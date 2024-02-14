Світ Прокрутіть вниз, щоб перейти до розширеної карти Протягом останніх кількох років рівень демократії в світі спадає, на тлі воєн, переворотів та обмежень свободи слова, які підривали громадянські свободи по всьому світу. Однак у 2024 році рекордна кількість у 2 мільярди виборців у 50 країнах відправляться на виборчі дільниці. Починаючи від запеклих перегонів і закінчуючи ретельно організованими передвиборчими кампаніями, багато з цих виборів можуть радикально вплинути на формування глобальної політики наступних років.

Бангладеш Прем'єр-міністр Шейх Хасіна здобула перемогу на п’ятих виборах поспіль. Сполучені Штати розділяють думку про те, що вибори в Бангладеш не були вільними та справедливими. Про це заявив Державний департамент США, додавши, що Вашингтон стурбований повідомленнями про порушення під час голосування та засудив насильство, яке відбувалося під час виборів.

Тайвань Віце-президент керівної Демократичної прогресивної партії Лай Чін-те, який має більш конфронтаційну позицію щодо Китаю, ніж його головний опонент, здобув перемогу на виборах 13 січня у Тайвані. Він змагався з представниками з партії Гоміньдан і новоствореної Народної партії Тайваню. Незважаючи на свою схильність до співпраці з Китаєм, обидві партії виступають проти примусового возз’єднання та підтримують збереження статусу-кво, а не негайне й офіційне визнання незалежності. Результати виборів свідчать про підтримку прихильності ДПП щодо демократичного вибору Тайваню.

Сальвадор У Сальвадорі президент Наїб Букеле здобув гучну перемогу на нещодавніх виборах, користуючись хвилею популярності, підігрітою його жорстким підходом до боротьби з насильством з боку банд. Попри критику за його авторитарні тенденції та суперечливу політику, зокрема те, що він прийняв біткойн як законного платіжного засобу і інвестував мільйони резервів країни в нестабільний біткоїн, партія Букеле "Нові ідеї" готова домінувати в законодавчому органі. Хоча його боротьба з бандами сприяла значному зниженню рівня вбивств у країні, правозахисні групи критикують його методи. Під час свого другого терміну Букеле доведеться стикнутися з розв'язання таких проблем як високий рівень бідності та скептицизм міжнародних інституцій, таких як Міжнародний валютний фонд, щодо фінансової стабільності країни.

Пакистан Демократія в Пакистані наражається на проблеми, уряди змінювались внаслідок військових путчів, практично проти кожного прем'єр-міністра велись юридичні переслідування, після відходу з посади. На виборах 8 лютого кандидати, яких переважно підтримує партія Імрана Хана Рух за справедливість, отримали найбільше місць в парламенті. Кілька країн висловили стурбованість виборчим процесом у Пакистані та закликали до розслідування ймовірних порушень на тлі затримки виборчою комісією оголошення результатів загальних виборів, що супроводжувалося невизначеністю щодо формування уряду. Державний департамент США зазначив, що під час загальних виборів у Пакистані були присутні «невиправдані обмеження» свободи слова та зібрань. Велика Британія висловила занепокоєння щодо "чесності та відсутності інклюзивності виборів". ЄС вказав на "відсутність рівних умов гри" та "неспроможність деяких політичних акторів брати участь у виборах", обмеженням свободи зібрань, обмеженням свободи та вираження думок, а також доступу до інтернету.

Індонезія Незважаючи на високий рівень підтримки, дворазовий президент Джоко Відодо не може більше балотуватись і не бере участі а перегонах, які заплановані на 14-те лютого. Замість того, щоб підтримати іншого кандидата від Демократичної партії боротьби Індонезії Ганджара Праново, президент став на бік міністра оборони Прабово Субіанто, колишнього генерала, якого звинувачують у порушенні прав людини за режиму Сухарто. Субіанто також нещодавно запропонував мирний план щодо війни Росії в Україні, який західні посадові особи розкритикували, оскільки він рекомендував поступитися українською територією, що у свою чергу було зіграло би на користь Росії. Ще одним кандидатом є Аніс Басведан, колишній губернатор Джакарти, який шукав підтримки у ісламських організацій та релігійних виборців.

Іран 1 березня відбудуться перші парламентські вибори в Ісламській Республіці з моменту смерті 22-річної Махси Аміні у 2022 році. Махси була ірансько-курдською жінкою, яка перебувала під вартою в поліції після того, як її заарештували за нібито порушення суворого дрес-коду країни. Під час протестів сили безпеки вбили сотні мирних жителів по всій країні. Ще більше було поранено та заарештовано. Майже третина кандидатів були превентивно дискваліфіковані Радою вартових, а представники режиму занепокоєні тим, що низька явка виборців через невдоволення громадськості може підірвати легітимність уряду.

Росія Після двох десятиліть правління президента Володимира Путіна – під час якого ЗМІ були повністю взяті під державний контроль, найпопулярніші опозиційні кандидати були вбиті або ув'язнені, а конституція була переписана, щоб продовжити терміни повноважень чинного президента – майже немає сумнівів щодо переможця виборів 17 березня. Однак те, як проводяться вибори та який звіт про їхні результати буде подано, можуть слугувати важливими показниками внутрішньої ситуації в Росії. Путін пов’язує свою легітимність значною мірою з ходом війни в Україні. Через це президент Росії може відчувати необхідність оголосити про будь-яку перемогу на честь другої річниці війни в лютому. І хоча економіка Росії досі могла протистояти західним санкціям, довгострокові наслідки та воєнні витрати починають все більше відчуватися населенням.

Індія Результати нещодавніх місцевих виборів поставили Бхаратія Джанта, партію чинного прем'єр-міністра Нарендри Моді, в вигідну позицію перед загальними виборами у квітні, на яких він буде претендувати на третій термін поспіль. Незважаючи на те, що ідеологія правого індуїстського націоналізму, яку просувала партія, довгий час розглядалась як загроза традиції демократичного плюралізму в Індії, зростання економічного та геополітичного статусу країни під керівництвом Бхаратія Джанта забезпечило Моді велику популярність, з якою протилежній коаліції, на чолі з Індійським національним конгресом, доведеться боротися. Вирішальну роль може зіграти партія Бахуджан Самадж, яка представляє меншини і нижчі касти Індії і поки що відмовляється приєднуватися до жодної з коаліцій.

Мексика Загальні вибори в Мексиці, які відбудуться 2 червня, стануть історичними не лише через рекордну кількість вакантних посад, а й через ймовірність Клаудії Шейнбаум стати першою жінкою-президентом країни. Мер Мехіко Клаудія Шейнбаум, яку підтримує ліво популістська партія Рух національного відродження чинного президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, є нинішнім лідером. ЇЇ основним конкурентом є Хочітль Гальвез, кандидата від консервативної Партії національної дії. Очікується, що імміграція та бандитське насильство стануть ключовими проблемами, так само як і економічні відносини зі Сполученими Штатами .

Європейський Союз У виборах до Європейського парламенту, які відбудуться 6 червня, візьмуть участь понад 400 мільйонів виборців із 27 країн. Це найбільші у світі міжнародні вибори, які стануть першими в ЄС після виходу Великої Британії з ЄС. Хоча Європейський парламент не може безпосередньо ухвалювати закони, він є єдиним органом ЄС, який обирається безпосередньо виборцями. З огляду на те, що націоналістичні та популістські партії набули популярності в багатьох країнах, вибори розглядатимуться як барометр майбутнього напрямку розвитку ЄС. Ключові питання варіюватимуться від міграції та цифрової конфіденційності до продовження підтримки України та санкцій проти Росії.

Грузія Парламентські вибори в Грузії, які мають пройти у жовтні, стануть першими, проведеними за новою пропорційною виборчою системою. Позиція правлячої партії “Грузинська мрія”, яка перемогла на останніх трьох виборах, стає дедалі вразливішою через проросійські симпатії та авторитарні тенденції, такі як спроба ухвалити натхненний Путіним закон про «іноземних агентів», який був відкликаний на тлі масових протестів. Значну роль відіграватиме прогрес війни в Україні, а також тривалі дискусії щодо нещодавно наданого Грузією статусу кандидата на вступ до ЄС.

США Наразі увесь світ спостерігає за тим, як в Сполучених Штатах проходить безпрецедентно нестабільна виборча кампанія до президентських виборів, які відбудуться в листопаді. Колишній президент Дональд Трамп зіткнувся з численними юридичними проблемами через закиди у спробі скасувати результати виборів 2020 року. У кількох інших штатах також були подані судові позови, щоб прибрати його ім'я з бюлетенів. Тим не менш, Трамп продовжує лідирувати серед усіх інших кандидатів від Республіканської партії в опитуваннях і демонструє невелику перевагу над президентом Джо Байденом з Демократичної партії. Хоча обидві партії, ймовірно, збережуть підтримку Ізраїлю, вибори можуть вплинути на допомогу Україні та відносини з Китаєм, а також на внутрішні питання, такі як імміграція та права ЛГБТК.

Південно-Африканська Республіка Очікується, що вибори 2024 року в Південній Африці стануть першими після закінчення апартеїду в 1994 році, на яких правлячий Африканський національний конгрес може не отримати абсолютної більшості місць у парламенті через широке розчарування триваючою корупцією в уряді, а також злочинністю, безробіттям та економічною стагнацією. Однак у Демократичного альянсу мало шансів на абсолютну перемогу, і президент Сиріл Рамафоса, швидше за все, збереже своє лідерство при коаліційному уряді.

Венесуела Після багатьох років тривалої соціально-економічної кризи уряд Ніколаса Мадуро пройде випробування 2024 роком, оскільки цього року все більш авторитарний президент балотується на третій шестирічний термін. Кандидат від опозиції Марія Коріна Мачадо, яка лідирувала в опитуваннях, була дискваліфікована від участі у виборах. Сполучені Штати пригрозили Венесуелі подальшими санкціями, якщо її не допустять до виборчого бюлетеня. Тим часом експерти побоюються, що спроба Мадуро анексувати регіон Ессекібо в Гаяні може бути використана як привід для відтермінування або повного скасування виборів.

Велика Британія Незважаючи на те, що лідерство прем'єр-міністра Ріші Сунака стабілізувало Консервативну партію після охоплених кризою прем'єрств Бориса Джонсона та Ліз Трасс, інфляція та стагнація економіки призвели до зниження його підтримки серед населення. У Сунака є час до грудня, щоб розпустити парламент і призначити нові вибори, але без різких економічних змін в змаганні, швидше за все, переможе Лейбористська партія, яка обрала центристський напрямок під керівництвом Кіра Стармаr. Успіх лейбористів залежатиме від того, чи відрізнятиметься їхня політика від політики торі, а також від ефективності потенційних партнерів по коаліції, таких як Ліберал-демократи та Шотландська національна партія.

Висновок Вибори 2024 року відбудуться на тлі глобальної нестабільності та конфліктів. Аналітики кажуть, що співпраця між урядами, міжнародними організаціями та медіа компаніями буде необхідна для забезпечення чесності виборів на тлі безпрецедентного зростання дезінформації та фейкових новин, що стало можливим завдяки новим інструментам генеративного штучного інтелекту.

Кінець

Подяки

Writer: Алекс Гендлер