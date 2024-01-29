На засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО закликали допомогти Україні якнайшвидше просуватися до членства в альянсі

Приєднання України до НАТО є найкращим способом стримування майбутньої агресії та зміцнення європейської безпеки

На засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО (Ukraine-NATO Interparliamentary Council, UNIC англійською), яке відбулося 29 січня, представники парламентів країн НАТО та України й високопосадовці альянсу вчергове підтвердили свою “рішучість забезпечити перемогу України” у війні з Росією.

Про це йдеться в пресрелізі, розміщеному на сайті Парламентської асамблеї НАТО за результатами зустрічі.

У засіданні, яке відбулося у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі, взяли участь 27 парламентарів з 17 країн НАТО та 9 українських депутатів.

Коментуючи подію, польський депутат Міхал Щерба, президент Парламентської асамблеї НАТО (ПА НАТО), зазначив: “Розберімось. Росію треба перемогти. І ми повинні стояти з Україною до перемоги. Ми не можемо допустити втоми від України. Ми повинні збільшити, прискорити та усталити військову підтримку України. Ми не можемо надати занадто мало і занадто пізно”.

У довгостроковій перспективі, на переконання учасників засідання, для забезпечення міцного миру та стабільності в Європі, Україна повинна стати членом НАТО.

“Приєднання України до НАТО є найкращим способом стримування майбутньої агресії та зміцнення європейської безпеки, — зазначив Щерба. - Як президент ПА НАТО, я особисто зобов’язаний допомогти Україні в цьому. Я мобілізую Парламентську асамблею НАТО і подвою наші зусилля з підтримки членства України в альянсі НАТО".

Своєю чергою співголова Міжпарламентської ради Україна-НАТО Олександр Корнієнко (Україна), перший заступник Голови Верховної Ради, та Аудронюс Ажубаліс (Литва) зазначили в спільній заяві: “Ми вважаємо, що всі механізми партнерства Україна-НАТО мають бути використані якомога повніше, щоб допомогти Україні якнайшвидше просуватися до повноправного членства. Ми закликаємо парламенти країн альянсу ініціювати відповідні обговорення, щоб заохотити членів альянсу протягом наступних місяців прийняти подальші сміливі стратегічні рішення та надіслати Україні запрошення приєднатися до НАТО”.

У більш небезпечному та нестабільному світі підтримка України є не благодійністю, а радше інвестицією у нашу власну безпеку

Також серед головних тез засідання було названо зобов’язання продовжувати короткострокову та довгострокову підтримку України альянсом та його окремими членами, а також необхідність терміново наростити оборонно-промислове виробництво в країнах НАТО та сприяти розширенню внутрішнього виробництва зброї в Україні.

Крім цього пролунали заклики до країн НАТО та партнерів зберегти й розширити санкції проти Росії, а також вжити заходів для запобігання обходу санкцій. Учасники також закликали партнерів України підтримати повну відбудову країни.

Також було повторено попередній заклик ПА до НАТО започаткувати при штаб-квартирі альянсу “Центр демократичної стійкості”, який би виступив платформою для обміну ресурсами й досвідом між Україною, членами альянсу та партнерами.

Окремо учасники наголосили на необхідності притягнути російську та білоруську владу до “повної відповідальності за злочини агресії, а також інші воєнні злочини, злочини проти людяності та акти геноциду, вчинені в Україні”.

На своїй сторінці в мережі Х, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане зазначив: “Приємно виступати на щорічному засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО та підкреслити, наскільки члени альянсу віддані наданню постійної підтримки. У більш небезпечному та нестабільному світі підтримка України є не благодійністю, а радше інвестицією у нашу власну безпеку”.

Засідання відбулося на тлі візиту генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до Вашингтона, де він проводить низку зустрічей з посадовцями й законодавцями США з метою сприяти ухваленню Конгресом додаткового фінансування для України.

Як повідомляв раніше Голос Америки, у понеділок, 29 січня, Столтенберг має зустрітися з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, міністром оборони Ллойдом Остіном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном.

У вівторок він має зустрічі з законодавцями від Республіканської та Демократичної партій, які беруть участь у дебатах щодо допомоги Україні.

Як пояснено на сайті ПА НАТО, “Асамблея інституційно відокремлена від НАТО, але є важливою ланкою між НАТО та парламентами країн НАТО”. Також зазначено, що Міжпарламентська рада Україна-НАТО “була створена у 1998 році, щоб забезпечити більшу прозорість імплементації Хартії НАТО-Україна та продемонструвати парламентську зацікавленість та участь у співпраці між НАТО та Україною. Відтоді вона стала ширшим форумом, де члени можуть обговорювати будь-які питання, що становлять взаємний інтерес. UNIC зіграла провідну роль у відповіді Асамблеї на нове вторгнення Росії”.