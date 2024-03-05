Через війну в Україні НАТО оновлює свою зброю і знання про війну – експерти і генерали обговорили загрози та потенційні переваги Росії

Досвід із поля бою в Україні допомагає країнам НАТО і союзникам оновлювати власні запаси зброї, а також дає актуальні уроки сучасної війни на противагу досвіду минулих воєн, котрим керуються сьогодні, зокрема у США.

Про це говорили експерти і військові під час зустрічі “Без справедливості, чи може бути справжня перемога або міцний мир”.

Дискусія тривала з ініціативи організації U.S.-Ukraine Foundation.

“Наші війська стануть найефективнішими на планеті – через те, чого ми навчилися в України”

Припиніть скаржитися, що надаєте Україні власні запаси. Ви ж заміните їх новітніми

“Припиніть скаржитися, що потрібно надавати Україні власні запаси. Ви ж заміните ці запаси новітніми системами, які є більш сучасними, ефективнішими, кращими та більш здатними протистояти Росії та Китаю. Тому що ви засвоїли уроки з України”, – зауважила Дебра Кейган, старша радниця Атлантичної ради, маючи на увазі країни, які постачають зброю Україні.

Експертка додала: “Ми зараз розуміємо, що багато систем зброї, які ми вважали чудовими, випробувавши у пустелі Невада або в Твентінайн-Палмс [військова база морської піхоти США у Каліфорнії], не працюють так добре”.

Крім того, за її словами, завдяки урокам з поля бою в Україні “результатом буде те, що наші війська стануть найсучаснішими та найефективнішими на планеті – через те, чого ми навчилися в України”.

З цих уроків США та союзники вже знають, каже Кейган, як реформувати чисельність військ, системи озброєння, протидіяти перешкодам тощо, розвивати високотехнічне суспільство.

Експертка також наголошує: “Думаю, ми повинні припинити припускати, що у нас є всі відповіді на те, як Україна повинна вести цю війну. Ми, як правило, навчаємо інших, базуючись на останній війні, в якій ми воювали. І тому я б сказала, що багато з того, що ми надали Україні, не обов’язково відповідає тому, що насправді відбувається в Україні сьогодні”.

Нам слід визнати, що і для нас це процес навчання, не тільки для України. І що ми не маємо відповідей на всі питання

З цієї причини, каже Кейган, результат “не є таким чудовим”. “Тому, – каже експертка, – нам потрібно відійти від наших настанов і зрозуміти, що для нас це також процес навчання, а не тільки для України. І що ми не маємо відповідей на всі питання”.

Потрібна "концепція перемоги"

Веслі Кларк, колишній командувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі додав, що для України та для США важливими є доктрини і цінними є люди. Тоді як для Росія меншої ваги надає розуму та загалом розглядає людей як ресурс у війні, який можна безжально кидати вперед.

“Для нас навчання надзвичайно важливі, тому що прийняття рішень невеликими підрозділами має велике значення в бою, – каже генерал. – І ми маємо фундаментальну віру в солдатів. Для Росії її солдати – як кулі, яких вони, не шкодуючи кидають в бій. Ми ж цього не робимо. Ми цінуємо наших воїнів”.

Генерал також наголосив на важливості надання зброї українцям та на розробці “концепції перемоги”.

Ми повинні сказати українцям, що надамо все, щоб вигнати росіян – до останнього солдата – з усіх територій України

Колишній Верховний командувач військ НАТО в Європі Філіп Брідлав вважає:

“Ми повинні сказати українцям, що будемо з ними стільки, скільки потрібно і надамо все, щоб вигнати росіян – до останнього солдата – з усіх територій України. Це те, чого хочуть українці, як показують опитування”.

"Ми озвучили свій страх - це наша найбільша помилка"

Генерал також вважає помилкою те, що США і союзники “озвучили Росії свій найбільший страх”:

“Ми сказали їм, чого ми боїмося. Ми сказали, що зробимо все можливе, щоб уникнути ескалації та щоб уникнути ядерної війни. Це була помилка. Я не кажу, що ми не хочемо, щоб це сталося. Але, вважаю, було помилкою поспішити сказати Росії, чого ми боїмося. Зараз бачимо, що вони регулярно “повертають” нам і нагадує про ядерну зброю”.

Щодо необхідних засобів для перемоги України у війні Брідлав сказав:

“Перевага в повітрі є завданням номер один у налагодженні маневреної війни. І ми цього не зробили для України. Ми не дали Україні того, що їй потрібно для встановлення переваги в повітрі на полі бою. Ми навіть близько до цього не підійшли.

І тому, коли ми починаємо критично ставитися до того, як Україна веде війну, нам потрібно подивитися на те, чи ми самі достатньо зробили для того, щоб підготувати їх робити те, що ми від них очікуємо, вести війну так, як це робив би Захід”.

“Проти нас формується група націй”

Веслі Кларк наостанок дискусії застеріг США про те, що, на його думку, Росія нині володіє стратегічною ядерною перевагою:

“Ми надто довго працювали над нашим ядерним стримуванням. І ми стикаємося з тим, що перебуваємо в новій ері. Коли ми припинили роботу над нейтронною бомбою, вони продовжили, тому у них є ядерна зброя четвертого покоління. Вони мають гіперзвукові ракети, захищені плазмовим екраном, які не відображаються на радарах. У них є орбітальні бомби, які ви не помітите на радарі. Вони можуть налетіти на нас з боку Мексики”.

“Проти нас формується група націй, – додає генерал. – Вони готові застосувати силу. Сі Цзіньпін хоче мати сили світового рівня до 2027 року. Іран ось-ось стане ядерною державою. Можливо, вони вже мають ядерну зброю. Все змінилося і на Близькому Сході. Це справді дуже важкий період для нас. І ми не можемо просто сказати, що все “як завжди”.

Стосовно ядерного потенціалу, експерти стверджують: на тлі нарощування ядерної зброї Китаєм і зміцнення китайсько-російських відносин у Вашингтоні знову активізувалася дискусія про те, що більший ядерний арсенал посилить безпеку США.

Про це писав і дослідницький центр Carnegie Endowment у звіті про перегляд ядерного балансу сил.

"Сполучені Штати повинні одночасно стримувати двох ядерних супротивників — Росію та Китай — і навіть, якщо до цього дійде, вести ядерні війни проти обох", - йдеться у аналізі ризиків ядерних загроз Центру.

Цього тижня тему прокоментував і речник Держдепартаменту США Метью Міллер. Ядерну риторику Росії він назвав безвідповідальною та некоректною. І додав, що у зовнішньополітичному відомстві не бачать причин для зміни ядерної позиції США.