський також сказав послу України Василю Зваричу, що "тиснути на Польщу на багатосторонніх форумах або надсилати скарги до міжнародних трибуналів не є відповідними методами вирішення суперечок між нашими країнами".
У відповідь речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook повідомив, що під час зустрічі українського посла у Варшаві із заступником міністра закордонних справ Польщі "український посол вкотре роз'яснив українську позицію щодо неприйнятності для України польської односторонньої заборони на імпорт українського зерна".
"Він також наголосив на некоректності порівняння із Україною, яке зробив президент Польщі під час свого візиту до Нью-Йорка", - додав Ніколенко і закликав Варшаву "відкинути емоції".
"Українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення зернової проблематики. Очікуємо, що наші пропозиції стануть основою для переведення діалогу в конструктивне русло", - йдеться в дописі.
Заяви президентів на Генасамблеї
Було б добре, щоб Україна пам'ятала, що вона отримує від нас допомогу
Напередодні після виступу на Генасамблеї ООН президент Польщі Анджей Дуда заявив журналістам: "Було б добре, щоб Україна пам'ятала, що вона отримує від нас допомогу, і пам'ятала, що ми також є транзитною країною для України".
"Я б порівняв це з чимось на кшталт людини, що потопає... Людина, яка тоне, надзвичайно небезпечна, тому що може затягнути на глибину... Вона може просто втопити рятівника", - додав він.
Пізніше під час свого виступу із трибуни Генасамблеї президент Зеленський заявив: "Тривожно бачити, як дехто у Європі, деякі наші друзі у Європі, розігрують солідарність у політичному театрі, роблячи із зерна трилер. Викликає занепокоєння те, що дехто у Європі грає солідарність у політичному театрі, й робить трилер із зерна. Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора".
дехто у Європі "грає" солідарність у політичному "театрі", й робить "трилер" із зерна
У понеділок польський президент казав, що на полях Генасамблеї ООН планує обговорити зернове питання під час двосторонньої зустрічі із Зеленським, однак українська сторона не підтверджувала плани про цю зустріч.
Скарга України до СОТ
Нагадаємо, міністри низки країн висловили підтримку рішенню Єврокомісії від 15 вересня не продовжувати обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції та заявили про солідарність з Україною. Однак Польща, Угорщина і Словаччина заявили, що, запроваджуючи власні обмеження, вони діють в інтересах своїх економік і задля захисту своїх фермерів від надлишку продукції на ринку.
У відповідь Україна подала до Світової організації торгівлі вимоги про проведення консультацій щодо обмежень.
Коментуючи це, Дуда напередодні зазначив, що якщо Україна подасть скаргу до СОТ, Польща пояснить ситуацію перед трибуналом, і наголосив, що заборона стосується імпорту, а не транзиту українського зерна.
Подальші обмеження на імпорт
Також у вівторок прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції.
"Одночасно наш уряд пропонує ЄС та країнам-сусідам компромісний сценарій. Ми вже представили Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України. Такий контроль допоможе запобігти будь-яким викривленням ринку в сусідніх державах-членах ЄС", - йдеться в його дописі у Telegram.
Він додав: "Якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи та не скасують односторонні заборони щодо наших товарів, ми ухвалимо рішення про заборону імпорту до України певних категорій товарів із зазначених країн".
Нині прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відповів на це в ефірі каналу Polsat News: "Я попереджаю українську владу, тому що якщо вони таким чином загострять цей конфлікт, ми додамо ще більше продуктів під заборону на ввезення на територію Республіки Польща".
Не ціною дестабілізації польського ринку
Моравецький заявив, що Варшава готова допомогти Києву, але "не ціною дестабілізації польського ринку".
У відповідь заступник міністра економіки України й торговий представник у СОТ Тарас Качка заявивши в ефірі польського радіо RMF FM, що він не думає, що Київ запровадить ембарго на польські яблука та овочі. Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс заявив державному інформаційному агентству PAP, що сприйняв коментарі Качки як спосіб "заспокоїти певну атмосферу, яка створювалася два-три дні".
При цьому днями влада Польщі заявляла, що може заблокувати майбутній вступ України до Євросоюзу, якщо не вирішиться зернове питання.
Раніше Голос Америки повідомляв, що важливою обставиною називають те, що Польща готується до виборів 15 жовтня, тож політики переймаються тим, щоб гарантувати собі підтримку виборців, залучений у сільському господарстві. Польська керівна партія "Право і Справедливість" виграла минулі вибори 2019 року значною мірою завдяки голосам селян.
У статті використано матеріали Reuters
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