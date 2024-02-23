“Величезний успіх” ЗСУ, росіяни втрачають здатність контролювати повітря – реакції на збиття літака А-50

Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття чергового російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50. У міжнародних реакціях лунають привітання та коментарі про “величезний успіх”.

Зокрема, саме переможним успіхом назвали ситуацію у європейському виданні Visegrad 24. “Це дуже рідкісний, корисний і дорогий літак. Вони коштують близько 500 мільйонів доларів”, – наголошує видання та додає, що це вже другий подібний літак, збитий Україною за останні тижні. Перший А-50 було збито над акваторією Азовського моря у січні цього року.

Раніше також аналогічний літак вивели з ладу білоруські партизани на авіабазі Мачулищі в лютому 2023 року.

За допомогою А-50 сили РФ керують атаками своєї ударної авіації та виявляють у небі українські літаки й ракетні атаки, а також передають радіосигнали від військ на передовій до штабів у тилу.

“А-50 із позивним "Баян" долітався”, – написав у Телеграм-каналі командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, публікуючи момент збиття російського літака, який зняли очевидці.

Літак збито у Краснодарському краї Росії на схід від Азовського моря, інформує видання Forbes. Можливо, припускає оглядач видання, літак отримав удар, коли діяв ближче до фронту та намагався втекти.

“У будь-якому випадку це нищівний удар для постраждалих російських ВПС”, – пише Forbes та додає, що авіація втратила (в основному через українські ракети “земля-повітря” великої дальності) дев’ять своїх найкращих літаків.

Видання наголошує, що більш болючою втратою, ніж збиття самого літака, є втрата 15 досвідчених льотчиків.

Коли українські сили попереднього разу збили літак А-50, тоді повідомлялося, що загинув і екіпаж з 5-ти осіб льотного складу та 10-ти операторів розрахунку радіолокаційного дозору.

У Росії залишається ще 7 літаків А-50.

У Міноборони РФ цю інформацію не коментували, інформує Радіо Свобода. За останніми даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 331 літак, нагадує видання.

Росіяни стрімко втрачають здатність контролювати повітря над півднем України

“Росіяни стрімко втрачають здатність контролювати повітря над півднем України”, – пише Forbes.

Водночас автор статті висловлює сумнів, що українська авіація зможе продовжувати збивати найкращі російські літаки “нинішніми темпами” – через брак боєприпасів до ППО унаслідок затримки з американською допомогою.