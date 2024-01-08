Бен Воллес попередив британське керівництво про ризики "відставання" у військовій підтримці України

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес попередив свого наступника Гранта Шаппса, що Велика Британія ризикує "відстати" у військовій підтримці України, адже міністри ще не оголосили бюджет військової допомоги на 2024-2025 роки.

Колишній міністр сказав парламенту, що він подав офіційний запит про фінансування допомоги Україні обсягом від 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (поточний річний рівень) до 2,6 мільярда фунтів стерлінгів ще в червні минулого року, перш ніж піти з уряду, але з того часу не було зроблено жодної заяви.

"Планувальникам у департаменті Міноборони потрібен час, як і українцям, щоб прилаштуватися. Якщо ми не почнемо робити оголошення найближчим часом, ми відстанемо від багатьох наших європейських колег, які вже обігнали нас за підтримкою", — сказав Воллес членам парламенту на обговоренні питань захисту.

Шаппс високо оцінив роботу свого попередника, але відмовився назвати цифру допомоги Україні. Натомість він сказав, що Воллес "не буде розчарований і йому не доведеться чекати занадто довго". Шаппс наголосив, що поточного фінансування для Києва вистачить до квітня, і загрози його вичерпання нема.

Тіньовий міністр оборони з партії лейбористів Джон Хілі також наполягав на цьому питанні, попередивши, що "поточне фінансування військової допомоги Великої Британії закінчується за кілька тижнів". Він сказав, що ще в листопаді минулого року публічно попросив нове фінансування.

Як повідомляв раніше Голос Америки, Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розмовляв з президентом Зеленським 2 січня і обіцяв, що Лондон надалі підтримуватиме Україну і зокрема надаватиме зброю для оборони від російської агресії.

29 грудня британський міністр оборони оголосив, що його країна передає ще 200 ракет для українських ППО.