Мінюст США знешкодив велику мережу хакерів, причетних до ГУР Росії

Міністерство юстиції США заявило, що у січні цього року ФБР знешкодила діяльність хакерської мережі, контрольованої російською розвідкою.

“Міністерство юстиції прискорює зусилля, щоб перешкодити кіберкампаніям російського уряду проти США і наших союзників, включаючи Україну”, — заявив генеральний прокурор США Меррік Гарленд.

Відомство повідомило, що ФБР, маючи ухвалу суду, вивело з ладу “глобальну платформу кібершпигунства”, причетну до Головного розвідувального управління Росії (ГРУ).

Як повідомив помічник міністра юстиції США Метью Олсен, “це третій випадок після невиправданого вторгнення Росії в Україну, коли Мінюст позбавив російські спецслужби ключового інструменту, який вони використовували для сприяння агресії Кремля”.

Хакерська мережа, як повідомляє відомство, проникала в маршрутизатори приватних комп'ютерів чи комп'ютерів малих бізнесів по всьому світі через програмне забезпечення під назвою Moobot, щоб потім їх можна було використовувати для організації наступних атак.

"Потім хакери ГРУ використовували зловмисне програмне забезпечення Moobot для встановлення власних сценаріїв і файлів, які перепрофілювали ботнет, перетворивши його на глобальну платформу кібершпигунства", — мовиться у повідомлення Мінюсту.

Хакери часто використовували ботнети, щоб приховати свою діяльність і збільшити масштаб своїх операцій.

Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що такий "тип злочинної поведінки є неприйнятним". За його словами, ФБР не дозволить жодній із російських служб "негативно впливати на американський народ і наших союзників".

ФБР, щоб знешкодити діяльність хакерів, надіслало фрагменти комп’ютерного коду через Інтернет на заражені маршрутизатори, змінивши їхню сітку фаєрфол, що заблокувало до них доступ хакерів.

Цей крок був тимчасовим, допоки власники комп'ютерів не оновлять своє програмне забезпечення.

"ФБР використало свої технічні можливості, щоб знешкодити доступ Росії до сотень роутерів, які належать окремим особам, на додаток до малих і домашніх офісів", - сказав директор Федерального бюро розвідки США.