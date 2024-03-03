Середньодобові втрати російської армії у лютому 2024 найбільші від початку повномасштабного вторгнення – британські розвідники

Середньодобова кількість втрат росіян (убитих і поранених) в Україні у лютому 2024 року була найвищою від початку повномасштабного вторгнення, повідомляє британська розвідка у своєму денному зведенні. Розвідники кажуть, що у лютому росіяни втрачали у середньому 983 військових за добу.

"Зростання середньодобової (кількості вбитих та поранених) майже безперечно відображає прагнення Росії вести масовану і виснажливу війну", - кажуть розвідники. Вони додають, що це посилює тиск на позиції України "по всій лінії фронту".

Британська розвідка додає, що на сьогодні Росія, швидше за все, втратила 355 000 вбитими і пораненими у війні проти України.

Жодна зі сторін війни майже не подають даних про свої втрати. За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 3 березня Росія вже втратила на війні проти України близько 416 800 особового складу, зокрема 1 160 військових – за останню добу.

Згідно з даними Пентагону, 315 000 російських солдатів були вбиті або поранені. Також, щонайменше 20 середніх і великих російських військово-морських суден були потоплені в Чорному морі. Крім того, за оцінками розвідувального управління Міноборони від 8 грудня, наданими Конгресу, Росія втратила приблизно 2200 танків із 3500, які вона мала до початку війни.