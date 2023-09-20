"Росія використовувала своє право вето за останній місяць частіше, ніж Велика Британія за 30 років", - очільник британського МЗС

Президент США Джо Байден у середу зустрічається із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Це їхня перша особиста зустріч після переобрання Нетаньягу.

На порядку денному, як очікується, обговорення нормалізації відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією, а також протистояння ядерній програмі Ірану.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван раніше заявляв, що лідери “обговорять низку двосторонніх і регіональних питань, зосереджених на спільних демократичних цінностях між США та Ізраїлем і на баченні більш стабільного, процвітаючого та інтегрованого регіону, а також щоб зрівняти позиції щодо ефективної протидії та стримування Ірану".

Сполучені Штати, Ізраїль і Саудівська Аравія обговорюють можливу угоду, за якою ізраїльтяни та саудівці нормалізують дипломатичні відносини, а Вашингтон та Ер-Ріяд домовляться про оборонний пакт. Втім, як пише видання Reuters, до переговорів в цьому питанні ще далеко.

Раніше ЗМІ у США широко обговорювали тему, чи взагалі зустріч Байдена і Нетаньягу відбудеться і де. Уряд Ізраїлю намагається провести в країні судову реформу, яка, за словами оглядачів, обмежує повноваження суддів. Ця реформа викликала масові протести в Ізраїлі та міжнародну критику.

Крім того, Ізраїль останнім часом поширив заселення окупованої території на Західному березі річки Йордан, яку палестинці вважають своєю. Міжнародна спільнота критикує Ізраїль через ці поселення, мовляв, вони перешкоджають встановленню миру з палестинцями.

Як пише видання Reuters, прем’єр Нетаньягу ще з грудня минулого року очікує візиту до США, втім не отримував запрошення від президента Байдена.

Раніше цього року Джо Байден заявляв, що не має наміру зустрічатися з Нетаньягу “найближчим часом”. Пізніше Білий дім таки повідомив, що зустріч відбудеться. Тоді офіс ізраїльського прем’єр-міністра оголосив, що Нетаньягу запросили, але Білий дім на прохання прокоментувати, не назвав це запрошенням і не уточнив, де саме зустрінуться лідери країн.

Водночас у липні цього року Байден запросив до Білого дому президента Ізраїлю Ісаака Герцога. Президент в Ізраїлі здебільшого виконує представницькі функції, виконавча влада країни - в руках прем’єр-міністра.

За даними видання Axios, радники президента Байдена розділились в питанні, чи варто запрошувати Нетаньягу в Білий дім. Частина з них висловлювали побоювання, що цей візит може просигналізувати про американську підтримку ізраїльської політики, зокрема, щодо судової реформи та будівництва ізраїльських поселень на Західному березі Йордану.

Зустріч Байдена та Нетаньягу в кулуарах Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, а не у Вашингтоні, це компромісне рішення Білого дому, пише Axios.

У вівторок, 19 вересня, із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу зустрівся президент України Володимир Зеленський в кулуарах Генасамблеї ООН. Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю заявив, що зустріч була "дружньою" і Нетаньягу пообіцяв продовжувати надавати Україні гуманітарну допомогу.