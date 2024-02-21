Росії не вистачає зброї на війну проти України через санкції – західні посадовці

Росія вп'ятеро частіше стріляє з артилерії, ніж українські сили повідомляє агенція Reuters на основі інформації від українських військових та експертів. Однак західні посадовці стверджують – Росія почала стикатися із наслідком санкції, що “сильно вдарили по військовому виробництву”, а британські аналітики додають, що Росія значно мобілізувала оборонну промисловість, відновивши раніше законсервовані заводи.

Росія не може встигати за вимогами війни

Це викликає затримки та збільшує витрати, і у результаті Росія “не може встигати за вимогами війни”, кажуть західні посадовці.

Росії не вистачає внутрішнього виробництва боєприпасів, щоб задовольнити свої потреби у війні проти України, каже один із посадовців.

Впливає нездатність країни отримати доступ до західних компонентів, що не тільки унеможливлює виробництво, але і впливає на здатність ремонтувати старі системи.

З огляду на це Москва реквізувала військову техніку, яка була призначена для іноземних союзників, тривають і затримки із постачанням російської техніки покупцям, зокрема Індії.

Восени 2023 року Reuters повідомляв, що Росія “може збільшити виробництво артилерії в найближчі кілька років приблизно до 2 мільйонів снарядів на рік, що приблизно вдвічі перевищує попередні очікування Заходу”

Але, за інформацією посадовців, це “все ще далеко не відповідає потребам Москви для війни в Україні”.

Інші російські інвестиції в оборонний сектор також можуть дозволити Москві виробляти близько 200 танків на рік, що вдвічі перевищує попередні оцінки Заходу. Але чинні втрати на полі бою в Україні сягають кількох тисяч танків.

Незважаючи на проблеми всередині Росії, кажуть посадовці, цілі Путіна “залишаються незмінними”, опитані посадовці не вірять, що Росія відмовилася від своїх цілей підкорити Україну.

Стратегічна мета Росії і цілі до 2026 року - RUSI

Росія досі зберігає стратегічну мету підкорення України. І тепер вона вважає, що перемагає

Так само про цілі Путіна висловилися і аналітики британського аналітичного центру RUSI. Згідно з їх висновками, Росія досі зберігає стратегічну мету підкорення України.

І “тепер вона вважає, що перемагає”.

За інформацією RUSI, умови капітуляції, які наразі пропонують російські посередники, передбачають передачу Україною території, яка вже перебуває під контролем Росії, разом із Харковом, а в деяких варіантах і Одесою, згода не вступати в НАТО, збереження глави держави, затвердженого Росією. “Єдина значна поступка, яку пропонує Росія, полягає в тому, що те, що залишилося від України, може приєднатися до ЄС”, – пише RUSI.

А горизонт планування реалізації російських цілей сягає 2026 року шляхом повільних планомірних перемог на полі бою.

Росія мобілізувала свою оборонну промисловість, збільшивши робочі зміни та розширивши виробничі лінії на існуючих потужностях, а також відновивши заводи

Щодо виробництва зброї, то, за інформацією RUSI, Росія значно мобілізувала свою оборонну промисловість, збільшивши робочі зміни та розширивши виробничі лінії на існуючих потужностях, а також відновивши заводи, які раніше були законсервовані.

Це призвело до значного збільшення обсягів виробництва.

Наприклад, Росія постачає своїм військам близько 1500 танків на рік і близько 3000 бойових броньованих машин різних типів. Російське виробництво ракет так само зросло. Наприклад, на початку 2023 року російське виробництво балістичних ракет 9М723 “Іскандер” становило 6 штук на місяць, наявні ракетні запаси становили 50 боєприпасів. До початку 2024 року Росія не тільки використовувала значну кількість цих ракет щомісяця з літа 2023 року, але й збільшила свої запаси до майже 200 балістичних ракет 9М723 і 9М727 “Іскандер”. Подібна ситуація і з іншими типами ракет, як, наприклад, Х-101.

“Незважаючи на ці досягнення, Росія стикається зі значними обмеженнями в довговічності та надійності свого промислового виробництва”, – кажуть аналітики RUSI. Серед танків та інших бойових броньованих машин, наприклад, приблизно 80% не є новими, а натомість відремонтованими та модернізованими з російських військових запасів.

До 2026 року Росія прогнозовано вичерпає більшість наявних запасів.

Вразливим місцем для комплексної зброї Росії, як ракети, є суттєва залежність від західних компонентів.