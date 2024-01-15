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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. "Найгірший день для авіації РФ". Західні ЗМІ про збиття А-50

Брифінг. "Найгірший день для авіації РФ". Західні ЗМІ про збиття А-50
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Брифінг. "Найгірший день для авіації РФ". Західні ЗМІ про збиття А-50

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Брифінг Голосу Америки. Як західні ЗМІ коментують збиття російського А-50? Трамп чи Гейлі – все про партійні вибори в Айові з місця події. І що Ріші Сунак сказав Україні про досвід Британії? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.

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