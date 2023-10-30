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- Голос Америки
Держдеп відповів на заяви Росії про нібито причетність України до подій в аепорорті Дагестана
Державний департамент рішуче засуджує антисемітські протести в Дагестані та інших російських містах.
Речник Держдепу Метью Міллер під час брифінгу заявив: "Я бачив відео, як, думаю, і ви, мені це виглядало як погроми. Ми закликаємо російську владу публічно засудити ці насильницькі протести, щоб притягнути до відповідальності всіх залучених і щоб переконатись у безпеці ізраїльтян і євреїв у Росії".
Також Міллер відповів на заяви Росії про нібито причетність України до тих подій: "Я бачив їхні коментарі зі звинуваченнями України - це абсурд, очевидно".
У Кремлі заявили, що насильство є результатом "зовнішнього впливу", а російське МЗС звинуватило Україну у нібито "прямій і ключовій ролі" в підготовці "провокації".
Раніше Голос Америки повідомляв, що речниця Ради з національної безпеки США Адріенн Вотсон заявила про "однозначну підтримку" єврейської громади "у той час, як ми спостерігаємо сплеск антисемітизму у всьому світі". "Антисемітизму ніколи не буває вибачення чи виправдання", - йдеться у дописі посадовиці.
До тисячі людей увірвалися до аеропорту в Махачкалі через рейс із Тель-Авіва, на борту якого нібито могли бути громадяни Ізраїлю. Повідомляли, що демонстранти перевіряли документи, що посвідчують особу, у пошуках ізраїльських громадян і скандували: "Смерть євреям!" Підрозділи Росгвардії вигнали демонстрантів з території аеропорту, але вони продовжили залишатися за межами летовища.
В НАТО заворушення в аеропорту в Махачкалі назвали "одним із проявів радикалізації російського суспільства", а президент України Володимир Зеленський вказав на те, що випадок у Махачкалі не поодинокий і є частиною "масово поширеної в Росії культури ненависті до інших народів".
В Інституті вивчення війни зазначили, що антисемітські демонстрації в Дагестані та в інших регіонах Північного Кавказу підкреслюють загострення міжетнічної та міжрелігійної напруженості в Росії.
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- Голос Америки
Мітч Макконнелл: Допомога Україні повинна підготувати США до майбутніх більших викликів в Азії
Думайте про це як про вісь, вісь зла – Китай, Росія та Іран. Тож це не просто випробування для України. Це випробування для Сполучених Штатів і вільного світу. А шлях до більшої безпеки для всіх нас простий – допомогти Україні виграти війнуМітч Макконнелл
Перемога України у війні з Росією є в інтересах США і всього вільного світу, а підтримка України з боку Америки готує самі США до того, щоб протистояти подальшим викликам, зокрема в Азії. Таким був загальний контекст події у Центрі Макконнелла в Університеті Луївілля, в якому взяли участь сам сенатор і лідер меншості в Сенаті США республіканець Мітч Макконнелл та посолка України у США Оксана Маркарова.
У своєму вступному слові Макконнелл зазначив, що Америка підтримує Україну “не з альтруїзму”, а з розумінням того, що загрози, які постали перед союзниками США, постають також і перед самою Америкою, а “свободи, які ми цінуємо, потрібно постійно захищати”.
“Прямо зараз гучні голоси з обох боків політичного спектра говорять про те, що американське лідерство чомусь не варте цих витрат. Дехто каже, що наша підтримка України відбувається коштом більш важливих пріоритетів. Але, як я казав щоразу, коли мав можливість, це хибний вибір, хибний вибір”, - зауважив сенатор.
Якщо розгядати ситуацію у більш глобальному контексті, залучення США й допомога Україні, на думку Макконнелла, повинні “підготувати нас до більших викликів, які нас чекають в Азії”.
Приблизно половина допомоги, яку США виділяють Україні, витрачена у самій Америці, адже ці гроші потрапляють в економіку 38 штатів, які наймають працівників для виробництва і модернізації зброї на заміну тій, що була надана Україні.
Що стосується додаткового фінансування для Ізраїля та України у загальному розмірі понад 105 мільярдів доларів, запит про яке 19 жовтня оголосив президент Байден, то воно має запобігти подальшій втраті людських життів та заподіяти “реальні наслідки” для тих, хто тероризує народи України та Ізраїля.
Як повідомляв раніше Голос Америки, Макконнелл є прихильником об’єднання пакетів допомоги двом країнам в один законопроєкт для голосування у Конгресі й Сенаті США, в той час, як деякі інші республіканці хотіли б розділити ці два пакети й голосувати за кожен окремо.
Сенатор також переконаний в тому, що перемога України у війні напряму пов’язана з безпековими та економічними перевагами для США і союзників у Європі.
“Згадаймо, що тут стоїть на кону. Перемога Росії в Україні поставить під загрозу безпеку та економіку всієї Європи, нашого найбільшого торгового партнера та стратегічного союзника з часів Другої світової війни, і поставить під загрозу двигун нашого власного економічного зростання тут, вдома. Якщо Росія переможе, немає сумнівів, що апетит Путіна до абсолютної влади фактично пошириться на НАТО, посилюючи загрозу для трансатлантичного альянсу США та ризик війни для нас. Такий результат вимагав би значно більшого розгортання нашої військової сили в Європі та більших витрат, ніж та підтримка, яку ми надаємо Україні. І, звичайно, перемога Росії заохотить дедалі зростаючий альянс Путіна з іншими авторитарними режимами в Ірані та Китаї. Думайте про це як про вісь, вісь зла – Китай, Росія та Іран. Тож це не просто випробування для України. Це випробування для Сполучених Штатів і вільного світу. А шлях до більшої безпеки для всіх нас простий – допомогти Україні виграти війну”, - підсумував сенатор.
“Вороги за кордоном уважно спостерігатимуть і чекатимуть, поки Америка похитнеться. Тільки наша конкретна та надійна підтримка може стримати наших супротивників у майбутньому та відновити безпеку”.
- Радіо Свобода
- Голос Америки
Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США – обговорювали подальшу підтримку України
Американську допомогу Україні обговорив президент України Володимир Зеленський у понеділок, на зустрічі з делегацією Палати представників США у складі Джеймса Френча Гілла, Майкла Квіглі та Стівена Лінча, які перебувають в Україні з візитом.
Як повідомляє пресслужба Офісу президента, під час зустрічі, серед іншого, сторони зосередили увагу на важливості внесення президентом США Байденом запиту до конгресу щодо фінансування видатків на допомогу Україні, який містить забезпечення бюджетної та військової допомоги.
"З перших днів повномасштабного вторгнення підтримка США залишається незмінною, це допомогло об’єднати світ навколо України. Продовження такої допомоги є запорукою успіху нашої країни в боротьбі з російською агресією", – зазначив президент України.
Зеленський також поінформував американську делегацію про ситуацію на передовій та першочергові потреби сил оборони України.
Як повідомляв раніше Голос Америки, президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на фінансування обсягом понад 100 мільярдів доларів. Пакет включає 61,4 млрд доларів допомоги Україні та 14,3 млрд дол. допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті.
Новопризначений спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступає за те, щоб допомога Україні розглядалась окремо від пакету допомоги Ізраїлю. В той час, як лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл переконаний, що ініціативи потрібно об'єднати. Як Джонсон, так і Макконнелл підтримують надання допомоги США Україні.
Джонсон у неділю заявив, що окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю буде винесено на розгляд Палати представників вже цього тижня.
- Голос Америки
Байден видав виконавчий наказ про штучний інтелект
У понеділок президент США Джо Байден видав виконавчий наказ про штучний інтелект (ШІ), спрямований на використання нової технології та управління ризиками, пов’язаними з нею, повідомляє Білий дім.
Наказ містить кілька нових положень, які зосереджені на таких сферах, як безпека, конфіденційність, захист працівників і інновацій.
«Президент Байден вважає, що ми зобов’язані назавжди приборкати потужність штучного інтелекту, водночас захистивши людей від потенційно серйозних ризиків», — цитує видання The Hill високопоставленого чиновника адміністрації.
Виконавчий наказ містить нові стандарти безпеки, включно з вимогою до компаній, що розробляють моделі, які можуть становити серйозний ризик для національної безпеки, економічної безпеки чи здоров’я населення, повідомляти федеральний уряд під час "тренування" моделей. Компанії також матимуть ділитися результатами всіх безпекових випробувань. Міністерство торгівлі своєю чергою розробить інструкції щодо автентифікації та маркування контенту, створеного ШІ.
Наказ вимагає від федеральних агентств прискорити розробку технологій для навчання систем ШІ, зберігаючи при цьому конфіденційність навчальних даних. Наказ також містить механізми оцінки, як агентства збирають і використовують комерційно доступну інформацію, що містить особисті дані. Наказ закріплює принципи та найкращі практики для пом’якшення шкоди та максимізації переваг, які штучний інтелект створює для працівників.
Наказ також передбачає створення пілотного інструменту - Національного дослідницького ресурсу ШІ - який збільшить гранти на дослідження ШІ в таких сферах, як охорона здоров’я та зміна клімату. Відповідно наказу, передбачається розширення можливостей висококваліфікованих іммігрантів і неіммігрантів, які мають досвід у цих важливих сферах, для навчання, перебування та роботи в США шляхом спрощення візових критеріїв та співбесід.
Наказ поширюється на компанії з найпотужнішими системами ШІ, незалежно від того, чи співпрацюють компанії з федеральним урядом, пише The Hill з посиланням на представника адміністрації.
Виконавчий наказ спрямований на просування американського лідерства за кордоном, повідомляють в Білому домі.
«Проблеми та можливості ШІ є глобальними. Адміністрація Байдена-Харріс продовжуватиме співпрацювати з іншими країнами для підтримки безпечного, захищеного та надійного розгортання та використання штучного інтелекту в усьому світі», - йдеться в повідомленні адміністрації.
Наказ також вимагає від Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб запровадити програму безпеки, яка передбачає отримування звітів про небезпечну практику охорони здоров’я із застосуванням штучного інтелекту, а також створення ресурсів для підтримки викладачів, які використовують інструменти штучного інтелекту для навчання.
Білий дім призначить раду з штучного інтелекту під керівництвом заступника глави офісу президента Брюса Ріда, повідомив видання The Hill представник адміністрації. Крім того, Білий дім запускає AI.gov, вебсайт для фахівців, які хочуть працювати над питаннями ШІ у федеральному уряді.
Своєю чергою лідери G7 також домовились щодо Міжнародних керівних принципів штучного інтелекту (ШІ) і добровільного Кодексу поведінки для розробників ШІ в рамках Хіросімського процесу. Ці принципи та добровільний Кодекс поведінки доповнюватимуть на міжнародному рівні юридично обов’язкові правила, які законодавці країн ЄС наразі доопрацьовують відповідно до правил ЄС про штучний інтелект.
«Потенційні переваги штучного інтелекту для громадян і економіки величезні. Однак прискорення можливостей штучного інтелекту також несе нові виклики. Вже будучи лідером у сфері регулювання з Законом про штучний інтелект, ЄС також робить свій внесок у створення систем захисту та управління штучним інтелектом на глобальному рівні", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Чи впливають наративи РФ на євангелістів у США? Про роль релігії під час війни релігійні лідери України й експерти говорили у Вашингтоні
Війна Росії проти України - це також і війна проти свободи віросповідання, що є основоположною цінністю для міжнародної спільноти, включаючи США. Про це релігійні лідери з Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) заявили під час дискусії в американському Інституті миру. Співорганізаторами розмови стали вашингтонський аналітичний центр Atlantic Council і благодійна організація Razom for Ukraine, а колишня посолка США в Україні Марі Йованович модерувала дискусію.
Відкриваючи захід, старший радник з питань релігії та інклюзивних суспільств американського Інституту миру Пітер Мандавілль відзначив, що релігійні лідери й громади відіграли важливу роль у допомозі українцям на самому початку повномасштабної війни в Україні.
Всередині України ми дійсно відчуваємо свободу віросповідання
Як розповів Євстратій (Зоря), речник Православної Церкви України, екуменічна делегація українських релігійних лідерів до США має на меті висловити глибоку подяку "всім, хто підтримує Україну у найтемніший час нашої історії". "Наша інша мета - представити особисто різноманіття релігійних свобод в Україні й глибоке порозуміння й співпрацю" між різними церквами й віросповіданнями, - розповів Євстратій. - Всередині України ми дійсно відчуваємо свободу віросповідання".
Яків Дов Блайх, головний рабин Києва та України, розповів, що як американець, який переїхав до Києва у 1989 році, на власні очі побачив в Україні становлення справжньої демократії. Говорячи про мету візиту представників ВРЦіРО, він підкреслив: "Наше послання, яке ми привезли сюди: по-перше, подивіться на нас. Це справжня рада церков і релігійних організацій, на відміну від того, що є у деяких наших сусідів. Люди тут тому, що вони хочуть представляти когось, і їх не обирав уряд, вирішуючи, хто має бути представником".
Дов Блайх, який є одним із лідерів української єврейської громади, також зауважив: "Кожна НГО знає, що на кожен долар, витрачений урядом США, зробити це саме коштуватиме НГО 10 центів. Для війни, яку ведуть США, проти того самого ворога, проти якого воює Україна, вартість була б у десять разів вищою. Зараз Україна бере на себе удар за демократичний світ. Єдина причина, чому Росія воює із нами - це тому, що ми демократія. Так само як ХАМАС воює проти Ізраїлю - тому, що вони євреї".
Україна бере на себе удар за демократичний світ
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) представляє 90% всіх вірян України, тому, як відзначив Ахмед Тамім, верховний муфтій України, представники релігійних громад представляють у США не український уряд, а український народ. "Ми хочемо говорити з американським народом, щоб вони зрозуміли нас. І я хочу спитати мусульманську громаду: хто допомагає Україні? Ми як мусульманська громада отримуємо найбільше (допомоги) від єврейської, християнської громад. Й до мечеті приїжджають делегації з Європи, зі США - але без мусульманських представників. Чому? Ми частина української громади, й ми захищаємо нашу землю".
Муфтій розповів, що російський уряд та інші держави намагаються використати іслам для вбивства людей і для своїх політичних цілей, тож він закликав світову спільноту сприймати Україну як єдину громаду та єдину землю: "І ви маєте допомогти нам, тому що ми - приклад для багатьох країн у Європі, в Америці - того, як ми можемо жити поряд".
Іван Русин, єпископ Української Євангельської Церкви, підкреслив, що Україна веде боротьбу за власне існування, й нагадав американській аудиторії про наслідки російської окупації Бучі: "Моя квартира у Бучі була захоплена і розграбована росіянами, я живу біля цвинтаря, що був атакований шістьома ракетами росіян. Наших пасторів і служителів вбивали, тож, будь ласка, почуйте наші заклики".
вбивали лише тому, що вони мають інше віросповідання
Також Русин звернув увагу на утиски релігійних свобод на тимчасово окупованих територіях України. "Ми не говоримо про захоплення церков. Ми говоримо про людей, яких вбивали лише тому, що вони мають інше віросповідання".
Відповідаючи на запитання про те, чи не є заборона УПЦ МП - обмеженням релігійних свобод, українські духовні лідери відзначили, що ця церква не лише має прямий зв'язок із владою Росії, а цей патріархат активно підтримує російську війну в Україні та ідеологію "російського світу". "Російська православна церква в Україні контролюється урядовими інституціями, що мають релігійні назви, але насправді є частиною російського уряду", - сказав Євстратій.
У Росії... немає жодної релігійної свободи
Говорячи про закиди колишнього журналіста Fox News Такера Карлсона про нібито утиски свободи віросповідання в Україні, Борис Ґудзяк, митрополит Української греко-католицької церкви відзначив: "Це питання, що підіймається багатьома й постійно повторюється Такером Карлсоном та його прибічниками навіть протягом останніх 24 годин, - зароджене геноцидною силою, яка проголосила, що її намір - знищити Україну як країну, як культуру, як ідентичність. Дуже важливо розуміти, хто про це говорить, хто привертає до цього увагу американського уряду, інституцій, світової громади. У Росії, як уже казали, немає жодної релігійної свободи. Всім конфесіям не вистачає релігійних свобод".
Наталія Яресько, колишня міністерка фінансів України, що також була присутня на події, відзначила стрімке зростання євангелістської спільноти у США, "яка часто має унікальний та цікавий зв'язок із Республіканською партією". "І попри це євангелістська спільнота у США часто пов'язує себе із російською православною церквою з причин віри".
євангелістська спільнота у США часто пов'язує себе із російською православною церквою
Яресько додала: "Євангелістська спільнота США, яка має важливе політичне значення, особливо зараз у Конгресі, коли ми розглядаємо, чи продовжувати підтримку України у наступний рік. Вони мають почути з боку євангелістської спільноти України про звірства - вбивства й тортури - проти євангелістських пасторів на окупованій Донеччині. Вони мають почути про відсутність свобод від вас, вашої громади. Що ще може зробити євангелістська спільнота України, щоб допомогти зрозуміти євангелістській спільноті у США, що російська православна церква сьогодні не є прикладом, і з нею не треба шукати союзу".
У відповідь Русин зазначив, що його церква робить усе можливе, щоб відправити такий меседж євангелістам у США, й визнав потужний вплив російської пропаганди на громади. Він підкреслив, що важливу роль у боротьбі з неправдивими наративами РФ відіграють такі екуменічні заходи за участі представників різних релігій, які озвучують одне послання, що "існує єдність і що це - несправедлива війна".
не лише війна за територію
Колишній посол США в Україні Джон Гербст у прикінцевому слові заявив: "Ця війна - також і війна проти свободи віросповідання... це не лише війна за територію". Гербст підкреслив, що право на віросповідання - це невіддільне право й цінність для американців, що закріплено у Конституції США. "Тому свідчення, які ми почули сьогодні від духовних громад в Україні, про жахи, які вони переживають на окупованих Росією територіях України, дуже важливо розуміти американцям".
"Є одна частина одної партії у США, яка, схоже, без поняття щодо американських інтересів у тому, аби переконатись, що війна Путіна в Україні зазнає краху. І частина цієї групи - євангелісти. І ми знаємо, як жахливо Кремль ставиться до євангелістів у Росії та на окупованих Росією територіях України. І це та історія, яку потрібно почути - не лише від євангелістів. Але це в наших спільних інтересах", - зауважив Гербст.
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