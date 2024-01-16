Щоб підбити російські літаки А-50 та Іл-22 Україна могла використати системи, яких ми ще не бачили - міжнародні експерти 

Російські літаки А-50 дальнього радіолокаційного виявлення та пункт управління Іл-22М11, швидше всього були уражені ракетами. Про це свідчать зображення пошкоджених частин збитого літака, розповідає у коментарі Голосу Америки Брайден Спорлінг, керівник відділу оборони та безпеки у британському офісі аналітичного центру Корпорація RAND.

“На зображеннях, нібито Іл-22М, видно пошкодження осколками хвостової частини, що відповідає ракетному удару”, - розповідає експерт.

За попередньою інформацією, А-50 був збитий і впав у море, а другий літак Іл-22 перебував ще певний час у повітрі й міг дістатися до найближчого аеродрому.

Інновації ЗСУ, допомога західних спецслужб чи саботаж в РФ

“Несподівано, що Україна змогла підбити обидва літаки. Це свідчить про кілька речей: інноваційні дії українців, дуже ефективне націлювання та самовпевненість росіян”, - розповідає Спорлінг.

За словами британського аналітика, Україна в своєму арсеналі має озброєння, яке могло б досягти Азовського моря з контрольованої Києвом території, щоб збити ці літаки. Зокрема ракетні комплекси “земля-повітря” С-300, які в минулому постачались з Росії, чи західні Patriot. Втім експерт зауважує, що ці системи “надзвичайно цінні, тому Україна зазвичай тримає їх далеко від лінії фронту”.

Українці показали, що вони можуть розробляти власні системи або адаптовувати існуючі системи цікавим чином

Відтак, на думку Спорлінга, двоє цінних російських літаків могли збити завдяки інноваційній зброї, яку українці могли адаптувати.

“Українці показали, що вони можуть розробляти власні системи або адаптовувати існуючі системи цікавим чином, то ж ще один сценарій може полягати в тому, що вони використали систему, якої ми ще не бачили”, - зазначив Брайден Спорлінг, керівник відділу оборони та безпеки у британському офісі RAND.

Спорлінг також не виключає, що українським повітряним силам могли допомогти в цій операції колеги із західних країн. “Я не можу сказати, чи британські спецпризначенці могли долучатись. Та серед підтримки, яку Захід надає Україні, є підтримка розвідки, тому вона, можливо, зіграла тут свою роль. Але ми можемо лише здогадуватися про це”.

А от Рафі Коен, директор Програми зі стратегії та доктрини проєкту Повітряних сил в американському офісі Корпорації RAND не переконаний, що саме ракети підбили російські літаки.

“Ми не знаємо, що саме збило ці літаки. Це могла бути українська ППО, це міг бути інший літак чи це могла бути диверсія. Ми не знаємо і не дізнаємося, доки не розберемося з механікою, чому і як цей літак (А-50) був збитий”, - коментує Голосу Америки пан Коен.

Збиття літаків - "необхідна для українців перемога"

Американський експерт називає збиття російського літака “необхідною перемогою” для українців, яка матиме символічне значення.

Такі літаки показують на парадах. То ж ідея знищити його – вагома перемога для України.

“Україна останнім мала кілька важких місяців, з точки зору динаміки бойових дій, і в цьому сенсі це вкрай необхідна перемога. Зображення A-50 - великого літака з такою тарілкою вгорі, він дуже помітний, такі літаки показують на парадах. То ж ідея знищити його – вагома перемога для України. Це подібно до того, як Україна потопила корабель “Москва” на початку війни, це один із тих нападів, який має символічне значення далі за межами суто військового ефекту”, - розповідає директор Програми зі стратегії та доктрини проєкту Повітряних сил центру RAND Рафі Коен.

Водночас Коен переконаний, що втрата росіянами одного чи двох літаків не змінить ходу війни загалом.

“Я схильний ставитися до цього скептично. Знаєте, ми витрачаємо багато часу на обговорення - мовляв, от США надають Україні певну зброю, чи це змінить хід війни, або от росіяни використовують таку-то зброю, і як це змінить бій. Як правило, відповідь на всі ці питання - “ні”, хід війни базується на сукупності багатьох можливостей. Втрата якогось одного озброєння не дуже змінить ситуацію на полі бою”, - переконаний експерт.

“Але якщо Україна, скажімо, зможе успішно ліквідувати всю здатність Росії здійснювати командування та контроль у повітряному просторі, тоді це вплине на деякі ракетні атаки, що, очевидно, буде хорошою новиною і потенційно вплине на саму війну”, - продовжує Рафі Коен.

Втім його колега Брайден Спорлінг менш категоричний.

“Росія не тільки втратила цінний і рідкісний актив, але це також створить додаткове навантаження на літаки, що залишилися, якщо Росія захоче зберігати такий самий темп їхньої експлуатації. І це, ймовірно, змусить Росію тримати ці літаки подалі, що впливатиме на їхню ефективність”, - вважає британський аналітик.

Обидва ці типи літаків, продовжує Спорлінг, є в обмеженій кількості в Росії, тому будь-яка їх втрата з військової точки зору призведе до зменшення можливостей росіян.

“Це одні з найцінніших літаків на озброєнні ВПС Росії, тому будь-які втрати або пошкодження можуть мати значний вплив”, - розповідає він у коментарі Голосу Америки.

На хід війни вплине зволікання з допомогою в країнах Заходу

Експерти вважають тривожною ознакою те, що ні США, ні Європа вже тривалий час не можуть ухвалити фінансову підтримку Україні, і передбачають, що це негативно вплине на хід війни.

“Це викликає занепокоєння, Україні потрібна західна військова допомога, і ви знаєте, Україна показала, що вона може досить ефективно використовувати західну військову допомогу на полі бою. Через політичні причини зараз це сповільнюється, це очевидно матиме негативний вплив на полі бою", - розповідає Рафі Коен.

При цьому американський експерт вважає, що американський Конгрес зрештою досягне компромісу для ухвалення фінансової допомоги Україні та Ізраїлю.

"Я все ще відносно оптимістично налаштований щодо того, що ми зможемо отримати допомогу для України, принаймні в Сполучених Штатах. Сподіваюся, що політичні зірки зійдуться, і ми зможемо отримати цю допомогу Україні якомога швидше", - зазначив Рафі Коен.

Як повідомляв Голос Америки, республіканці та демократи у Конгресі США продовжують перемовини щодо законопроєкту про виділення допомоги Україні та Ізраїлю, який також включає імміграційну реформу США.