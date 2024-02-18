Уряд Угорщини відмовився зустрітися з американськими сенаторами в Будапешті

У неділю двопартійна делегація сенаторів США відвідала столицю Угорщини з офіційним візитом і закликала уряд негайно схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО, повідомляє Washington Post.

Угорщина є єдиною з 31 члена НАТО, яка не ратифікувала заявку Швеції. Угорський уряд стикається з зростаючим тиском міжнародних партнерів, щоб вжити заходів після того, як відкладав цей крок на понад 18 місяців.

Сенатори оголосили, що подадуть до Конгресу США спільну резолюцію, яка засуджує ймовірний відступ від демократії в Угорщині та закликає уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана зняти блокування трансатлантичної інтеграції Швеції.

"Зі вступом (Швеції в НАТО-ред.) Угорщина та ваш прем’єр-міністр зроблять велику послугу волелюбним націям у всьому світі", — сказав сенатор-республіканець Том Тілліс, під час прес-конференції в посольстві США в Будапешті.

Раніше агенство AP повідомило, що американські сенатори - демократка Джин Шагін та республіканець Том Тілліс - подадуть до Конгресу США двопартійну резолюцію, яка засуджує відступ демократії в Угорщині та закликає її націоналістичний уряд зняти блокування щодо вступу Швеції до військового альянсу НАТО.

У резолюції, повідомляє Associated Press, сенатори відзначають "важливу роль, яку Угорщина може відігравати в європейській та трансатлантичній безпеці", але вказують на її неспроможність виконати попередні обіцянки не бути останнім союзником НАТО, який підписав угоду Швеції.

У резолюції йдеться, що Угорщина "не приєдналася до всіх інших держав-членів НАТО у схваленні вступу Швеції до НАТО, не виконавши зобов’язання не бути останньою, хто схвалив такий вступ, і поставила під загрозу трансатлантичну безпеку в ключовий момент для миру та стабільності в Європі".

Резолюція також критикує дедалі тепліші відносини Орбана з Росією та Китаєм і зазначає, що хоча Угорщина відкрила свої двері для українських біженців, які тікають від вторгнення Москви, вона також "чинила опір і послаблювала санкції Європейського Союзу щодо Російської Федерації".

Крім того, у резолюції стверджується, що Орбан "використав міграцію, кризу COVID-19 і війну проти України" для виправдання запровадження надзвичайних станів, які дозволили уряду Угорщини "управляти за допомогою указів, в обхід парламенту".

Резолюція також критикує Орбана за втручання в медійний ландшафт Угорщини, обмеження громадянських свобод і прагнення придушити голоси незгодних.

У промові про стан нації в Будапешті в суботу Орбан зазначив, що законодавча влада Угорщини може незабаром схвалити членство Стокгольма в НАТО.

"Це хороша новина, що наша суперечка зі Швецією наближається до завершення", - сказав він. "Ми рухаємося до ратифікації вступу Швеції до НАТО на початку весняної сесії парламенту".

У неділю під час прес-конференції в Будапешті сенаторка Шагін сказала, що «розчарована» тим, що жоден член уряду Угорщини не прийняв запрошення зустрітися з делегацією, але вона "повна надії та оптимізму", що приєднання Швеції буде подано на ратифікацію 26 лютого, коли угорські законодавці знову зберуться.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі сказав, що відмова уряду Орбана від зустрічі є "дивною та тривожною", але відповідальність за просування голосування лежить на лідері Угорщини.

"Ми тут достатньо мудрі в політичних питаннях, щоб знати - якщо прем’єр-міністр Орбан хоче, щоб це сталося, тоді парламент зможе рухатися вперед", – сказав Мерфі.