Ці зустрічі покажуть, як підтримка США виглядатиме у майбутньому - ЗМІ про візит української делегації у Вашингтон

Делегація українського уряду у Вашингтоні цими днями намагається переконати колег зі США та НАТО у тому, що Київ потребує негайної підтримки для перемоги, а також, що Україна спроможна виробляти багато зброї самостійно, якщо партнери допоможуть запустити виробництво. У складі делегації - міністр оборони України Рустем Умєров, міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та радник президента Андрій Єрмак.

Як повідомляють американські видання, рівень зустрічей відповідає великим амбіціям. У вівторок українська делегація провела зустрічі з законодавцями США, з якими обговорювали нинішній пакет допомоги.

"Разом зі своїми колегами зустрівся зі спікером (Палати представників Майком) Джонсом. Ми обговорили ситуацію на передовій та нагальні потреби України. Я вдячний Конгресу за двопартійну підтримку України. Ми очікуємо непохитної допомоги та підтримки. Перемога України служить як українським, так і американським національним інтересам», – написав міністр Умєров у мережі Х (колишній Twitter).

Щоправда, негайної зміни позиції американських законодавців годі було очікувати. Як повідомляв Голос Америки, за підсумками зустрічі спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон заявив, що додаткове фінансування для України залежить від "трансформаційних змін імміграційного законодавства США".

На заклики адміністрації чимшвидше ухвали допомогу Україні Джонсон відповів, що "Конгресу та американському народу необхідно надати відповіді на наші неодноразові запитання".

Вони стосувалися стратегії Білого дому для успіху України, визначеності та досяжності цілей щодо прозорості та підзвітності "інвестованих там доларів платників податків США" і того, "які конкретні ресурси потрібні для досягнення перемоги та сталого миру".

Натомість лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер заявив у понеділок, що демократія в усьому світі буде під загрозою, якщо президенту Росії Володимиру Путіну дозволять перемогти в Україні.



Очікується, що після розмов із законодавцями у вівторок українські урядовці спілкуватимуться з представниками Білого дому, Пентагону, Міністерства торгівлі та Державного департаменту, а також із представниками НАТО та керівниками найбільших оборонних компаній у США.

Йдеться як про негайні потреби, за словами міністра Умєрова, щодо "переваги в повітрі, протиповітряної оборони, безпілотників, радіоелектронної боротьби, артилерії та боєприпасів", так і про довготермінові плани.

Ці зустрічі, ймовірно, є барометром того, як підтримка виглядатиме в наступні місяці та роки.

У середу та четвер, 6 та 7 грудня, близько 350 представників промисловості та уряду США, України та Європи візьмуть участь у закритих засіданнях, на яких обговорюватимуться оборонні можливості України. Переговори вестимуть національні директори з озброєнь з 50 країн, які об’єдналися, щоб постачати зброю в Україну, серед них буде і начальник відділу закупівель Пентагону Вільям Лаплант.

Як зазначає видання Politico, зустрічі в середу "матимуть серйозні наслідки для здатності України виробляти зброю в найближчі роки".

"Оскільки війна зупинилася, а занепокоєння щодо довгострокової підтримки Києва Заходом зростає, ця зустріч, ймовірно, є барометром того, як ця підтримка виглядатиме в наступні місяці та роки", – аналізують автори видання.

Свій голос до прохань влади намагалася додати й українська опозиція.

Один з лідерів української опозиції – лідер партії Європейська солідарність Петро Порошенко заявив, що планував під час особистих зустрічей в Європі та США переконувати членів американського Конгресу та представників країн Європейського Союзу проголосувати за надання допомоги Україні.

"Ресурсів, які були покриті американськими коштами, залишилося лише на один тиждень. І українські воїни, і українська нація чекає боєприпасів, чекає необхідного обладнання для боротьби за свободу, за демократію, тому що це війна за свободу і демократію, а не тільки за український суверенітет", – сказав Порошенко в коментарі для Голосу Америки, перебуваючи, за його словами, "на лінії зіткнення, на сході України".

Минулої п'ятниці експрезиденту Петру Порошенку відмовили у виїзді з України.

Член його партії Олексій Гончаренко, який прибув до США, у розмові з Голосом Америки заявив, що всередині політичного табору в Україні можуть бути свої суперечки, але в питанні необхідності довести війну до переможного кінця українські політики від влади та опозиції єдині.

"У нас є багато суперечок всередині, але в питанні того, що ворог має бути зупинений і розбитий, немає жодних суперечок. Це наша спільна думка. Важливо, щоб ми весь час демонстрували, що в головному ми об’єднані", – сказав Гончаренко Голосу Америки.

Тим часом колишній посол США в Україні Вільям Тейлор сказав Голосу Америки, що важливо, аби ця єдність були справжньою, а не лише в критичні хвилини.

Він застеріг, що розкол в суспільстві може вплинути й на підтримку України партнерами. “Єдність є важливою для України. Вся нація разом захищається, щоб перемогти росіян. Військовим і цивільним важливо мати діалог. А опозиції важливо продовжувати підтримувати владу”, — зазначив Тейлор.

Білий дім постав перед труднощами в пошуку підтримки нового пакету допомоги через те, що республіканці у Палаті представників і Сенаті висловлюють скептицизм щодо масштабу фінансування та того, як воно було розподілено, зауважує газета Washington Post.

Республіканці прагнуть прив’язати переговори про допомогу до змін у прикордонній політиці, яка є каменем спотикання упродовж десятиліть.



Над матеріалом працювали Наталія Чурікова, Тетяна Ворожко, Остап Яриш, Марія Ульяновська.