Зеленський запропонував реформувати Радбез: "Людство вже не покладає надій на ООН, коли йдеться про захист кордонів"

Людство вже не покладає надій на ООН, коли йдеться про захист суверенних кордонів, однак Україна має пропозиції із реформування організації. Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив президент України Володимир Зеленський.

Український глава розкритикував те, що Росія обіймає крісло постійного представника Ради Безпеки ООН, що дає їй право вето щодо рішень Радбезу: "У цьому кріслі в Раді Безпеки, яке Росія займає незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу, – сидять брехунці, чия робота – виправдовувати агресію та геноцид, що їх здійснює Росія. І всі дії ООН – чи то Ради безпеки, чи то Генеральної Асамблеї, – які могли би зупинити цю агресію, розбиваються об привілей, який дає це крісло агресору. Вето в руках агресора – ось те, що загнало ООН в глухий кут".

"Зараз якою б нацією ви не були… Народом, який налічує сотні мільйонів людей, або малою нацією... наявна система ООН робить вас все одно менше, ніж право вето, яке є лиш у кількох та яке використовується одним, Росією, на шкоду всім іншим членам ООН", - підкреслив Зеленський.

Він запропонував дати Генеральній Асамблеї ООН, куди входять практично всі міжнародно визнані країни світу, дати можливість долати вето Радбезу двома третинами голосів Генасамблеї: "За умови набрання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй і з Азії, і з Африки, і з Європи, і з обох Америк, і з регіону Тихого океану, – глобальної кваліфікованої більшості, – вето має реально долатися, і така резолюція Генеральної Асамблеї повинна бути обов'язковою для виконання всіма державами".

Крім того, Зеленський заявив, що варто розширити коло постійних членів Ради Безпеки, там були представлені інтереси Африканського Союзу, Азії, ісламського світу, Південної Америки й тихоокеанських країн. "І водночас будь-яка участь будь-якої держави-члена Ради Безпеки має призупинятися на час, коли така держава в порушення Статуту ООН йде агресією проти іншої нації", - додав він.

Ідею розширення складу Ради Безпеки ООН також озвучував президент США Джо Байден. За те, щоб до РБ ООН увійшли Індія, Японія, Бразилія і представник Африки виступив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Наостанок, президент України висунув ідею про погодження механізму реагування на агресії для захисту інших держав - також на етапі, коли армія лише планує вторгнення: "Кожен, хто хоче почати війну, має бачити ще до своєї фатальної помилки, що саме втратить, коли почне війну. Питання про застосування превентивних санкцій має виноситись на розгляд Ради безпеки ООН автоматично, коли будь-який член Генеральної асамблеї заявляє про загрозу агресії. Українські солдати зараз своєю кров'ю роблять те, що Рада безпеки ООН, має робити своїми голосуваннями, – зупиняють агресію та захищають принципи Статуту ООН", - додав Зеленський.

Він також нагадав про українську Формулу миру, що передбачає зокрема повне виведення усіх російських військ та військових формувань, включно з Чорноморським флотом Росії, з усієї суверенної території України в межах наших міжнародно визнаних кордонів 1991 року, а також повне повернення Україні ефективного контролю над усім нашим державним кордоном та виключною економічною зоною – в Чорному та Азовському морях, а також в Керченській протоці. Зеленський закликав країни світу приєднуватись до роботи над цими принципами, що засновані на Статуті ООН.

Відкриваючи засідання Радбезу, генсек ООН Антоніу Ґутерріш також заявив, що російське вторгнення до України порушує всі основоположні принципи Статуту ООН, загрожує регіональній стабільності, підвищує ядерну загрозу й дедалі більше поляризує світ. "Вторгнення Росії супроводжувалось постійними систематичними атаками проти цивільного населення і цивільної інфраструктури та служб, включаючи заклади навчання та охорони здоров'я, - додав генсек ООН. - Війна призвела до смертей чи поранень десятків тисяч цивільних людей, знищила життя й добробут людей, травматизувала дітей, розбила сім'ї й громади, зруйнувала економіку й перетворила великі території сільськогосподарських угідь у смертоносні мінні поля".

"Агентства ООН задокументували свідчення шокуючих і широко поширених порушень прав людини, включаючи сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, незаконні затримання й вбивства цивільних осіб, головним чином з боку російських сил, включаючи дітей, а також примусове переселення українських цивільних, включаючи дітей, на територію та російський контроль або до Російської Федерації. Документування цього є критично важливим для притягнення до відповідальності", - додав Ґутерріш.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, що головує за засіданні, підкреслив, що неможливо було уявити, що Росія, країна, що є постійним представником у Раді Безпеки, змогла здійснити невиправдану і неспровоковану агресію проти нової демократії, й це "не буде негайно та повсюдно засуджено всіма націями разом тут, які поділяють однакові цілі та принципи".

"Як розуміти "так, але" або заклики до обох сторін із аргументами, щоб не називати речі своїми іменами і відмовитися назвати жорстоку агресію її єдиним і справжнім ім'ям – рукотворною трагедією, яка спричиняє невимовні страждання українського народу, а також резонанс у всіх регіонах світу".

Участь у засіданні також беруть державний секретар США Ентоні Блінкен і президент Ради ЄС Шарль Мішель.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден під час виступу на Генасамблеї ООН пообіцяв продовжити роботу для розширення кількості представників у Раді Безпеки.