"Ресурсів залишилось на тиждень. Будь ласка, проголосуйте!" Порошенко звернувся до американських та європейських законодавців

Один з лідерів української опозиції Петро Порошенко заявив, що планував під час особистих зустрічей в Європі та Америці переконувати членів американського Конгресу та представників країн Європейського Союзу проголосувати за надання допомоги, якої Україна гостро потребує.

«Ресурсів, які були покриті американськими коштами, залишилося тільки на один тиждень. І українські воїни, і українська нація чекають боєприпасів, чекають необхідного обладнання для боротьби за свободу, за демократію, тому що це війна за свободу і демократію, а не тільки за український суверенітет», – сказав Порошенко в ексклюзивному коментарі для Голосу Америки, перебуваючи, за його словами, «на лінії зіткнення, на сході України».

«Я вважаю, що наступні 10 днів є найважливішими днями в нашій історії. Це дуже вузьке вікно можливостей для запуску процесу переговорів про вступ до Європейського Союзу. І дуже важлива робота у Вашингтоні для мотивації голосування Конгресу за пакет у 61 мільярд для Збройних сил України та для фінансування боротьби України з російською агресією», – сказав Петро Порошенко.

Минулої п'ятниці експрезиденту Петру Порошенку відмовили у виїзді з України для запланованої зустрічі з європарламентарями та членами Конгресу США. Порошенко заявив, що хотів використати свої особисті політичні зв'язки з європейськими та американськими політиками, щоб переконати їх проголосувати за пакет допомоги Україні.

У неділю СБУ повідомила, що Порошенко планував зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який підтримує близькі зв'язки з лідером Кремля Володимиром Путіним і виступає проти початку переговорів про членство України в Європейському Союзі.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує заблокувати всю допомогу ЄС Україні, а також майбутній вступ країни до блоку, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва. Також Будапешт домагається розблокування європейських коштів для Угорщини, затриманих через те, що в ЄС називають проблемами з верховенством права та корупцією.

Деякі оглядачі висловлювали побоювання, що Будапешт може використати своє право вето, щоб заблокувати виплату запланованих 50 мільярдів євро допомоги Україні — грошей, необхідних для фінансування українського уряду та підтримки економіки воюючої країни.

Також Конгрес США ще не проголосував за 60 мільярдів доларів для поповнення зброї та боєприпасів для Києва, про що попросила адміністрація Байдена майже сім тижнів тому.



До роботи над матеріалом долучилась Тетяна Ворожко.