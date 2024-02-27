Росія нездатна захистити свої високоцінні повітряні активи, каже міноборони Британії. Україна повідомляє про збиття двох Су-34

Україна збила чергові два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 у вівторок, 27 лютого. Про це на своєму каналі в мережі Telegram повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Ранком він написав наступне:

“Мінус ще один Су-34 на Східному напрямку!

Вчора російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди!

Тому раджу окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними. Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу.

Усім дякую за бойову роботу!

Працюємо для перемоги!”

Пізніше того ж дня, Олещук додав другий пост про збиття ще одного Су-34, а потім й фото літака у полум'ї та коментар до нього:

"На фото не знак оклику і не знак питання, це – російська "сушка", що палає. Щоб ніхто не сумнівався!"

Знищення двох Су-34 27 лютого стало останнім у низці подібних подій від початку року. Так, за підрахунками видання Newsweek, літак, збитий вранці, став 10-м збитим російським літаком лише за 10 останніх днів, серед яких 7 літаків Су-34 різних модифікацій (включно зі збитим сьогодні), 2 літаки Су-35 різних модифікацій та 1 літак А-50. Newsweek видав свою статтю до збиття другого за день Су-34.

Що стосується А-50, то у середині січня тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські Військово-повітряні сили знищили літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 і літак-центр управління Іл-22.

Вже 23 лютого Повітряні Сили повідомили про збиття другого А-50. Коментуючи цю подію, Міністерство оборони Великої Британії у своєму черговому звіті від 27 лютого заявило про “нездатність” росіян захистити свої повітряні активи.

“Цей останній український успіх продемонстрував тривалу нездатність Росії захистити високоцінні повітряні активи. Це ставить під сумнів ефективність російських авіапланувальників”, - йдеться у повідомленні британського МЗС, оприлюдненому в мережі Х.

Ймовірність того, що російська ППО могла сама збити літак у спробах захистити його, британське військове відомство вважає “віддаленою”.

Однак, за словами відомства, Росія зможе покрити цю безпосередню втрату літака А-50, адже має ще 7 таких літаків у дієвому стані. Водночас зауважує міноборони Великої Британії, ця втрата вірогідно призведе до “подальшого напруження і втоми від боїв” серед військових.

“Проте втрата двох досвідчених спеціалізованих екіпажів за два місяці з великою ймовірністю призведе до подальшого напруження і втоми від боїв серед сил, що залишилися, якщо вони планують продовжувати постійні операції. Російські військово-повітряні сили ймовірно знову розглядатимуть інші місця базування, але Україна демонструє здатність до швидкої адаптації й продовжує становити загрозу”, - підсумовує британське військове відомство.

Літак А-50 здатний виявляти цілі на відстані до 650 кілометрів, і є ключовим літаком-командним центром, який використовують для передачі інформацію військам на землі, зауважує американське видання C4ISRNET, яке спеціалізується на військових технологіях.

Росія використовує ці літаки як важливі інструменти для управління військами на полі бою в Україні, додає видання. Літак має великий радар на своїй верхній частині, а його екіпаж зазвичай становить 15 осіб. Згідно з повідомленнями, що Росія мала парк із лише дев’яти таких літаків.