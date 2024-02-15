Білий Дім: Росія розробляє протисупутникову зброю

У Білому домі підтвердили інформацію, яка з'явилась раніше в пресі стосовно того, що Росія розробляє протисупутникову зброю. Під час брифінгу у Вашингтоні 15 лютого радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі заявив, що наразі зброя не несе безпосередньої загрози.

"Ми не говоримо про зброю, яка може бути використана для нападу на людей або фізичного знищення тут на землі. Втім ми уважно стежимо за цією російською діяльністю і продовжуватимемо сприймати її дуже серйозно" - уточнив Кірбі.

Видання ABC News оприлюднило інформацію про те, що "загроза національній безпеці" стосується прагнення Росії мати ядерну зброю в космосі та, можливо, намагання використати її проти супутників.

Джон Кірбі відмовився коментувати чи мовиться саме про ядерну зброю. Уточнив лише, що така зброя несе загрозу для комунікації і логістики усього людства.

"Включаючи той факт, що у нас є астронавти на низькій орбіті, які також можуть бути під загрозою через протисупутникові дії. Отже, мова йде про людські життя", - додав Кірбі

Раніше, як повідомляв Голос Америки, голова комітету з розвідки Палати представників, конгресмен-республіканець Майк Тернер заявив, що має інформацію про серйозну загрозу національній безпеці США. Він закликав Адміністрацію президента розсекретити інформацію, щоб США та союзники могли відкрито обговорити, як реагувати на загрозу.

Під час брифінгу Джон Кірбі пояснив, що про цю загрозу відомо вже багато місяців чи "навіть років". Утім тільки зараз американська розвідка отримала "більш переконливі докази".