Червоний Хрест шукає інформацію про 23 тисячі зниклих на війні людей - росіян та українців   

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) шукає інформацію про долю 23 тисяч людей, які загинули або в полоні, або залишили свої домівки внаслідок російсько-української війни. Про це повідомляє пресслужба організації у повідомленні до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За останні два роки, мовиться у заяві, Червоний хрест знайшов інформацію про долю близько 8 тисяч людей - українців та росіян - чиї родини вважали їх зниклими безвісти. Загалом організація отримала понад 115 тисяч запитів “від сімей як з Росії, так і з України, які шукають своїх зниклих безвісти родичів”.

"Ми допомогли тисячам розлучених родичів поспілкуватися або дізнатися більше про долю коханої людини, але багато хто залишається без новин. Ми щодня працюємо над тим, щоб допомогти більшій кількості сімей”, – заявив Душан Вуясанін, голова Центрального бюро розшуку МКЧХ з питань збройного конфлікту між РФ та Україною.

У документі не вказують, скільки саме українців отримали інформацію про родичів, а скільки росіян.

З лютого 2022 року Україна сприяла міжнародним організаціям у пошуку полонених чи загиблих росіян. Водночас Київ закликає міжнародні організації активніше співпрацювати з Росією для отримання інформації про зниклих українців.