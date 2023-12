США інвестують до Африки, щоб протистояти впливу Китаю

За останній рік Сполучені Штати уклали сотні угод з африканськими країнами на суму 14,2 мільярда доларів, в той час, як Вашингтон намагається протистояти росту впливу Китаю на континенті.

За словами Бритіш Робінсон, координаторки торговельної та бізнес-ініціативи Prosper Africa, програми, яка об’єднує американський і африканський бізнес, було укладено 547 нових торговельних та інвестиційних угод, що на 67% більше ніж у 2022 році, за кількістю та обсягом.

Робінсон сказала, що ініціатива президента та національної безпеки спрямована на зміцнення стратегічного та економічного партнерства шляхом мобілізації двосторонньої торгівлі та потоку інвестицій, і молодь є ключем до реалізації цієї мети.

"Ділове та інвестиційне співтовариство США все більше визнає надзвичайний ринковий потенціал і динамізм Африки. Континент має наймолодше населення світу, актив, який створює значні можливості для життєздатних ділових угод, які створюють робочі місця та сприяють спільному процвітанню", — сказала Робінсон під час 12 грудня віртуальний брифінг для ЗМІ.

Джадд Девермонт, старший директор Ради національної безпеки США у справах Африки, сказав, що це був рекордний рік для відносин між США та Африкою, коли Сполучені Штати виконали своє зобов’язання інвестувати близько 55 мільярдів доларів протягом трьох років.

"Наприкінці 2023 року ми вже виконали понад 40% цього зобов’язання. Фактично, до кінця другого року ми сподіваємось перевищити нашу мету на 70% чи більше, — сказав Девермонт. — Завдяки цим ресурсам ми розширили торгівлю та інвестиції; ми розвинули основні партнерські відносини з продовольчої безпеки та охорони здоров’я; проклали курс на цифрову трансформацію; створили нову співпрацю в галузі безпеки та ефективного управління; і стали каталізатором історичної взаємодії з діаспорою".

Брифінг відбувся з нагоди річниці саміту лідерів США та Африки у Вашингтоні, на якому Байден пообіцяв йти «ва-банк» на континенті.

Ця заява прозвучала в той момент, коли Вашингтон працює над поглибленням своєї взаємодії з Африкою, де Китай розширює свій вплив за допомогою інфраструктури, інвестицій, позик тощо.

Девермонт, головний радник президента Джо Байдена з питань Африки, сказав, що Африка важлива не лише в економічному, але й у політичному плані, додавши, що США вже деякий час наполягають на тому, щоб на світовій арені було більше африканських голосів.

"Минулого року президент Байден закликав Африканський союз стати постійним членом G20, і у вересні ми з гордістю вітали це, — сказав Девермонт. — Зараз ми виступаємо за третє місце для країн Африки на південь від Сахари в раді МВФ, і, звичайно, ми повторюємо наш заклик до постійного представництва Африки в Раді Безпеки ООН".

США довелося змінити свої інвестиційні та торгові стратегії в країнах, які постраждали від конфлікту. Головний заступник помічника державного секретаря США у справах Африки Джонатан Пратт сказав, що політика США полягала в застосуванні санкцій щодо Судану. "Санкції стосуються не лише окремих осіб; вони також стосуються компаній і різних класів активів. І тому це одна стратегія, яку ми використовували в країнах і місцях конфлікту", – сказав він.

Пратт сказав, що в Нігері, одній із кількох країн, які постраждали від військових переворотів і насильства, Сполучені Штати віддають перевагу досягненню миру шляхом переговорів.

«Ми підтримуємо санкції ECOWAS (Економічне співтовариство західноафриканських держав), які були запроваджені. І потім, щоб підтримати ці зусилля, ми залучили нашу власну допомогу та інвестиції, про що ми дуже чітко оголосили, якщо країна та її керівництво повертаються на демократичний шлях, ми готові розглянути можливість поступово скасувати це заморожування допомоги та потенційних інвестицій", – сказав Пратт.

Девермонт погодився, сказавши, що інвестиції в торгівлю були важливою частиною саміту лідерів США та Африки.

"Однією з найважливіших ініціатив, яка виникла на континенті за останні пару років, була вільна Африка – континентальна зона вільної торгівлі. І ми підписали меморандум про взаєморозуміння з AfCFTA на цьому саміті, тому що цілі AfCFTA об’єднати 1.3 мільярд людей на єдиному ринку, і торгувати з номінальним ВВП, який є більшим, ніж в Індії, є величезним благом. І в цьому процесі гармонізація правил, зменшення торгових і неторгових бар’єрів принесе користь усім країнам, незалежно від того, переживають вони кризу чи ні".

Девермонт сказав, що США також вивчають чинники конфлікту та інвестують у нові підходи, зокрема зосередження уваги на виборах та антикорупційних заходах.

Ця історія надійшла із Служби Голосу Америки "Англійською для Африки".