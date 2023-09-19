Байден хоче збільшити кількість членів Ради Безпеки ООН

У своєму у виступі перед Генасамблеєю ООН президент України Володимир Зеленський продовжить шукати прихильності країн, що розвиваються, й також висловить глибоку подяку за вже надану Заходом допомогу у захисті від російської агресії. Про такі очікування від виступу українського лідера пише New York Times.

Виступ президента Зеленського Українська служба Голосу Америки транслюватиме наживо о 20:00 за Києвом.

Промова Зеленського посяде "центральне місце" під час генеральних дебатів асамблеї – AFP

Як підкреслює видання, тон заяв Зеленського змінюється після критики, що він може здатись невдячним через наполягання щодо більшої підтримки від союзників. При цьому очікується, що Зеленський також використає своє звернення, щоб підкреслити, як вторгнення Кремля порушує ключовий принцип ООН щодо суверенітету кордонів.

"Він запропонує кілька дуже конкретних кроків, які організація може зробити для зміцнення принципу територіальної цілісності, - розповів виданню Washington Post міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. - Зараз ми перебуваємо на критичному етапі, оскільки Україна продовжує просуватися на полі бою, і дуже важливо підтримувати та посилювати підтримку України в усьому світі".

Як пише AFP, промова Зеленського посяде "центральне місце" під час генеральних дебатів асамблеї. Також він порушуватиме питання про т е, чому держава-агресор Росія й далі має постійне місце у Раді Безпеки ООН і право вето будь-яких її рішень, пише Independent.

"Для нас дуже важливо, щоб усі наші слова, усі наші меседжі були почуті нашими партнерами. І якщо в ООН все ж – шкода, але все ж – є місце російським терористам, то питання не до мене. Я думаю, що це питання до всіх членів ООН", - цитує видання слова Зеленського.

В інтерв'ю телеканалу CNN адміністраторка урядової агенції США з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер, яка за адміністрації президента Барака Обами представляла США в ООН, поділилась своїми оцінками очікуваного виступу Зеленського, якого вона назвала "чудовим промовцем".

"Він - людина, яка здатна пояснити не лише те, що стоїть на кону для українського народу, але й пов'язати наслідки в Україні з нашим життям. І з тим, що означало б, якби агресору, озброєному як Путін, дозволили безкарно робити те, що він робить. Це починається з сусіда, а де закінчується?" - сказала Пауер.

Вона додала, що промова українського лідера особливо важлива для того, щоб заручитись ширшою підтримкою Глобального Півдня, "де Росія намагалася назвати себе рятівником".

Зеленський візьме участь у засіданні Радбезу ООН, зустрінеться з Дудою, Сілвою, Ердоганом

Після виступу на Генасамблеї український лідер також візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН у середу, а також проведе низку двосторонніх зустрічей. Зокрема, напередодні стало відомо, що він зустрінеться із президентом Польщі Анджеєм Дудою, з яким говоритиме зокрема про експорт українського зерна.

Також стало відомо про заплановану зустріч Зеленського із президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулу да Сілвою, який раніше заявив, що Україна поділяє провину за війну Росії, та засуджував мільярди доларів військової допомоги Києву.

Зеленський також планує зустрітися на полях ООН із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, які продовжують підтримувати відносини з Росією, а також із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Український глава також повідомив: "Зустрінуся з американським бізнесом, журналістами, громадою. Подякую за лідерство США в підтримці нашої боротьби за свободу та незалежність".

Напередодні, прибувши до Нью-Йорка, Зеленський зустрівся із пораненими українськими захисниками в Університетському шпиталі Стейтен Айленд. Він повідомив у Telegram, що подякував команді лікарів, які допомагають їм одужувати, "вручив державні нагороди й почув надзвичайно важливі слова про незламність українців і нашу спільну перемогу".

У Вашингтоні буде зустріч з Байденом, виступ у Конгресі

Далі президент вирушить у Вашингтон, де у четвер зустрінеться із президентом США Джо Байденом, а також з американськими законодавцями, зокрема спікером Палати представників республіканцем Кевіном Маккарті.

Раніше стало відомо, що Зеленський виступить під час сенатського засідання. Однак на спільній сесії обох палат Конгресу його виступу не планується. Засідання у Сенаті, де на відміну від Палати представників більшість мають демократи, очолюватимуть демократ Чак Шумер і республіканець Мітч Макконнелл.

Також Пауер привітала візит Зеленського, але також визнала, що за її відчуттями, двопартійна підтримка України у США дещо знизилась у порівнянні із тою, що була на початку повномасштабного вторгнення. Вона нагадала, що деякі законодавці від Республіканської партії у Палаті представників спробували заблокувати подальше збільшення допомоги Україні.

Однак, Пауер, яка очолює USAID, агентство з міжнародного розвитку США, привітала діалог із законодавцями щодо нового фінансування для підтримки України у 24 мільярди доларів - воєнного та гуманітарного призначення.

Зокрема, це може профінансувати "роботу USAID, яка полягає у зміцненні антикорупційних установ, забезпеченні того, щоб діти могли ходити до школи, представники екстрених служб могли реагувати на атаки на енергетичну інфраструктуру, фермери - постачати їжу в країни, що розвиваються, й ці інвестиції також надзвичайно важливі для світової економіки".

Перша леді Зеленська зустрінеться з Клинтонами та генеральним директором ВООЗ

Із українським президентом до Нью-Йорка також прибула перша леді Олена Зеленська. Вона повідомила у Facebook, що матиме кілька виступів на різних полях Генасамблеї ООН, зокрема, говоритиме про вплив війни на українських дітей.

"Зустрінуся з родиною Клінтонів – нашими друзями та меценатами, які підтримують Україну, – і спільно з генеральною директоркою ЮНЕСКО відкрию виставку, присвячену руйнуванням культурної спадщини, що зафіксовані на світлинах розбомблених Росією пам'яток України, - йдеться у дописі першої леді. - Проведу низку важливих двосторонніх зустрічей, зокрема зустріч із генеральним директором ВООЗ".

Нині вона вже взяла участь у заході до Міжнародного дня рівної оплати праці, під час якого розповіла про нову Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці в Україні до 2030 року.

"Держава продовжує працювати над рівністю під час війни. Але важлива найголовніша складова – перемога. Щоб наші жінки могли повернутися з еміграції, працювати й отримувати гідні кошти на батьківщині, щоб відкривалися нові бізнеси, нам дуже потрібна перемога", - підкреслила Зеленська.

Далі разом із президентом вона вирушить до Вашингтона, де зокрема виступить перед студентами Університету Джорджтаун.