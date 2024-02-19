Україна просить компанію Ілона Маска відімкнути росіян від Starlink

Україна звернулася до американської компанії SpaceX Ілона Маска з проханням ужити заходів, щоб унеможливити використання російськими військовими терміналів Starlink, роботу яких ця компанія забезпечує. Про це в інтервʼю українського телебачення розповів віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

"Ми знайшли алгоритм, запропонували його SpaceX, і зараз у нас відбувається комунікація, як зробити так, щоб подібних кейсів не було. SpaceX щось подібне вже робили з урядом Ізраїлю", - сказав Федоров.

Посадовець зазначив, що SpaceX може відключити Starlink на тимчасово окупованій території України, але це завадить роботі Збройних сил України.

"Є інший спосіб, як зробити, щоб наші Starlink працювали, а решта - ні. Ми працюємо зі SpaceX над цим", - додав Федоров.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про використання систем супутникового зв’язку Starlink російськими військами на фронті.

За повідомленням розвідників, радіоперехоплення розмови російських військових свідчить, що для налагодження доступу до інтернету термінали Starlink були встановлені, зокрема, у підрозділах 83 десантно-штурмової бригади сил РФ, які діють у Донецькій області поблизу Кліщіївки й Андріївки.

Системи супутникового зв’язку Starlink надходять до Росії через треті країни, заявив 12 лютого представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, повідомляло Радіо Свобода.

"Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, а по суті – контрабанду. І так, через треті країни, ми не будемо називати конкретні країни, інформація потребує уточнення, але Starlink – у вільному продажі на території РФ, на відкритих онлайн-майданчиках", – сказав він.

Юсов зауважив, що використання Starlink російськими силами на лінії фронту стало "більш системним і налагодженим". Він наголосив, що триває робота з "нейтралізації цієї загрози".

"Ніхто не стверджує, що офіційно йде продаж Starlink росіянам. Але сьогодні РФ – не лише держава-терорист номер один, а і держава-контрабандист номер один, тому так, це проблема, над якою сьогодні працюють", – сказав представник ГУР.

11 лютого американський мільярдер Ілон Маск прокоментував інформацію про те, що російські війська начебто використовують на фронті термінали Starlink.

У своєму мікроблозі X бізнесмен назвав ці повідомлення "помилковими", заявивши, що "американське аерокосмічне приватне підприємство SpaceX не продає Росії ці термінали".

"У низці неправдивих новин стверджується, що SpaceX продає термінали Starlink Росії. Це категорична неправда. Наскільки нам відомо, жоден Starlink не був проданий Росії прямо або побічно", – зазначив Маск.

Своєю чергою в компанії Starlink теж заявили, що компанія "не веде жодних справ із російським урядом чи його військовими" і додали - якщо дізнаються, що термінал Starlink використовується неавторизованою чи підсанкційною стороною, то розслідують це і вживуть заходів для деактивації термінала в разі підтвердження.

Тим часом Кремль 12 лютого заявив, що супутникова система Ілона Маска Starlink не була ані сертифікована для використання, ані офіційно поставлена в Росію, а тому не може там використовуватися, повідомляє Reuters.

Це вже не перший скандал із використанням терміналів Starlink у війні Росії проти України. У вересні група сенаторів США надіслала лист до Пентагону з проханням прояснити, чи Ілон Маск або інші супутникові провайдери вимикали зв’язок, щоб зірвати операцію ЗСУ в Криму, а також хотіли з'ясувати, які повноваження має Міноборони США, аби втрутитись в ситуацію.

Причиною для звернення законодавців стала книжка журналіста Волтера Айзексона про біографію Ілона Маска, у якій автор написав, що Маск вимкнув зв’язок Starlink під час операції українських Збройних сил, що включала напад на об'єкти в Криму.

Пізніше Айзексон повідомив, що некоректно описав ситуацію. А власник компаній SpaceX Ілон Маск тоді уточнив, що не забезпечував зв'язок Starlink в Криму, тому що це заборонено санкціями. А коли влада України, за словами бізнесмена, під час виконання операції ЗСУ звернулась до Маска увімкнути зв'язок Starlink на півострові, бізнесмен їм у цьому відмовив.

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