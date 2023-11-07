Настав час, щоб Росія розплачувалась за свою війну – слухання у Конгресі про передачу заморожених активів РФ Україні

У Конгресі США тривають слухання стосовно законопроекту про передачу заморожених російських активів Україні.

Як повідомили журналісти Голосу Америки в ефірі передачі Час-Time, законодавці, виступаючи на підтримку законопроєкту, заявили, що саме Росія “має платити за свою війну”.

Конгресмен-республіканець Майкл Маккол, голова комітету з міжнародних відносин, заявив: “Нам потрібен план якомога швидшої перемоги, і цей план має гарантувати, що США не будуть нести цей тягар самотужки. Саме тому я вніс на розгляд законопроєкт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців”.

За словами Маккола, цей двопартійний та двопалатний законопроєкт вимагає від адміністрації Байдена передати Україні заморожені суверенні активи Росії. “Настав час, щоб Росія розплачувалась за війну, яку вона розпочала”, – вважає Маккол.

Він також закликав “не забувати про важливість війни в Україні” і наголосив, що воєнні конфлікти, які зараз тривають, взаємопов’язані: “Росія, Китай та Іран працюють разом, щоб підірвати безпеку Сполучених Штатів і наших найближчих союзників та партнерів”.

“Якщо Путін досягне успіху в Україні, це лише підбадьорить наших ворогів і підірве інтереси нашої власної нацбезпеки”, – переконаний конгресмен від Республіканської партії.

Його законопроєкт, розповів Маккол під час слухань у Конгресі, також унеможливлює повернення російських активів до РФ, доки вона не виплатить компенсацію Україні.

Конгресмен-демократ Грегорі Мікс, співголова Комітету з міжнародних відносин, своєю чергою, під час слухань додав: “З розвитком війни має розвиватися і наша економічна стратегія. Це включає і підтримку України, яка дозволить їй стати повноцінним економічним гравцем у Європі. І це потрібно робити під час війни, а не лише після перемоги України”.

Законопроєкт, про який йдеться, за словами Грегорі Мікса, стосується одного з потенційних інструментів, який досі не був використаний: передачі заморожених російських суверенних активів на допомогу Україні.

“Це один із засобів, до якого ми повинні прагнути разом з нашими європейськими партнерами. Наразі ми бачимо обнадійливі сигнали від Європи, де зосереджена більшість цих російських активів і чиї правові умови є більш вимогливими”, – каже Мікс.

Він також наголосив на важливості координації дій з демократичними союзниками США у спільній підтримці України.

“Наша єдність і рішучість завжди були тим, на що Путін не сподівається”, - підсумував Мікс.