Конгресмени проводять слухання по законопроєктах щодо України.ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Пентагон, Держдеп і Мінфін закликали Конгрес надати Україні майже 12$ млрд бюджетної підтримки. Держдеп США заперечив чутки про те, що американські та європейські чиновники нібито почали негласні переговори з українським урядом про можливість мирних переговорів з Росією для припинення війни. Білий дім і НАТО відреагували на вихід Росії з договору про обмеження збройних сил. “Голодомор тоді, геноцид зараз, справедливість коли?” - запрацювала виставка у Вашингтоні. У Ізраїлі відзначили хвилиною мовчання жертв війни із ХАМАСом. Історія родини Шані Лук, 22-річної дівчини, яка стала символом жорстокості ХАМАС. Що таке «Адаптивний одяг» та як волонтери допомагають шити його для поранених.