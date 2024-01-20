Зеленський сказав, що його «трішечки занепокоює» ідея Трампа про те, що війну можна закінчити за 24 години

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його турбують слова Дональда Трампа про те, що він може зупинити війну України з Росією за 24 години.

В інтерв’ю британському Channel 4 News, яке вийшло в ефір у п’ятницю, Зеленський сказав, що його «трішечки занепокоює» ідея колишнього президента та одного з найсильніших кандидатів від Республіканської партії на нових виборах, що Трамп може одноосібно розв’язати війну.

«(Трамп) буде приймати рішення самостійно, без… я навіть не говорю про Росію, але без обох сторін, без нас, – сказав Зеленський. – Якщо він говорить це публічно, це трохи страшно. Я бачив багато, багато жертв, але це справді мене трохи напружує», – пояснив президент України у розмові з британським журналістом.

Він додав: «Тому що навіть якщо його ідея (припинення війни), про яку ще ніхто не чув, не спрацює для нас, для нашого народу, він все одно зробить все, щоб реалізувати свою ідею. І це мене трохи турбує».

Як зауважує агентство АР, схоже, Зеленський побоювався, що ідея Трампа про вирішення шляхом переговорів може призвести до серйозних поступок України Росії.

Зеленський в інтерв’ю повторив своє запрошення Трампу відвідати Київ.

«Дональд Трамп, я запрошую вас в Україну, до Києва. Якщо ви зможете зупинити війну протягом 24 годин, я думаю, цього вистачить», – сказав Зеленський.

Він додав, що якщо у Трампа справді є уявлення про те, як швидко закінчити війну, він може поділитися нею з українським президентом і з українцями, бо «не можна мати таємницю, про те, як закінчити війну».

Минулого тижня, як писав Голос Америки, під час своєї переможної промови в Айові після кокусу Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що Росія ніколи б не напала на Україну за його президентства, а закінчити війну він може "дуже швидко".

Трамп неодноразово наполягав на тому, що він спроможний припинити війну, яка вирує у вигляді повномасштабної агресії вже майже два роки.

Протягом своєї політичної кар’єри він часто хвалив президента Росії Володимира Путіна, і не зупинився навіть після вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року.

Трамп назвав Путіна «розумним» політичним гравцем і висловив захоплення швидким захопленням Росією величезного «великого шматка землі» ціною того, що, на його думку, було відносно незначними санкціями.

З президентом Зеленським Трампа пов’язують складні стосунки. Агентство АР нагадує, що Палата представників США оголосила імпічмент Трампу, коли він був президентом, стверджуючи, що він тиснув на Зеленського, щоб він продовжив політично вмотивоване розслідування, яке могло зашкодити шансам Джо Байдена виграти президентські вибори 2020 року.

При цьому Трамп затримав 400 мільйонів доларів військової допомоги, яку Конгрес схвалив для того, щоб допомогти Україні протистояти Росії, яка під виглядом підтримки сепаратистів напала на сході України та анексувала Крим.

Сенат, де більшість мала республіканська партія, виправдав Трампа за звинуваченнями в імпічменті.