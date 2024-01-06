Прокуратура США тепер може звинуватити у хабарництві іноземних посадовців

Активісти боротьби з корупцією та за прозорість роботи уряду кажуть, що новий закон США, який дозволяє федеральним прокурорам порушувати кримінальні звинувачення проти офіційних осіб іноземних урядів, які вимагають або отримують хабарі від американських компаній, заповнить велику прогалину в глобальній боротьбі з корупцією.

Закон про запобігання здирництву за кордоном (FEPA), який є частиною Закону про дозвіл на національну оборону, був підписаний президентом США Джо Байденом у грудні. Прихильники стверджують, що він стане вкрай необхідним доповненням до майже 50-річного Закону про корупцію за кордоном (FCPA), згідно з яким вважається злочином дача хабара або інший корупційний вплив на іноземних посадових осіб з боку осіб, які проживають у США.

Уряд США регулярно висуває звинувачення в рамках FCPA проти американських компаній за участь у корупції за кордоном, але досі він мав обмежені можливості покарати чиновників, які прагнуть або приймають виплату.

Юридичні експерти зазначають, що коли йдеться про транскордонну корупцію, у кожному рівнянні є дві сторони: сторона «пропозиції», яка складається з компаній і осіб, готових платити хабарі, і сторона «попиту», що складається з іноземних чиновників, які вимагають або отримують хабарі. FEPA вперше чітко криміналізує сторону попиту.

Покарання включають в'язницю, штрафи

Відповідно до закону, прокуратура США може висунути звинувачення проти будь-якого «іноземного чиновника», який вимагає або приймає хабар від компанії чи особи, яка веде бізнес у Сполучених Штатах, навіть якщо незаконна діяльність відбувається за межами США.

Закон передбачає штрафи в розмірі до 250 тисяч доларів або трикратну суму отриманого хабаря, а також до 15 років позбавлення волі. Прокурори зможуть вимагати екстрадиції осіб, звинувачених відповідно до закону, у випадку країн, які мають угоду про екстрадицію зі США.

У випадках, коли іноземний чиновник залишається поза досяжністю влади США, прокуратура може заморозити його активи та видати наказ про його арешт, якщо він з’явиться на території США або в третій країні, яка має угоду про екстрадицію.

«Перший чинний закон»

«Ми очікуємо, що це буде перший закон, який має юридичну силу, який переслідуватиме іноземних чиновників за вимагання або отримання хабарів, і він матиме значні та надзвичайно позитивні наслідки для ефективного урядування в усьому світі», — сказав Скотт Ґрейтак, директор із захисту інтересів Transparency International США.

Це дає справжню надію тим людям, що якщо вони не можуть переслідувати власних корумпованих чиновників вдома, тепер повноваження переслідувати їх має уряд Сполучених Штатів

Ґрейтак сказав Голосу Америки, що Transparency International, яка має представництва у 120 країнах світу, отримала позитивну реакцію на новий закон від своїх членів. Багато з цих відділів повідомляють, що уряди їхніх країн не мають можливостей або бажання переслідувати корумпованих чиновників, а це означає, що велика кількість хабарництва та хабарництва залишається безкарною.

«Переважній більшості [корумпованих іноземних посадовців] просто сходить з рук, і ми знаємо про всі жахливі наслідки», — сказав Ґрейтак. Серед іншого він назвав низьку довіру до уряду, політичну нестабільність, економічну нерівність, шкоду навколишньому середовищу та погані результати для здоров’я населення.

«Отже, це дає справжню надію тим людям, що якщо вони не можуть переслідувати власних корумпованих чиновників вдома, тепер повноваження переслідувати їх має уряд Сполучених Штатів, що потенційно суттєво змінить ситуацію», – сказав Ґрейтак.

Роки проштовхування законодавства

У заяві, надісланій електронною поштою Голосу Америки, Ной Букбіндер, президент і генеральний директор організації Citizens for Responsibility and Ethics у Вашингтоні, сказав, що його організація роками підтримує ухвалення нового закону та передбачає, що він матиме далекосяжні наслідки.

«Закон про запобігання іноземному здирництву є найважливішим розширенням законів нашої країни щодо хабарництва та іноземних антикорупційних законів за останні десятиліття, — сказав він. – Зовнішня та внутрішня корупція нероздільні, і боротьба з однією справді означає боротьбу з обома».

Букбіндер продовжив: «Ми оптимістично налаштовані, що FEPA, яка криміналізує попит на хабарництво, змусить корумпованих іноземних чиновників двічі подумати, перш ніж принести цю корупцію на американський ринок через вимоги хабарів від американських компаній».

Можливе судове переслідування в майбутньому

Експерти кажуть, що в майбутньому переслідування за FCPA може супроводжуватися дзеркальними звинуваченнями, висунутими за FEPA.

Наприклад, у 2021 році Міністерство юстиції висунуло звинувачення американці, яка працює в агентстві з міжнародного усиновлення в Огайо. Обвинувачення включало звинувачення в тому, що вона давала хабарі низці державних службовців в Уганді, включаючи офіцерів пробації, судових реєстраторів і суддів високого суду, щоб сприяти усиновленню угандійських дітей американцями.

За даними Transparency International, якби цю справу було порушено сьогодні, окрім звинувачень FCPA, висунутих проти американських учасників схеми, звинувачення FEPA могли б бути висунуті проти учасників з Уганди.

В іншому випадку Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) у 2019 році стверджувала, що поліграфічна та маркетингова компанія зі штату Вісконсін брала участь у численних схемах хабарництва в Китаї та Перу.

Відповідно до FEPA, крім вжитих заходів, SEC зможе передати звинувачення до Департаменту юстиції для судового переслідування перуанських і китайських одержувачів хабарів.

Вперше стаття Роба Ґарвеля була опублікована на англомовному сайті Голосу Америки.