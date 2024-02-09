"Ми не можемо відвернутися від звірств щодо українських жінок та дівчат" – Держдеп США

Як війна Росії проти України позначилася на жінках і дітях йшлося на зустрічі у Вашингтоні, проведеній з ініціативи посольства Польщі у США та Інституту жінок, миру та безпеки Джорджтаунського університету.

Головною темою зустрічі було притягнення Росії до відповідальності за скоєні воєнні злочини в Україні. Учасники переглянули документальний фільм “Тенета” від Центру Лемкіна, інституції, що документує злочини, скоєні на окупованих територіях України, зокрема проти жінок.

Фільм було створено на основі документальних свідчень, зібраних Центром, названим на честь автора концепції геноциду Рафаеля Лемкіна. Частину свідчень представили не тільки у вигляді письмових документів, але й у формі кіно, щоб охопити ширшу аудиторію людей та донести правду про російські злочини і реалії війни.

У фільмі відтворено горе жінок, які втратили дітей на війні, переживання цивільних, а також свідчення заручника росіян, який показав крихітну камеру-одиночку на деокупованій території, в якій провів понад 100 днів.

Амбасадорка із глобальних жіночих питань Держдепартаменту США Гіта Рао Гупта наголосила, що не можна забувати про масові поховання виявлені на звільнених від російських окупантів територіях України, знайдені тіла зі слідами катувань, зґвалтувань та про тисячі українських дітей, насильно вивезених до Росії, викрадених від їхніх батьків.

“Ми не можемо відвернутися від звірств і насильства щодо українських жінок та дівчат, особливо від сексуальних злочинів, скоєних російськими військовослужбовцями, – сказала Гупта. – Ця війна, як і всі війни, найбільше лягає на плечі жінок і дітей”.

Представниця Держдепу також подякувала польському народу за допомогу Україні та нагадала, що поляки допомагали американцям під час Війни за незалежність США.

Радниця посольства України у США Катерина Смаглій нагадала, що лютий є особливо трагічним місяцем, оскільки наближається друга річниця повномасштабного вторгнення Росії і 10-та річниця від першого вторгнення Росії та незаконної анексії Криму.

“Вбивства, зґвалтування, тортури, фільтраційні табори, незаконні утримання під вартою цивільних осіб і дітей – все це знову стало реальністю у 21-му столітті”, – констатувала дипломатка.

До присутніх також звернулася через відеозв’язок лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук, котра наголосила на необхідності створення механізму притягнення до відповідальності російського президента і його оточення.

Про перспективу притягнення до відповідальності Володимира Путіна висловився і посол Польщі в США Марек Маґєровський.

Він також згадав про інтерв'ю російського президента американцю Такеру Карлсону та прокоментував його у контексті рішення Міжнародного суду про ордер на арешт Путіна:

“Я думаю, що всі ви віддасте перевагу розмові російського президента із суддею в Гаазі замість Такера Карлсона”.