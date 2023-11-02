Брінк прокоментувала, чи корупція в Україні позначається на американській підтримці

В Україні існує проблема корупції, однак американська допомога використовується за призначенням. Про це в ефірі Fox News заявила посолка США в Україні Бріджит Брінк, відповідаючи на питання про те, чи є корупція перепоною у тому, щоб Вашингтон продовжував підтримувати Київ в його захисті від російської агресії.

"Існує довга історія виклику корупції в Україні та, щиро кажучи, в усьому регіоні. Це проблема радянської спадщини у багатьох країнах, - сказала Брінк. - Російська агресивна війна в Україні справді змінила суспільне сприйняття корупції в Україні, її більше не толерують. Це одна з причин, чому ми більше це бачимо і чуємо, і я думаю, що це добре".

Посолка заявила, що український уряд робить багато кроків для подолання корупції, "включаючи переслідування низки високопосадовців і депутатів". При цьому надана Америкою підтримка використовується за призначенням, заявила дипломатка.

"Один з моїх пріоритетів як посолки США - це стежити за допомогою, яку ми надаємо, і я ставлюсь до цього дуже серйозно", - зауважила вона і розповіла про роботу американських представників в Україні: "Третина нашого персоналу працює на місцях, сфокусованих на нагляді... Я можу сказати, що жодна частина (військового) обладнання не була використана іншим чином, ніж була призначена, як і жодна частина гуманітарної допомоги або будь-якої іншої бюджетної підтримки".

"Ми маємо продовжувати стежити за цим дуже пильно, як яструби, але українці - дуже відкриті щодо (використання) усіх видів допомоги, й нам потрібно й далі мати представників на місцях", - додала Брінк.

Брінк нагадала американській аудиторії, що Україна бореться за своє існування, і що для США допомагати у цьому українському народові, надаючи безпекову підтримку й не маючи на полі бою американських солдатів, - відповідає безпековим інтересам Сполучених Штатів.

Також вона нагадала, що ЄС спільно надали Києву навіть більше допомоги, ніж США: 73 мільярди з Вашингтона проти та 82 мільярди з боку Брюсселя. "Ми не робимо це самі, ми робимо це у співпраці з іншими союзниками у світі, які також підтримують свободу й демократію. Критично важливо, щоб США були лідерами. Я працюю у регіоні понад 30 років, і я побачила, що якщо США лідирують, то Європа та інші демократії ідуть із нами. І це критично важливо для України - та Ізраїлю", - сказала вона.

Перебуваючи у Вашингтоні Брінк також зустрілась із сенаторами, зокрема Мітчем Макконнеллом, Міттом Ромні, "щоб обговорити стратегічну важливість подальшої підтримки України для Сполучених Штатів".

Також вона зустрілась із близько 80 представниками американського бізнесу з аграрного, інфраструктурного, оборонного, енергетичного, технологічного та фінансового секторів в Американсько-Українській діловій раді. "Інвестиції приватного сектору є ключовим фактором для відновлення України.... Моя порада: час інвестувати в Україну настав", - підсумувала вона.