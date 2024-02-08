Зеленський і Залужний оголосили про "оновлення у керівництві Збройних Сил України"

Президент України Володимир Зеленський та генерал Валерій Залужний провели зустріч, після якої український глава оголосив про "оновлення у керівництві Збройних Сил України".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вони "обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України". Зеленський додав, що "запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді".

При цьому Залужний написав у Telegram: "В перші найскладніші дні Великої Війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом".

"Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії", - написав Залужний і подякував Зеленському, команді Генерального штабу і Міністерства оборони України.

В дописі генерала також ідеться: "Я пишаюсь кожним та кожною в Збройних Силах України, які захищають майбутнє наших дітей. Усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам’ятаємо і помстимося за всіх".

У повідомленнях Зеленського й Залужного прямо не вказано про звільнення Залужного. Міністр оборони України Рустем Умєров при цьому написав у Facebook: "Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України. Щиро вдячний Валерію Федоровичу за всі досягнення та перемоги".

Нагадаємо, чутки про майбутню відставку Залужного з'явились минулого тижня, хоча офіційного спростування чи підтвердження не було. Тоді деякі експерти та журналісти критикували спосіб, у який ці ймовірні плани змін вищого військового керівництва були прокомуніковані із суспільством, називаючи це "розтягнутим шоком" для українців.

Напередодні під час пресконференції радника США із нацбезпеки Джейка Саллівана та генсека НАТО Єнса Столтенберга журналісти запитали про ставлення західних союзників до питання ймовірного тоді звільнення Залужного. Салліван і Столтенберг вкотре підкреслили, що ці та інші кадрові рішення - внутрішня справа України й винятково рішення української влади.