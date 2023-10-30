Держдеп відповів на заяви Росії про нібито причетність України до подій в аепорорті Дагестана

Війна Росії проти України - це також і війна проти свободи віросповідання, що є основоположною цінністю для міжнародної спільноти, включаючи США. Про це релігійні лідери з Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) заявили під час дискусії в американському Інституті миру. Співорганізаторами розмови стали вашингтонський аналітичний центр Atlantic Council і благодійна організація Razom for Ukraine, а колишня посолка США в Україні Марі Йованович модерувала дискусію.

Відкриваючи захід, старший радник з питань релігії та інклюзивних суспільств американського Інституту миру Пітер Мандавілль відзначив, що релігійні лідери й громади відіграли важливу роль у допомозі українцям на самому початку повномасштабної війни в Україні.

Всередині України ми дійсно відчуваємо свободу віросповідання

Як розповів Євстратій (Зоря), речник Православної Церкви України, екуменічна делегація українських релігійних лідерів до США має на меті висловити глибоку подяку "всім, хто підтримує Україну у найтемніший час нашої історії". "Наша інша мета - представити особисто різноманіття релігійних свобод в Україні й глибоке порозуміння й співпрацю" між різними церквами й віросповіданнями, - розповів Євстратій. - Всередині України ми дійсно відчуваємо свободу віросповідання".

Яків Дов Блайх, головний рабин Києва та України, розповів, що як американець, який переїхав до Києва у 1989 році, на власні очі побачив в Україні становлення справжньої демократії. Говорячи про мету візиту представників ВРЦіРО, він підкреслив: "Наше послання, яке ми привезли сюди: по-перше, подивіться на нас. Це справжня рада церков і релігійних організацій, на відміну від того, що є у деяких наших сусідів. Люди тут тому, що вони хочуть представляти когось, і їх не обирав уряд, вирішуючи, хто має бути представником".

Дов Блайх, який є одним із лідерів української єврейської громади, також зауважив: "Кожна НГО знає, що на кожен долар, витрачений урядом США, зробити це саме коштуватиме НГО 10 центів. Для війни, яку ведуть США, проти того самого ворога, проти якого воює Україна, вартість була б у десять разів вищою. Зараз Україна бере на себе удар за демократичний світ. Єдина причина, чому Росія воює із нами - це тому, що ми демократія. Так само як ХАМАС воює проти Ізраїлю - тому, що вони євреї".

Україна бере на себе удар за демократичний світ

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) представляє 90% всіх вірян України, тому, як відзначив Ахмед Тамім, верховний муфтій України, представники релігійних громад представляють у США не український уряд, а український народ. "Ми хочемо говорити з американським народом, щоб вони зрозуміли нас. І я хочу спитати мусульманську громаду: хто допомагає Україні? Ми як мусульманська громада отримуємо найбільше (допомоги) від єврейської, християнської громад. Й до мечеті приїжджають делегації з Європи, зі США - але без мусульманських представників. Чому? Ми частина української громади, й ми захищаємо нашу землю".

Муфтій розповів, що російський уряд та інші держави намагаються використати іслам для вбивства людей і для своїх політичних цілей, тож він закликав світову спільноту сприймати Україну як єдину громаду та єдину землю: "І ви маєте допомогти нам, тому що ми - приклад для багатьох країн у Європі, в Америці - того, як ми можемо жити поряд".

Іван Русин, єпископ Української Євангельської Церкви, підкреслив, що Україна веде боротьбу за власне існування, й нагадав американській аудиторії про наслідки російської окупації Бучі: "Моя квартира у Бучі була захоплена і розграбована росіянами, я живу біля цвинтаря, що був атакований шістьома ракетами росіян. Наших пасторів і служителів вбивали, тож, будь ласка, почуйте наші заклики".

вбивали лише тому, що вони мають інше віросповідання

Також Русин звернув увагу на утиски релігійних свобод на тимчасово окупованих територіях України. "Ми не говоримо про захоплення церков. Ми говоримо про людей, яких вбивали лише тому, що вони мають інше віросповідання".

Відповідаючи на запитання про те, чи не є заборона УПЦ МП - обмеженням релігійних свобод, українські духовні лідери відзначили, що ця церква не лише має прямий зв'язок із владою Росії, а цей патріархат активно підтримує російську війну в Україні та ідеологію "російського світу". "Російська православна церква в Україні контролюється урядовими інституціями, що мають релігійні назви, але насправді є частиною російського уряду", - сказав Євстратій.

У Росії... немає жодної релігійної свободи

Говорячи про закиди колишнього журналіста Fox News Такера Карлсона про нібито утиски свободи віросповідання в Україні, Борис Ґудзяк, митрополит Української греко-католицької церкви відзначив: "Це питання, що підіймається багатьома й постійно повторюється Такером Карлсоном та його прибічниками навіть протягом останніх 24 годин, - зароджене геноцидною силою, яка проголосила, що її намір - знищити Україну як країну, як культуру, як ідентичність. Дуже важливо розуміти, хто про це говорить, хто привертає до цього увагу американського уряду, інституцій, світової громади. У Росії, як уже казали, немає жодної релігійної свободи. Всім конфесіям не вистачає релігійних свобод".

Наталія Яресько, колишня міністерка фінансів України, що також була присутня на події, відзначила стрімке зростання євангелістської спільноти у США, "яка часто має унікальний та цікавий зв'язок із Республіканською партією". "І попри це євангелістська спільнота у США часто пов'язує себе із російською православною церквою з причин віри".

євангелістська спільнота у США часто пов'язує себе із російською православною церквою

Яресько додала: "Євангелістська спільнота США, яка має важливе політичне значення, особливо зараз у Конгресі, коли ми розглядаємо, чи продовжувати підтримку України у наступний рік. Вони мають почути з боку євангелістської спільноти України про звірства - вбивства й тортури - проти євангелістських пасторів на окупованій Донеччині. Вони мають почути про відсутність свобод від вас, вашої громади. Що ще може зробити євангелістська спільнота України, щоб допомогти зрозуміти євангелістській спільноті у США, що російська православна церква сьогодні не є прикладом, і з нею не треба шукати союзу".

У відповідь Русин зазначив, що його церква робить усе можливе, щоб відправити такий меседж євангелістам у США, й визнав потужний вплив російської пропаганди на громади. Він підкреслив, що важливу роль у боротьбі з неправдивими наративами РФ відіграють такі екуменічні заходи за участі представників різних релігій, які озвучують одне послання, що "існує єдність і що це - несправедлива війна".

не лише війна за територію

Колишній посол США в Україні Джон Гербст у прикінцевому слові заявив: "Ця війна - також і війна проти свободи віросповідання... це не лише війна за територію". Гербст підкреслив, що право на віросповідання - це невіддільне право й цінність для американців, що закріплено у Конституції США. "Тому свідчення, які ми почули сьогодні від духовних громад в Україні, про жахи, які вони переживають на окупованих Росією територіях України, дуже важливо розуміти американцям".

"Є одна частина одної партії у США, яка, схоже, без поняття щодо американських інтересів у тому, аби переконатись, що війна Путіна в Україні зазнає краху. І частина цієї групи - євангелісти. І ми знаємо, як жахливо Кремль ставиться до євангелістів у Росії та на окупованих Росією територіях України. І це та історія, яку потрібно почути - не лише від євангелістів. Але це в наших спільних інтересах", - зауважив Гербст.