США підтримали ордер МКС на арешт російських командувачів за атаки на енергетичну інфраструктуру України

Сполучені Штати підтримують міжнародні розслідування звірств Росії в Україні, включно з розслідуваннями, які проводить Міжнародний кримінальний суд.

Так речник Державного департаменту США Метью Міллер прокоментував новину про те, що МКС у Гаазі видав ордери на арешт двох російських командувачів: генерал-лейтенанта збройних сил Росії Сергія Кобилаша та адмірала ВМФ Росії Віктора Соколова. Їх звинувачують у причетності до воєнних злочинів - ракетних атак проти української енергетичної інфраструктури з жовтня 2022 року по березень 2023 року.

Слідство МКС вважає обвинувачуваних відповідальними за воєнні злочини, якими Римський статут визнає напади на цивільні об'єкти та "заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільним особам або шкоди цивільним об'єктам", а також за "злочини проти людяності... у вигляді нелюдських дій, навмисно спричиняючи сильні страждання або серйозні ушкодження тіла або психічного чи фізичного здоров'я".

Як пише Sky News, президент Путін особисто призначив Соколова, коли його попередника відправили у відставку після затоплення Україною крейсера "Москва". Торік у вересні повідомлялося, що він загинув, коли штаб Чорноморського флоту в Севастополі був уражений крилатими ракетами Storm Shadow. Пізніше ці повідомлення спростували.

Кобилаш командує групою дальньої авіації ВПС Росії. За твердженням Києва, він віддав наказ завдати ракетних ударів по житловому багатоповерховому будинку та автостоянці в Черкаській області торік. Також він був першим російським військовим, якому Київ оголосив підозру за ймовірну причетність до атак на цивільну інфраструктуру.

Раніше посолка з кримінального правосуддя Держдепу США Бет ван Скаак заявляла в інтерв'ю Голосу Америки, що у Вашингтоні очікують більше справ проти російських воєнних злочинців як в американських судах, так і в Міжнародному кримінальному суді.