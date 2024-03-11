"Упродовж року буде ще". Костін анонсував нові розслідування й обвинувачення за російські воєнні злочини в Україні

Не лише Україна та міжнародний суд, але і треті країни переслідують російських воєнних злочинців, і таких справ цього року буде більше. Такими очікуваннями в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки поділився генеральний прокурор Андрій Костін.

Навіть під час війни триває переслідування російських воєнних злочинців. В Україні відкрито 530 кримінальних проваджень за воєнні злочини проти українських громадян і українські суди вже винесли 82 вироки в цих справах, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешти росіян. Окремо США та Литва також виступили із звинуваченнями проти росіян у воєнних злочинах, вказав Костін і додав: "Я точно знаю, що упродовж року буде ще".

Костін наголосив на важливості того, що до переслідування воєнних злочинців долучаються треті країни: "Зараз це дуже важливий напрям, тому що не тільки Україна притягає до відповідальності воєнних злочинців, не тільки Міжнародний кримінальний суд, але і треті країни".

Генпрокурор вказав: "Це дуже важливо не тільки щодо захисту конкретного постраждалого, а сигнал для Росії, що не буде можливості сховатися десь". Він додає, що результати цієї роботи вже відчуваються.

"В грудні минулого року саме Сполучені Штати стали першою країною, яка оголосила обвинувачення чотирьом потенційним воєнним злочинцям за катування громадянина Америки, який опинився в тимчасовій окупації на Херсонщині спочатку війн", - нагадав Костін.

В лютому першу підозру також оголосила Генеральна прокуратура Литви. "Йдеться про злочин, скоєний в Маріуполі - це тортури і вбивство відомого режисера, громадянина Литви, який був у Маріуполі, й зрозуміло, що він не займався жодною воєнною діяльністю. Всім відомо, що він є режисером і знімав те, що відбувалося", - додав він.

Притягнення злочинців до відповідальності ще під час війни - нова практика для світу

Понад 20 країн розслідують воєнні злочини скоєні Росією на українській землі і таких підозр буде більше

Україна створила спільну слідчу групу, яка розслідує воєнні злочини. До неї, крім України та Литви, входять Польща, Латвія, Естонія, Словаччина, Румунія, каже генпрокурор. "Дуже важливо що Міністерство юстиції Сполучених Штатів також має меморандум про взаємодію зі спільною слідчою групою, як і Міжнародний кримінальний суд".

"Ми створюємо мережу країн - вже понад 20 країн розслідують воєнні злочини скоєні Росією на українській землі, і таких підозр буде більше", - запевняє Костін.

Міжнародна співпраця допомагає Україні за допомогою нових технологій і підходів розслідувати злочини навіть тоді, коли слідчі не мають доступу до місця подій, каже посадовець.

"Це дуже важливо, тому що це допомагає нам не просто чекати, коли ми звільнимо нашу землю і після цього намагатися документувати, - додає Костін. - До речі, саме так відбувалося в попередніх війнах, коли починали збирати докази тільки тоді, коли звільнялась територія, і, зрозуміло, що багато цих доказів були втрачені. Ми знаємо, як Росія намагається знищити докази своїх воєнних злочинів в тому числі в Маріуполі. Тому дуже важливо, щоб ми вже зараз під час війни притягали до відповідальності. Це абсолютно нова практика для світу, і це визнають всі наші партнери, саме вони допомагають нам це робити".

Україна продовжуватиме притягувати до відповідальності воєнних злочинців, щоб відновлювати справедливість не чекаючи кінця війни, каже Костін: "Ми розуміємо, що працюємо для жертв, для постраждалих від воєнних злочинів і маємо відновлювати справедливість вже зараз, не чекаючи кінця війни".

Інтерв'ю Голосу Америки з генеральним прокурором України Андрієм Костіним читайте вже незабаром.