Росія готова ризикувати авіацією задля просування на Авдіївському напрямку – ISW

Російські війська для досягнення «тактичних переваг» на Авдіївському напрямку готові ризикувати подальшими втратами авіації, йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається, Збройні сили України від 17 лютого збили 15 російських літаків.

«Попередні втрати літаків спонукали російські війська тимчасово зменшити авіаційну активність по всій території України, але збільшення втрат російської авіації за останні тижні ще не змусило російські війська суттєво зменшити активність тактичної авіації», – вважають аналітики.

За оцінками ISW, «російські війська тимчасово встановили обмежену і локальну перевагу в повітрі перед захопленням Авдіївки».

«Російські війська, ймовірно, намагаються відновити цю обмежену і локальну перевагу в повітрі, щоб сприяти тактичному просуванню російських військ на Авдіївському напрямку, і вирішили, що продовження наступальних операцій за підтримки авіації переважає ризик втрати більшої кількості літаків», – йдеться у звіті.

За оцінками ISW, втрата 15 літаків і, можливо, кількох висококваліфікованих пілотів протягом двох тижнів не є «незначною» для російської армії, яка, ймовірно, має близько 300 різних винищувачів «Сухой».

Раніше, 23 лютого, в Повітряних силах Збройних сил України повідомили про збиття російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50.

У міноборони РФ цю інформацію не коментували.

За даними Повітряних сил Збройних сил України, це третя втрата російського А-50. Раніше аналогічний літак вивели з ладу білоруські партизани на авіабазі Мачулищі в лютому 2023 року, а 14 січня 2024 року Повітряні сили ЗСУ збили літаки А-50 та Іл-22.

Як повідомляв раніше Голос Америки, коментуючи цю подію, Міністерство оборони Великої Британії у своєму черговому звіті від 27 лютого заявило про “нездатність” росіян захистити свої повітряні активи.

“Цей останній український успіх продемонстрував тривалу нездатність Росії захистити високоцінні повітряні активи. Це ставить під сумнів ефективність російських авіапланувальників”, - йдеться у повідомленні британського МЗС, оприлюдненому в мережі Х.

Літак А-50 здатний виявляти цілі на відстані до 650 кілометрів, і є ключовим літаком-командним центром, який використовують для передачі інформацію військам на землі, зауважує американське видання C4ISRNET, яке спеціалізується на військових технологіях.

Росія використовує ці літаки як важливі інструменти для управління військами на полі бою в Україні, додає видання. Літак має великий радар на своїй верхній частині, а його екіпаж зазвичай становить 15 осіб. Згідно з повідомленнями, що Росія мала парк із лише дев’яти таких літаків.