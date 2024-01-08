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Бен Воллес попередив британське керівництво про ризики "відставання" у військовій підтримці України

  • Голос Америки
Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес
Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес попередив свого наступника Гранта Шаппса, що Велика Британія ризикує "відстати" у військовій підтримці України, адже міністри ще не оголосили бюджет військової допомоги на 2024-2025 роки.

Колишній міністр сказав парламенту, що він подав офіційний запит про фінансування допомоги Україні обсягом від 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (поточний річний рівень) до 2,6 мільярда фунтів стерлінгів ще в червні минулого року, перш ніж піти з уряду, але з того часу не було зроблено жодної заяви.

"Планувальникам у департаменті Міноборони потрібен час, як і українцям, щоб прилаштуватися. Якщо ми не почнемо робити оголошення найближчим часом, ми відстанемо від багатьох наших європейських колег, які вже обігнали нас за підтримкою", — сказав Воллес членам парламенту на обговоренні питань захисту.

Шаппс високо оцінив роботу свого попередника, але відмовився назвати цифру допомоги Україні. Натомість він сказав, що Воллес "не буде розчарований і йому не доведеться чекати занадто довго". Шаппс наголосив, що поточного фінансування для Києва вистачить до квітня, і загрози його вичерпання нема.

Тіньовий міністр оборони з партії лейбористів Джон Хілі також наполягав на цьому питанні, попередивши, що "поточне фінансування військової допомоги Великої Британії закінчується за кілька тижнів". Він сказав, що ще в листопаді минулого року публічно попросив нове фінансування.

Як повідомляв раніше Голос Америки, Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розмовляв з президентом Зеленським 2 січня і обіцяв, що Лондон надалі підтримуватиме Україну і зокрема надаватиме зброю для оборони від російської агресії.

29 грудня британський міністр оборони оголосив, що його країна передає ще 200 ракет для українських ППО.

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