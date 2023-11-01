"Сучасний погром на півдні Росії". Лідер республіканців у Сенаті США про напад в аеропорту в Дагестані

Американські політики і посадовці продовжують реагувати на напад натовпу на аеропорт в Дагестані, де у неділю сотні розлючених чоловіків намагалися знайти євреїв, чи ізраїльтян, на літаку, що прилетів з Тель-Авіва.

Виступаючи у Конгресі США у вівторок, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл назвав ці події «сучасним погромом на півдні Росії».

«Володимир Путін зазвичай швидко звинувачує інші країни в уявних звірствах. Але він не засудив ХАМАС за справжню жорстокість, яку той заподіяв невинним ізраїльтянам», – заявив сенатор Макконнелл.

Коментуючи антисемітський погром у Махачкалі, де сотні молодих чоловіків громили все на своєму шляху у пошуках євреїв, чи ізраїльтян, він додав, що «коли цей останній мерзенний епізод антисемітизму розгортався на російській землі, режим Путіна вітав делегацію терористів ХАМАСу у Кремлі».

Він поклав на Росію відповідальність за сприяння зміцненню антиізраїльських сил на Близькому Сході і пов’язав цю політику з війною Росії проти України.

«Жодна велика держава не зробила більше для активізації терористичної мережі Ірану на Близькому Сході, ніж путінська Росія. Втручання Кремля в Сирію дозволило Тегерану створити величезний коридор ресурсів для терористичних проксі, таких як Хезболла і ХАМАС, – сказав Макконнелл. – Тож нікого не повинно дивувати, що Іран із задоволенням надав Росії безпілотники-камікадзе для обстрілу українських міст».

Напередодні речник президента Джо Байдена з питань Національної Безпеки Джон Кірбі назвав погром у Дагестані проявом «ненависті, фанатизму, залякування».

«Я думаю, що ви всі бачили те, що вчора сталося в російському Дагестані, це можна описати лише як жахливу демонстрацію ненависті, фанатизму, залякування», – сказав Кірбі на брифінгу для журналістів у Білому домі у понеділок.

Росія звинуватила Захід і Україну

Росія тим часом намагалася покласти відповідальність за погром в Дагестані на Захід та Україну. Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила в понеділок, що заворушення були результатом «провокації», організованої з-за меж Росії. За її словами, Україна відіграла «безпосередню і ключову роль».

Прессекретар президента Путіна, Дмитро Пєсков також заявив, що заворушення були «результатом зовнішнього втручання, включаючи зовнішній інформаційний вплив».

«Ні Захарова, ні Пєсков не надали доказів на підтвердження своїх заяв про зовнішнє втручання», – наголошує британська газета Guardian.

«Спроба звинуватити Україну є абсурдною» – представник ГУР

Речник Головного управління розвідки (ГУР) України Юрій Юсов у коментарі для Голосу Америки нагадав, що державний антисемітизм у Росії є давньою традицією.

«Цей антисемітизм від часів «чорносотенців» і по сьогоднішній день є абсолютно керований державою і державними спецслужбами», – сказав Юсов, додавши, що в республіках Кавказу контроль держави над суспільством є набагато більший і сотні людей не можуть несанкціоновано збиратися без того, щоб їм протистояла поліція, і тим більше ЗМІ не можуть вести висвітлення таких подій практично в прямому ефірі.

«Тому без сприяння і покровительства російських спецслужб, такі події були б просто неможливими. Тому в даній ситуації спроба звинуватити, чи якимось чином «притягнути за вуха» до антисемітських погромів, які тривають у Російській Федерації, безумовно, є абсурдною», – сказав Юсов у розмові з Голосом Америки.

Антисемітські напади не були поодинокими в Росії, десятки тисяч євреїв виїхали

Антисемітський погром у столиці Дагестану, що стався у неділю, залишається на перших шпальтах західної преси.

«Жорстокі сцени на Північному Кавказі минулих вихідних, коли розлючений натовп увірвався в аеропорт у Дагестані в пошуках ізраїльських пасажирів, нагадували переслідування євреїв за часів царизму», – пише лондонська ділова газета Financial Times. Автори статті вказують на небезпеку розпалювання антисемітських настроїв для Росії на тлі її повномасштабного вторгнення в Україну та наслідків війни Ізраїлю та ХАМАС.

Газета цитує колишнього головного рабина Москви Пінхаса Гольдшмідта, який каже, що нещодавні події нагадують йому історичні документи «про погроми в Кишиневі та Одесі», де на зламі в 19-го та 20-го століть було вбито сотні євреїв. Рабин Пінхас залишив країну минулого року після вторгнення Путіна в Україну, побоюючись зростання антисемітських настроїв у Росії.

Оглядачі зауважують, що напад на аеропорт у Махачкалі не був поодиноким явищем.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, у суботу ввечері натовп також захопив готель у Дагестані, шукаючи ізраїльтян. А у Нальчику, столиці сусідньої російської республіки Кабардино-Балкарії, був підпалений недобудований єврейський центр.

Багато російських євреїв також вирішили не чекати, доки вони самі стануть жертвами антисемітських погромів. За даними посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського, який говорив з Голосом Америки, з лютого 2022 року до початку березня 2022 року з Росії до Ізраїлю було репатрійовано понад 50 000 громадян Росії. Через це в Росії намагалися закрити представництво «Сохнут», організації, що допомагає з репатріацією євреїв до Ізраїлю.