Попри війну Україна дещо поліпшила показники в Індексі сприйняття корупції, але корупція "залишається серйозною проблемою"

В новому індексі сприйняття корупції в державному секторі країн світу за 2023 рік організації Transparency International Україна отримала 36 балів, поліпшивши свій рейтинг на 3 бали за останній рік.

Україна (36 балів) цього року набрала три пункти за ІСК і продовжила 11-річне зростання

Тепер Україна посідає 104 сходинку у списку з-поміж усіх 180 країн і територій світу. Цього року Україна опинилася серед лише 28 країн, які покращили свої показники. Показник у 36 балів також отримали Алжир, Бразилія і Сербія.

"Україна (36 балів) цього року набрала три пункти за ІСК і продовжила 11-річне зростання, - йдеться у звіті Transparancy International. - Це сталося в той час, коли війна Росії проти країни створила величезні виклики для управління та інфраструктури України, посиливши корупційні ризики. Основна увага приділяється реформам системи правосуддя, включаючи реструктуризацію органів суддівського самоврядування та посилення незалежності судової влади".

Автори звіту наголосили на зусиллях України, які забезпечили міцну основу для боротьби з корупцією. Серед них: зміцнення потенціалу та незалежності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), у поєднанні з національною антикорупційною стратегією та комплексною програмою її впровадження.

Серед чинників прогресу було відзначено активну участь громадянського суспільства, прикладом чого автори вважають, зокрема, відновлення вимоги державним службовцям подавати електронні декларації про свої активи.

Також згідно зі звітом, державні закупівлі в Україні відбуваються переважно на конкурентній основі, що було високо оцінено Світовим банком. А зусилля уряду, особливо у сфері відбудови країни, відіграли важливу роль у зміцненні підзвітності та контролю.

Водночас автори звіту вказують на складності у подоланні корупції в Україні, але й відзначають спроможність наявних механізмів боротися з нею.

"Попри ці покращення, наявність значної кількості справ про корупцію на високому рівні залишається серйозною проблемою. Зусилля уряду подолати корупцію на вищому рівні – у тому числі шляхом звільнень і кримінальних проваджень – демонструють його прагнення подолати цю проблему. Це також показує, що наявні системи функціональні та здатні виявляти такі випадки. Проте вони підкреслюють поточні виклики та необхідність постійних і комплексних антикорупційних заходів для досягнення Україною повних реформ та європейської інтеграції".

Сусідні до України держави

Багаторічна кампанія путінського режиму із захоплення влади в Росії (26 балів) та контролю над ресурсами країни вкоренила корупцію.

Середній бал серед 19 країн східної Європи та центральної Азії, до якого формально віднесено Україну, склав 35 балів. Найвищу сходинку зайняла Грузія (53 бали), Вірменія (47) та Чорногорія (46). Натомість Азербайджан (23), Таджикистан (20) і Туркменістан (18) опинилися в кінці регіонального рейтингу.

Що стосується Росії, то вона досягла свого нового мінімального рейтингу у 26 балів цього року, втративши 2 бали й розділила 141 сходинку з такими країнами як Гвінея, Киргизстан та Уганда.

За висновками звіту, "багаторічна кампанія путінського режиму із захоплення влади в Росії (26 балів) та контролю над ресурсами країни вкоренила корупцію. Уряд повсюдно контролює державні інститути, що дозволяє чиновникам безконтрольно зловживати своєю владою у колосальних масштабах. Послаблення незалежності судової системи в Росії призвело до зростання безкарності за корупцію, що серйозно підірвало довіру суспільства до системи правосуддя. Система правосуддя також використовується режимом для придушення опозиції і, отже, зміцнення своєї влади. У результаті панівна еліта отримує можливість без обмежень переслідувати свої честолюбні задуми, і війна Росії, що триває проти України, підтверджує, наскільки небезпечними можуть бути наслідки, якщо влада виходить з-під контролю".

Білорусь отримала 37 балів, втративши 2, й продовживши багаторічну тенденцію до втрати позицій. Натомість Молдова, яка подібно до України додала три бали цього року, отримала загалом 42 бали й "завдяки наполегливим зусиллям щодо зміцнення демократії, боротьби з корупцією та верховенства права, [...] продовжує неухильне покращення ІСК".

Туреччина досягла свого історичного мінімуму у 34 бали, втративши 7 з 2018 року. Натомість Польща і Словаччина отримали 54 бали кожна.

На думку Алтинай Мирзабекової, регіональної радниці Transparency International у Східній Європі та Центральній Азії, "державні інституції, включаючи поліцію, прокуратуру та суди, часто стикаються з проблемами під час розслідування та покарання тих, хто зловживає своєю владою, щоб викрасти державні кошти. У регіоні, який позначений війною та дедалі більшою бідністю, для лідерів вкрай важливо надавати пріоритет діям, які сприяють загальному благу. Істотні реформи систем правосуддя в усьому регіоні є ключовими для запобігання процвітанню корупції".

Західноєвропейський контекст

В західній Європі та Європейському Союзі серед 31 країни середній рейтинг становить 65, а лідерами рейтингу стали Данія (90 балів), Фінляндія (87) та Норвегія (84). Натомість останні сходинки належать Румунії (46), Болгарії (45) та Угорщині (42), що відображає "суттєві недоліки у верховенстві права" в цих країнах, зазначають автори звіту.

Угорщина, яка має найгірший рівень сприйняття корупції серед країн Євросоюзу, посіла 76 місце у світовому рейтингу.

Данія очолює рейтинг шостий рік поспіль. Данія, Фінляндія та Норвегія також посіли три з перших п'яти місць у загальносвітовому рейтингу, разом з Новою Зеландією (85) та Сингапуром (83) як найменш корумповані країни згідно з ІСК.

США посідають 24 місце із 69 балами.

Корупція у світі

Корупція посилює соціальну несправедливість і непропорційно впливає на найбільш вразливі верстви населення

Автори дослідження зауважують що з 2016 року у світі відбувається "занепад правосуддя та верховенства права". У цьогорічному звіті 34 країни погіршили свої позиції порівняно з минулим роком, а дві третини країн мають загальний бал нижче 50 зі 100. Також нещодавні дослідження показують, що корупція та соціальна несправедливість можуть взаємно підсилювати одна одну.

За словами Даніеля Ерікссона, головний виконавчого директора Transparency International, "корупція посилює соціальну несправедливість і непропорційно впливає на найбільш вразливі верстви населення. У багатьох країнах досі існують перешкоди для правосуддя для жертв корупції. Настав час подолати бар'єри та забезпечити людям ефективний доступ до правосуддя. Кожен заслуговує на справедливі та інклюзивні правові системи, де голоси жертв почуються на кожному етапі. Все інше – це образа справедливості".

Останні сходинки у світовому рейтингу посіли Сирія (13 балів), Венесуела (13) та Сомалі (11).

Коментуючи результати дослідження, Франсуа Валеріан, голова Transparency International, сказав: "Корупція продовжуватиме процвітати, доки системи правосуддя не зможуть покарати правопорушників та тримати уряди під контролем. Коли справедливість [можна] купити або політично втрутитися [в неї], страждають люди. Лідери повинні повністю вкладати [ресурси] та гарантувати незалежність установ, які захищають закон та борються з корупцією. Настав час покінчити з безкарністю корупціонерів".

Методологія дослідження

Як пояснює український вебсайт Transparency International, індекс сприйняття корупції вимірює сприйняття корупції виключно в державному секторі. Його ключовим показником є кількість балів, а не конкретне місце країни в рейтингу.

"Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня".

Transparency International розраховує індекс з 1995 року "на основі 13 досліджень авторитетних міжнародних установ і дослідницьких центрів".